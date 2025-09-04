Home News Star-News

Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar

Das ist ihr Refugium

Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar

04.09.2025, 13.21 Uhr
von Annika Schmidt
Beatrice Egli gibt Einblicke in ihr Zuhause. Sie erklärt, wo sie Ruhe findet und warum sie gerne mit Freunden kocht.
Wie sieht es bei Beatrice Egli privat aus?
Wie sieht es bei Beatrice Egli privat aus?  Fotoquelle: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch

Obwohl Beatrice Egli ihr Privatleben weitgehend von der Öffentlichkeit abschirmt, zeigt sie sich in Bezug auf ihr Zuhause offen. In ihrer Wohnung fühlt sich die 36-Jährige ausgesprochen wohl. Es ist ihr wichtig, in ihren eigenen vier Wänden ganz sie selbst sein und dem Alltagstrubel entkommen zu können.

Oft sagt der Einrichtungsstil viel über die Persönlichkeit der Besitzer aus. Und wie sieht es bei Beatrice Egli zu Hause aus? Wie verbringt sie dort ihre Zeit? Hier gibt es einen Einblick in die privaten Gemächer des Schlagerstars. 

Schön, schlicht, gemütlich

Obwohl Beatrice Egli sich über ein beträchtliches Vermögen freuen kann und im Luxus wohnen könnte, lebt die Schlagersängerin in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee in der Schweiz. Seit mehreren Jahren fühlt sie sich dort zu Hause. Ein Einrichtungsstil, der zu ihr passt, ist der 36-Jährigen sehr wichtig. Ein Blick in die Räume verrät, Beatrice Egli mag es hell, schlicht und dennoch romantisch. Weiß ist dabei die vorherrschende Farbe.

Derzeit beliebt:
>>Nach 14 Jahren Ehe: Schauspiel-Paar verkündet Liebes-Aus
>>Sebastian Ströbel über Die Bergretter: "Für mich gibt es einen großen Nachteil"
>>Beatrice Egli verrät, wann sie auch mal Jogginghose trägt
>>Geheimnisvolle Andeutungen: Läuft bei Beatrice Egli & Florian Silbereisen mehr?

Am meisten Zeit verbringt der Schlagerstar im Wohnzimmer, das auch zugleich die Küche ist. Dort steht ein weißes Sofa, die Wohnzimmerwand ist in Grau gestrichen. Im Küchenbereich steht ein Tisch mit hellgrauen, Samt bezogenen Stühlen. Auch beim Geschirr weiß Beatrice Egli, was sie will. Schlicht soll es sein. "So sieht man das Essen gut und präsentiert, was man mit Liebe gekocht hat", erklärt die Sängerin. 

Aufgewachsen ist Beatrice Egli in Pfäffikon. Der Ort liegt eine halbe Stunde Autofahrzeit vom Zürichsee entfernt. (Foto: picture alliance/Shotshop/Frank Peters)

Das ist das Schlafzimmer von Beatrice Egli

Viel Weiß und ab und zu ein zartes Rosa, so ist die Farbgestaltung in Beatrice Eglis Schlafzimmer. Dazu gehört ein weißes Sideboard, viele Kissen und weiße Bettwäsche. Diese hat der Schlagerstar am liebsten aus Leinen. Auch ein Schaukelstuhl in Weiß gehört zur Einrichtung und sorgt bei Beatrice Egli für Beruhigung. 

"Ich möchte im Schlafzimmer sein wie auf Wolke 7", verrät die 36-Jährige. Vor dem Schlafengehen hat die Sängerin ein bestimmtes Ritual. Sie führt ein Buch, in dem sie dokumentiert, wofür sie am jeweiligen Tag dankbar war. 

Beatrice Egli verrät, wann sie auch mal Jogginghose trägt
Beatrice Egli hat uns im Gespräch verraten, wofür sie in ihrem Leben dankbar ist – und wann sie ihr Arbeitsoutfit ablegt.
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli steht am Strand und singt.

Zu Hause gibt's keine Arbeit

Bei ihrem aufregenden Job möchte sich Beatrice Egli ihr Zuhause als Rückzugsort erhalten. "Zuhause möchte ich wirklich zuhause sein", erklärt die gelernte Friseurin ihre persönliche Hausordnung. Daher findet man in ihrer Wohnung keine Preise. Die vielen Auszeichnungen bewahrt die Schweizerin im Proberaum auf. "Mein Zuhause, wo ich runterkomme und ganz für mich sein kann. Ich brauche diesen Abstand zu allem", verrät die Metzgerstochter. 

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Das macht Beatrice Egli zu Hause

Beatrice Egli hat bei der Wohnungsbesichtigung verraten, dass sie mit Vorliebe in ihrer Küche, gemeinsam mit Freunden, kocht. Daher verbringt sie viel Zeit in ihrem Küchen- und Wohnzimmerbereich. Trotz der guten Vorsätze lässt sich manchmal die Arbeit nicht ganz von dem Privatleben trennen. Doch dann gibt es einen bestimmten Ort, den Beatrice Egli, wenn das Wetter es zulässt, aufsucht. "Ich bin am allerliebsten auf meiner Terrasse und das am besten bei Sonnenschein.

Ich bin draußen so eingerichtet, dass ich arbeiten, entspannen und einfach alles machen kann. Denn am liebsten verbringe ich meine Zeit an der frischen Luft", erklärt der Schlagerstar im Gespräch mit Haus.de

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Das plant Helene Fischer: Große Ankündigungen nach Babypause
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
Beatrice Egli verrät: Das darf ihr Traummann auf keinen Fall haben!
Schlagersängerin im Interview
Davor hat Beatrice Egli schreckliche Angst!
Mit diesem Star wünscht sich Beatrice Egli ein Duett
Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli steht mit einem Star auf der Bühne
Hättest du sie erkannt? So krass hat sich Beatrice Egli verändert!
Wilde Frisuren
Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show
Florian Silbereisen muss Villa verlassen: Schlagerstar erlebt Schicksalsschlag
Umzug aus Österreich
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.
Lachen in Zeiten der Krise: Die Rückkehr der Schwarzen Heidi
"Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback."
Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback.
Gänsehaut-Garantie: Beatrice Egli eröffnet Frauen-EM!
Ohne Gage
Beatrice Egli bei der Eröffnung der Fußball-EM 2025 in der Schweiz.
Die besten Apps und Playlists für Schlagerfans
Schlager 2.0
Michael Holm rechnet mit deutscher Politik ab
"Es ändert sich nichts"
Michael Holm
Das Vermögen von Beatrice Egli: Doch was hat ihr Ex-Freund damit zu tun?
Das Vermögen des Schlagerstars
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
"Heute würde man Burnout sagen": Im TV spricht Thomas Anders über harte Zeit nach Modern Talking
Ein Star packt aus
Bei "Volle Kanne" sprach Sänger Thomas Anders über seinen Erfolg mit Modern Talking und die schwierige Zeit danach.
ZDF-Fernsehgarten fällt aus: Sport-Event statt Unterhaltung
Pause für Kiwi!
ZDF-Fernsehgarten
Single oder vergeben? Das wissen wir über Florian Silbereisen!
Was steckt dahinter?
Immer wieder wird über Florian Silbereisens Liebesleben spekuliert.
Emotionale TV-Premiere bei ProSieben: Wie geht es mit Tessa und Hardin weiter?
"After Forever"
After Forever
BR zeigt Kultserie mit Veronika Fitz aus den 80ern erneut
"Die Hausmeisterin"
Die Hausmeisterin
Dokumentationen zum Hiroshima-Atomschlag: Ein historischer Rückblick
HISTORY-Dokus
Atomschlag auf Hiroshima
Karl Lagerfelds geheime Welt: Was steckt hinter der Maske?
"Karl – Der Mann hinter der Maske"
Schockierende Enthüllungen: Der dunkle Schatten der Gucci-Dynastie
"Gucci"
Gucci
Was, wenn einer sterben will – und dann das Leben passiert?
"Heute stirbt hier Kainer"
Heute stirbt hier Kainer
Benjamin Netanjahu: Der umstrittenste Politiker Israels im Fokus
"ARD Dokumentarfilm: The Bibi Files – Die Akte Netanjahu"
Benjamin Netanjahu
Was geschah mit Rafael Blumenstock? Rudi Cerne zeigt entsetzlichen Fund
"Aktenzeiche XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Harald Lesch: Was den TV-Professor wirklich sprachlos macht
Wissenschaftsmoderator
Harald Lesch
Erst nach acht Castings: Warum Silke Bodenbender so spät ihren Durchbruch feierte
Die Bühne ist ihre Passion
Silke Bodenbender im Interview
RTL setzt Jana Wosnitza in der 2. Bundesliga und bei "Matchday" ein
Sportreporterin
Jana Wosnitza
Star Wars-Schöpfer George Lucas sorgt für Comic-Con-Überraschung!
Comic-Con-Premiere
Geoge Lucas
Katja Krasavice packt aus: Darum will sie keine Mutter werden
Kinderlosigkeit
Katja Krasavice
Hugh Grant als Psychopath in "Heretic": Die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Heretic"
Patricia Blanco kündigt Rückzug an
Rassismus-Erfahrungen
Patricia Blanco
Der letzte Fall von Bella Block: Autorin Doris Gercke verstorben
Stiller Abschied
Doris Gercke