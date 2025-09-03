GZSZ-Star Anne Menden wird Mama – so lange wird die Babypause!

Seit rund 20 Jahren spielt sie die Rolle der Emily Wiedmann bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". In Kürze wird Anne Menden ihr Serien-Engagement eine Weile ruhen lassen. Der Grund könnte jedoch schöner nicht sein: Die 39-jährige Schauspielerin und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das gab das Paar in einem am Dienstag veröffentlichten Instagram-Video bekannt. Darin sieht man, wie Gustav Masurek am Strand über den Babybauch seiner Verlobten streicht. Anne Menden schreibt in den Sand das Wort "Baby".

Menden & ihr Verlobter freuen sich aufs Elternsein "Wir können unser Glück kaum fassen. Es ist unglaublich, diesen neuen Lebensabschnitt gemeinsam zu erleben und unser kleines Wunder bald in den Armen zu halten", bestätigte Menden die Schwangerschaft gegenüber RTL. "Jeder Tag fühlt sich magisch für uns an." Der werdende Vater ergänzt: "Es ist einfach unbeschreiblich, dieses Abenteuer gemeinsam zu starten. Wir sind so dankbar und freuen uns darauf, jeden Moment als Familie bald zu dritt voller Liebe und Freude zu erleben. Unser Leben verändert sich gerade auf die schönste Weise."

Gustav Masurek wurde einst als Reality-Show-Kandidat bei "Die Bachelorette" bekannt. Ihre Beziehung machten der Influencer und die Schauspielerin im September 2024 öffentlich. Verlobt hatten sich die beiden bereits ein Jahr zuvor am Rande eines GZSZ-Drehs in Paris, wie es in der RTL-Mitteilung heißt. "Er ist mein größtes Glück und meine Ruhequelle, ein unglaublich einfühlsamer Mensch und außergewöhnlich loyal", sagt Menden über den Vater ihres noch ungeborenen Kindes. "Für die Menschen, die ihm am Herzen liegen, würde er alles tun."

So lange wird Anna Mendens Babypause Auch über die weitere Zukunftsplanung gab der GZSZ-Star Auskunft: "Ich werde ab Herbst einige Monate Babypause machen und danach wieder voll für die Dreharbeiten zurück sein", kündigte Anne Menden an. Die familiäre Rollenverteilung danach scheint auch schon geklärt: "Gustav übernimmt dann in der Zwischenzeit eine neue Rolle – die des Vollzeit-Papas!"



