Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar

Obwohl Beatrice Egli ihr Privatleben weitgehend von der Öffentlichkeit abschirmt, zeigt sie sich in Bezug auf ihr Zuhause offen. In ihrer Wohnung fühlt sich die 36-Jährige ausgesprochen wohl. Es ist ihr wichtig, in ihren eigenen vier Wänden ganz sie selbst sein und dem Alltagstrubel entkommen zu können.

Oft sagt der Einrichtungsstil viel über die Persönlichkeit der Besitzer aus. Und wie sieht es bei Beatrice Egli zu Hause aus? Wie verbringt sie dort ihre Zeit? Hier gibt es einen Einblick in die privaten Gemächer des Schlagerstars.

Schön, schlicht, gemütlich Obwohl Beatrice Egli sich über ein beträchtliches Vermögen freuen kann und im Luxus wohnen könnte, lebt die Schlagersängerin in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee in der Schweiz. Seit mehreren Jahren fühlt sie sich dort zu Hause. Ein Einrichtungsstil, der zu ihr passt, ist der 36-Jährigen sehr wichtig. Ein Blick in die Räume verrät, Beatrice Egli mag es hell, schlicht und dennoch romantisch. Weiß ist dabei die vorherrschende Farbe.

Am meisten Zeit verbringt der Schlagerstar im Wohnzimmer, das auch zugleich die Küche ist. Dort steht ein weißes Sofa, die Wohnzimmerwand ist in Grau gestrichen. Im Küchenbereich steht ein Tisch mit hellgrauen, Samt bezogenen Stühlen. Auch beim Geschirr weiß Beatrice Egli, was sie will. Schlicht soll es sein. "So sieht man das Essen gut und präsentiert, was man mit Liebe gekocht hat", erklärt die Sängerin.

Aufgewachsen ist Beatrice Egli in Pfäffikon. Der Ort liegt eine halbe Stunde Autofahrzeit vom Zürichsee entfernt. (Foto: picture alliance/Shotshop/Frank Peters)

Das ist das Schlafzimmer von Beatrice Egli Viel Weiß und ab und zu ein zartes Rosa, so ist die Farbgestaltung in Beatrice Eglis Schlafzimmer. Dazu gehört ein weißes Sideboard, viele Kissen und weiße Bettwäsche. Diese hat der Schlagerstar am liebsten aus Leinen. Auch ein Schaukelstuhl in Weiß gehört zur Einrichtung und sorgt bei Beatrice Egli für Beruhigung.

"Ich möchte im Schlafzimmer sein wie auf Wolke 7", verrät die 36-Jährige. Vor dem Schlafengehen hat die Sängerin ein bestimmtes Ritual. Sie führt ein Buch, in dem sie dokumentiert, wofür sie am jeweiligen Tag dankbar war.

Zu Hause gibt's keine Arbeit Bei ihrem aufregenden Job möchte sich Beatrice Egli ihr Zuhause als Rückzugsort erhalten. "Zuhause möchte ich wirklich zuhause sein", erklärt die gelernte Friseurin ihre persönliche Hausordnung. Daher findet man in ihrer Wohnung keine Preise. Die vielen Auszeichnungen bewahrt die Schweizerin im Proberaum auf. "Mein Zuhause, wo ich runterkomme und ganz für mich sein kann. Ich brauche diesen Abstand zu allem", verrät die Metzgerstochter.



Das macht Beatrice Egli zu Hause Beatrice Egli hat bei der Wohnungsbesichtigung verraten, dass sie mit Vorliebe in ihrer Küche, gemeinsam mit Freunden, kocht. Daher verbringt sie viel Zeit in ihrem Küchen- und Wohnzimmerbereich. Trotz der guten Vorsätze lässt sich manchmal die Arbeit nicht ganz von dem Privatleben trennen. Doch dann gibt es einen bestimmten Ort, den Beatrice Egli, wenn das Wetter es zulässt, aufsucht. "Ich bin am allerliebsten auf meiner Terrasse und das am besten bei Sonnenschein.

Ich bin draußen so eingerichtet, dass ich arbeiten, entspannen und einfach alles machen kann. Denn am liebsten verbringe ich meine Zeit an der frischen Luft", erklärt der Schlagerstar im Gespräch mit Haus.de.



