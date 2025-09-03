Dieser Ex-Dortmund-Trainer wird neuer Fußball-Experte bei RTL!

Neuer Job für Star-Trainer Edin Terzić: Der ehemalige BVB-Coach wird TV-Experte bei RTL. Seinen Einstand feiert er schon in Kürze an der Seite von Lothar Matthäus.

Als junger Cheftrainer feierte er Erfolge mit Borussia Dortmund. Seit seinem Abschied vom BVB im Juni 2024 ist Edin Terzić ohne neuen Job. Nun wird der 42-Jährige TV-Experte bei RTL. Das machte der Kölner Privatsender in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung bekannt.

Demnach hat Terzić seinen ersten RTL-Auftritt in neuer Funktion bereits am Sonntag, 7. September, im Vor- und Nachlauf des Länderspiels Deutschland gegen Nordirland. Der Ex-BVB-Coach wird dabei an der Seite von Lothar Matthäus zu sehen sein. Der Rekordnationalspieler ist seit Längerem für RTL im Einsatz, wie auch für den Pay-TV-Anbieter Sky.

Das wird Edin Terzićs Aufgabe bei RTL "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, den Fans meine Perspektive als Trainer näherbringen zu können", lässt sich Edin Terzić zitieren: "Die Nationalmannschaft bietet großartige Geschichten – ich möchte meinen Teil dazu beitragen, diese bei RTL erlebbar zu machen."

RTL-Sportchef Ivo Hrstic betonte, Terzic stehe "für modernen Fußball, klare Analysen und glaubwürdige Nähe zum Spiel". Hrstic ist überzeugt: "Mit seiner eloquenten Art und seiner fachlichen Expertise wird er unseren TV-Übertragungen bei RTL Sport zusätzlich neue Impulse geben."

Nicht Terzićs erster Auftritt als Experte im TV Erste Erfahrungen als TV-Experte sammelte Edin Terzić bereits bei Prime Video im Rahmen der Übertragungen zur UEFA Champions League. Seine größten Erfolge als Trainer waren der DFB-Pokal-Sieg 2021 und das Erreichen des Champions-League-Finals 2024. Aktuell ist Terzic im Gespräch als möglicher Nachfolger des entlassenen Niederländers Erik ten Hag beim Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen.

