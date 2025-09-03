Home News TV-News

Dieser Ex-Dortmund-Trainer wird neuer Fußball-Experte bei RTL!

Von der Trainerbank ins Studio

Ex-Dortmund-Trainer wird neuer Fußball-Experte bei RTL

03.09.2025, 08.56 Uhr
Edin Terzić wird neuer TV-Experte bei RTL an der Seite von Lothar Matthäus und bringt frische Impulse in die Fußballberichterstattung.
Edin Terzić
Edin Terzić wird neuer Trainer-Experte bei RTL.  Fotoquelle: RTL / Anne Werner

Neuer Job für Star-Trainer Edin Terzić: Der ehemalige BVB-Coach wird TV-Experte bei RTL. Seinen Einstand feiert er schon in Kürze an der Seite von Lothar Matthäus.

Als junger Cheftrainer feierte er Erfolge mit Borussia Dortmund. Seit seinem Abschied vom BVB im Juni 2024 ist Edin Terzić ohne neuen Job. Nun wird der 42-Jährige TV-Experte bei RTL. Das machte der Kölner Privatsender in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung bekannt.

Demnach hat Terzić seinen ersten RTL-Auftritt in neuer Funktion bereits am Sonntag, 7. September, im Vor- und Nachlauf des Länderspiels Deutschland gegen Nordirland. Der Ex-BVB-Coach wird dabei an der Seite von Lothar Matthäus zu sehen sein. Der Rekordnationalspieler ist seit Längerem für RTL im Einsatz, wie auch für den Pay-TV-Anbieter Sky.

Derzeit beliebt:
>>„Echtes Leben“: ARD zeigt Benjamin Henrichs zwischen Reha und Zweifel
>>„Küchenschlacht XXL“: ZDF testet das Erfolgsformat in der Primetime
>>„Miss Merkel – Ein Kreuzfahrt-Krimi“: TV-Premiere bei RTL
>>Jan Stecker enthüllt: Kuss von Phil Taylor & NFL-Gänsehautmomente

Das wird Edin Terzićs Aufgabe bei RTL

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, den Fans meine Perspektive als Trainer näherbringen zu können", lässt sich Edin Terzić zitieren: "Die Nationalmannschaft bietet großartige Geschichten – ich möchte meinen Teil dazu beitragen, diese bei RTL erlebbar zu machen."



RTL-Sportchef Ivo Hrstic betonte, Terzic stehe "für modernen Fußball, klare Analysen und glaubwürdige Nähe zum Spiel". Hrstic ist überzeugt: "Mit seiner eloquenten Art und seiner fachlichen Expertise wird er unseren TV-Übertragungen bei RTL Sport zusätzlich neue Impulse geben."

Nicht Terzićs erster Auftritt als Experte im TV

Erste Erfahrungen als TV-Experte sammelte Edin Terzić bereits bei Prime Video im Rahmen der Übertragungen zur UEFA Champions League. Seine größten Erfolge als Trainer waren der DFB-Pokal-Sieg 2021 und das Erreichen des Champions-League-Finals 2024. Aktuell ist Terzic im Gespräch als möglicher Nachfolger des entlassenen Niederländers Erik ten Hag beim Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

RTL-Star Katja Burkard: Hochzeit mit Hans Mahr nach 28 Jahren
Happy End
Katja Burkhard und Hans Mahr
Das plant Helene Fischer: Große Ankündigungen nach Babypause
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Stefan Raab - Rückkehr zu RTL: Eine enttäuschende Bilanz
Raabs Rückkehr
Stefan Raab im Porträt.
„Being Franziska van Almsick“: ARD-Doku über Triumph und Tragik
Packende Dokumentation
Being Franziska van Almsick
Steffen Hallaschka moderiert ein neues RTL-Quiz
"7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser"
7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser
Lohnt sich der Spielfilm mit Ryan Gosling und Margot Robbie?
"Barbie"
Barbie
„Swiftkirchen“: Schalke will Hochzeit von Taylor Swift austragen
Traum-Hochzeit
Taylor Swift
Schon wieder Bombenevakuierung in Köln: Katja Burkard ist betroffen!
Evakuierungsmaßnahmen in der Metropole
Katja Burkard
Quoten-Flop bei RTL: Warum niemand "Die Bachelors" sehen wollte
Negativrekord
Die Bachelors
Schichtwechsel bei RTL-Show: Die Nachfolge für Elton steht fest!
"Drei gegen Einen"
"Drei gegen Einen - Die Show der Champions"
Ein Dorf im Umbruch: Dorfidylle oder rechte Brutstätte?
"Wolfswinkel"
"Wolfswinkel"
Finanzthriller feiert TV-Comeback: 3sat zeigt preisgekrönte Serie
"Bad Banks"
Bad Banks
Deutscher Fernsehpreis 2025: RTL dominiert mit 18 Nominierungen
Heißer Favorit
Deutscher Fernsehpreis 2025
Promis im Wissens-Blackout: Wer wird „Deutschlands dümmster Promi“?
Promi-Quizshow
"Deutschlands dümmster Promi"
25 Jahre "Bernd das Brot": So kam es zu seiner mürrischen Art
Ein schlecht gelauntes Meisterwerk
Bern das Brot wird 25
„Sitting Bull“: Leonardo DiCaprio produziert neue History-Doku
Indigene Perspektive
"Sitting Bull"
„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set
Überraschendes Lob
Woody Allen
"Didi"-Doku in der ARD: Dieter Hallervorden kontert Kritik seines Sohnes
Vater-Sohn-Konflikt
Dieter Hallervorden
"Prominent Getrennt": Erstmals folgt ein großes Wiedersehen der Show!
Die große Aussprache
Charlotte Würdig
Was verdient Deutschland wirklich? Die Wahrheit über Gehälter!
Gehaltsreportage
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!
Comeback des Jahres
Jack White
Nach Sommerpause: „Caren Miosga“ mit schlechtester Quote des Jahres
Quotenflaute
"Caren Miosga"
Verona Pooth verrät: Deshalb ist sie wirklich nach Dubai gezogen!
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Aufregung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewels fragwürdige Bemerkung
Diskussion in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.
Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Putins Angstgegner: Doku zeigt das riskante Leben des Christo Grozev
"Putins Giftmischer"
Putins Giftmischer
ZDF zeigt bewegende Reportage über Vergewaltigungs-Opfer
"37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma"
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma
NDR-Doku über General Breuer: Deutschlands Weg zur Kriegstüchtigkeit
ARD Story: Soldat Nr. 1 – Der General und die Zeitenwende
Soldat Nr. 1 - Der General und die Zeitenwende