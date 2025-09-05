"Goodbye-Deutschland"-Stars Steff Jerkel und Peggy Jerofke: Das sagen sie zu ihren Vorwürfen

Eine Weile herrschte weitgehende Funkstille auf den sozialen Kanälen der "Goodbye Deutschland"-Stars Steff Jerkel und Peggy Jerofke. Jetzt meldeten sich die Mallorca-Auswanderer über ihre Instagram-Accounts parallel mit einem dramatisch klingenden Statement zu Wort. Offenbar liegen turbulente Tage hinter ihnen.

"Nach einer langen Zeit voller Vorwürfe, Hetze und Angriffen – sogar gegen unsere Tochter – ist heute endlich die Bestätigung gekommen: Alles, was uns nachgesagt wurde, hat sich als haltlos erwiesen", heißt es in der Nachricht der beiden VOX-Stars. Und weiter: "Wir haben in dieser Zeit bewusst geschwiegen, keine Plattform für diejenigen geboten, die es nur auf Aufmerksamkeit abgesehen hatten."

Es sei nicht leicht gewesen stillzuhalten, schreiben die beiden weiter, nun aber seien sie erleichtert, dass sich "die Wahrheit" durchgesetzt habe. Das Statement schließt mit der Aussage: "Allen, die in dieser Zeit gegen uns gearbeitet haben oder aufgesprungen sind: vielleicht gibt es so etwas wie Karma doch. Und allen, die in dieser schweren Zeit an unserer Seite geblieben sind: Danke." Das dazu gestellte Foto zeigt das Paar mit Tochter Josephine.

"Könntet ihr uns mal bitte aufklären? Keiner weiß worum es geht" So eindringlich die Mitteilung klingt, so ratlos reagieren in der Kommentarspalte viele Fans. Was genau Peggy und Steff widerfahren sein soll, ist den meisten völlig unklar. "Könntet ihr uns mal bitte aufklären? Keiner weiß worum es geht", schreibt eine Userin. Eine andere: "Irgendwie hat keiner hier was mitbekommen – ich auch nicht." Nur wenige raunen wissend: "Ich denke, ich weiß worum es geht. Und freue mich umso mehr für euch, dass jetzt alles gut ist."

Steff Jerkel und Peggy Jerofke zählen seit vielen Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der VOX-Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland!". Die Sendereihe begleite die beiden auch während ihrer vorübergehenden Trennung und der anschließenden Versöhnung. Nach vielen Jahren in "wilder Ehe" sind die beiden Wahl-Mallorquiner inzwischen verlobt und wollen 2026 vor den Traualtar treten.

Was genau es mit den "Vorwürfen, Hetze und Angriffen" auf sich hat, wird VOX im Rahmen von "Goodbye Deutschland!" sicher beizeiten aufklären. Aktuell berichtet ein Mallorca-Web-Magazin von Streitigkeiten mit einer früheren Geschäftspartnerin, die nun aufgeklärt seien.

