Erfolgsserie kehrt zurück: Das sind die neuen Gesichter im "Club der roten Bänder"

"Club der roten Bänder" ist zurück: Neue Gesichter, alte Erfolgsformel
Zwischen Deutschem Fernsehpreis, Grimme-Preis und Bayerischem Fernsehpreis: Mit der Dramaserie "Club der roten Bänder" traf VOX 2015 komplett ins Schwarze. Die vielfach preisgekrönte Produktion avancierte auch beim TV-Publikum zum Liebling. Durch den großen Erfolg ebnete die Serie hoffnungsvollen Jungstars wie Damian Hardung ("Maxton Hall"), Luise Befort ("Der Palast") und Tim Oliver Schultz ("Manta Manta – Zwoter Teil") eine erfolgreiche Karriere im Filmbusiness.
Nun, zehn Jahre nach dem Start der Mutterserie, dürfen sich TV-Fans auf eine Neuauflage der Erfolgsproduktion freuen. Wie VOX am Freitag vermeldete, ist bereits Mitte August die erste Klappe zu "Club der roten Bänder – Die neue Generation" gefallen – mit neuen Gesichtern, aber altbekannter Story. Heißt: Im Mittelpunkt stehen einmal mehr fünf schwer kranke Jugendliche, die sich zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammenschließen.
In den Hauptrollen der Neuauflage sind Yoran Leicher ("Die drei !!!"), Voicu Dumitraş ("WaPo Bodensee"), Greta Krämer ("Polizeiruf 110"), Mariama Jobe ("Die drei !!!") und Jona Levin Nicolai ("Soko Wismar") zu sehen. Während die Produktion vor der Kamera auf frischen Wind setzt, treffen sich dahinter alte Bekannte wieder. Produzentin Gerda Müller und Regisseur Felix Binder leiteten schon in der Ursprungsserie und im Kinofilm von 2019 die Geschicke. "Club der roten Bänder – Die neue Generation" soll 2026 bei VOX und RTL+ ausgestrahlt werden.
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH