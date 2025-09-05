Home News TV-News

Erfolgsserie kehrt zurück: Das sind die neuen Gesichter im "Club der roten Bänder"

Erfolgsserie kehrt zurück

"Club der roten Bänder" ist zurück: Neue Gesichter, alte Erfolgsformel

05.09.2025, 10.32 Uhr
Die Erfolgsserie "Club der roten Bänder" kehrt mit neuen Gesichtern und altbekannter Story zurück. Die Dreharbeiten zur Neuauflage haben begonnen, Ausstrahlung 2026.
"Club der roten Bänder - Die neue Generation"
Sie bilden den neuen "Club der roten Bänder", von links: Philipp (Jona Levin Nicolai), Yannick (Yoran Leicher), Nora (Mariama Jobe), Charlie (Greta Krämer) und Elias (Voicu Dumitras).  Fotoquelle: RTL / Kai Schulz

Zwischen Deutschem Fernsehpreis, Grimme-Preis und Bayerischem Fernsehpreis: Mit der Dramaserie "Club der roten Bänder" traf VOX 2015 komplett ins Schwarze. Die vielfach preisgekrönte Produktion avancierte auch beim TV-Publikum zum Liebling. Durch den großen Erfolg ebnete die Serie hoffnungsvollen Jungstars wie Damian Hardung ("Maxton Hall"), Luise Befort ("Der Palast") und Tim Oliver Schultz ("Manta Manta – Zwoter Teil") eine erfolgreiche Karriere im Filmbusiness.

Nun, zehn Jahre nach dem Start der Mutterserie, dürfen sich TV-Fans auf eine Neuauflage der Erfolgsproduktion freuen. Wie VOX am Freitag vermeldete, ist bereits Mitte August die erste Klappe zu "Club der roten Bänder – Die neue Generation" gefallen – mit neuen Gesichtern, aber altbekannter Story. Heißt: Im Mittelpunkt stehen einmal mehr fünf schwer kranke Jugendliche, die sich zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammenschließen.

In den Hauptrollen der Neuauflage sind Yoran Leicher ("Die drei !!!"), Voicu Dumitraş ("WaPo Bodensee"), Greta Krämer ("Polizeiruf 110"), Mariama Jobe ("Die drei !!!") und Jona Levin Nicolai ("Soko Wismar") zu sehen. Während die Produktion vor der Kamera auf frischen Wind setzt, treffen sich dahinter alte Bekannte wieder. Produzentin Gerda Müller und Regisseur Felix Binder leiteten schon in der Ursprungsserie und im Kinofilm von 2019 die Geschicke. "Club der roten Bänder – Die neue Generation" soll 2026 bei VOX und RTL+ ausgestrahlt werden.

Derzeit beliebt:
>>Evelyn Burdecki mit Kampfansage: Sie will Elton und Raab in der Poker-Nacht schlagen!
>>Judith Rakers ganz deutlich: "Mein Liebesleben ist total tabu"
>>"Goodbye-Deutschland"-Stars Steff Jerkel und Peggy Jerofke: Das sagen sie zu ihren Vorwürfen
>>"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise": So gut ist der Filmklassiker von Peter Jackson

Nach Babypause: Dieser GZSZ-Star ist zurück und sorgt für Wirbel!
Dieser Liebling ist zurück bei GZSZ! Nach ihrer Babypause steht sie wieder vor der Kamera. Ihre Rückkehr verspricht jede Menge Drama und emotionale Momente, besonders mit ihrem Ex-Freund.
GZSZ-Besetzung
Chryssanthi Kavazi



Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Club der roten Bänder" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Finanzthriller feiert TV-Comeback: 3sat zeigt preisgekrönte Serie
"Bad Banks"
Bad Banks
Deutscher Fernsehpreis 2025: RTL dominiert mit 18 Nominierungen
Heißer Favorit
Deutscher Fernsehpreis 2025
"Die Höhle der Löwen" ist zurück – mit krasser Veränderung!
VOX-Show
Die Höhle der Löwen
Steffen Henssler und Johann Lafer auf Mission: Wer macht die beste Pizza?
"Grenzenlos Genial Gekocht"
Grenzenlos Genial Gekocht
Die wahre Faszination der Freizeitparks: VOX erforscht, was dahintersteckt!
Gänsehaut & Glücksgefühle – Europas größte Freizeitparks
Gänsehaut und Glücksgefühle - Europas Freizeitparks
Seefahrtenwahnsinn: Promis im Kabinenkampf
"Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku"
Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku
Kinowunder: Deutsche Filme erobern Cannes!
Filmhighlights
In die Sonne schauen
Dramatische Krankenhaus-Serie bei VOX – nach einer wahren Geschichte
"Doc"
Doc
Comeback: Legende kehrt in "Die Höhle der Löwen" zurück!
"Wie nach Hause kommen"
Die Höhle der Löwen
Rückkehr von Frank Thelen: Wieder Feuer in der Höhle der Löwen
"Die Höhle der Löwen"
Die Höhle der Löwen
Warum Verona Pooth jetzt in Dubai lebt
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Nach Babypause: Dieser GZSZ-Star ist zurück und sorgt für Wirbel!
GZSZ-Besetzung
Chryssanthi Kavazi
Wenn Influencer heiraten: Chaos vorprogrammiert
"Die Hochzeit"
Die Hochzeit
Hackerangriff auf deutsche Krankenhäuser: Die Whistleblowerin deckt auf
"Die Whistleblowerin"
"Die Whistleblowerin"
Drama im Kuhstall: Die Tierärztinnen retten den Bauern
"Zwei Frauen für alle Felle – Väter und Töchter"
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
Seine große Liebe: Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar
Das ist ihr Refugium
Wie sieht es bei Beatrice Egli privat aus?
Nach 14 Jahren Ehe: Schauspiel-Paar verkündet Liebes-Aus
Überraschende Trennung
Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes
Sebastian Ströbel über Die Bergretter: "Für mich gibt es einen großen Nachteil"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
Downton Abbey-Star erwartet Baby: Michelle Dockery strahlt auf Premiere
Babyglück
Michelle Dockery und Jasper Waller-Bridge
Luna Wedler über ihre Rolle in "22 Bahnen": "Ich möchte Abgründe zeigen"
Nachwuchstalent
Luna Wedler
Kino-Highlights der Woche: "Conjuring 4", "22 Bahnen" und "Tafiti"
Kino-Neustarts
Conjuring 4: Das letzte Kapitel
Beatrice Egli verrät, wann sie auch mal Jogginghose trägt
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
Benno Fürmann: "Wenn ich Zeit habe, suche ich immer die Natur"
Europas Natur
Benno Fürmann
Sorge um Lady Gaga: Sie muss ein Konzert absagen!
Gesundheitsprobleme
Lady Gaga
Neue Serie "Task": Spannender Thriller von Brad Ingelsby
Duell der Gegensätze
Task
"Wolfswinkel": So gut war das ARD-Drama mit Claudia Eisinger
Kritik
"Wolfswinkel"
"Sportschau: Slowakei – Deutschland": Schafft Deutschland den Pflichtsieg?
WM-Qualifikation
Florian Wirtz
"Trügerische Alpenidylle": Zerstört der Klimawandel den Alpentourismus?
Gefahren in den Bergen
Trügerische Alpenidylle
"Mythos Albert Schweitzer": Doku beleuchtet den Humanisten kritisch
Ein Visionär mit Schattenseite
Das Urwaldkrankenhaus - Mythos Albert Schweitzer