Charlie Sheen wird 60: Das wurde aus dem abgestürzten "Two and a Half Men"-Star

Wohl kaum ein Schauspieler pendelte in den vergangenen Jahrzehnten so sehr zwischen Triumph und Absturz wie er: Charlie Sheen feiert am 3. September seinen 60. Geburtstag – und überraschte vor Kurzem mit einer Art Comeback-Ankündigung. Am 10. September startet mit "aka Charlie Sheen" eine zweiteilige Doku bei Netflix, in der er und zahlreiche Wegbegleiter (bis hin zu seinem Drogendealer!) angeblich schonungslos und "ohne Tabus" über seinen Aufstieg und Fall erzählen. Parallel dazu erscheint in den USA auch mit "The Book of Sheen" seine Autobiografie. Sheen ist mittlerweile wohl bereits länger "trocken" – doch will heute noch jemand mit dem Skandal-Star arbeiten?

Der Aufstieg und Absturz von Charlie Sheen In den 80er-Jahren war Charlie Sheen ein vielversprechender Shootingstar. Er hatte eine kleine Rolle im Kultfilm "Ferris macht blau", drehte gemeinsam mit Regisseur Oliver Stone "Platoon" und "Wall Street", war im Neo-Western "Young Guns" zu sehen und galt als durchaus ernstzunehmender Schauspieler mit Charisma.

Die 1990er führten ihn stärker ins komische Fach – mit "Die Indianer von Cleveland", "Hot Shots!", und später natürlich "Two and a Half Men". Die Sitcom machte ihn ab 2003 zu einem der bestbezahlten TV-Stars der Welt und brachte ihm weltweite Bekanntheit. Der abrupte Bruch mit Serienmacher Chuck Lorre im Jahr 2011 – begleitet von chaotischen Interviews und ausschweifenden Partynächten markierte jedoch den Wendepunkt: Sheens Karriere implodierte, seine privaten Probleme und seine exzessive Drogensucht wurden zum öffentlichen Spektakel.

Nach Vorfall mit Tochter wird Sheen trocken Doch nicht etwa seine 2015 öffentlich gemachte HIV-Diagnose sorgte für den endgültigen Wendepunkt. Laut Sheen brachte ihn erst ein Erlebnis mit seiner Tochter dazu, nicht nur den Drogen abzuschwören, sondern auch mit dem Trinken aufzuhören. Eines Tages "hatte ich vergessen, dass meine Tochter einen Termin hatte, zu dem ich sie fahren wollte, und ich hatte an diesem Tag schon ein paar Drinks gehabt", erzählte er 2021 in einem "Yahoo"-Interview.

Er habe dann einen Freund anrufen müssen, der das Auto gefahren habe: "Wir brachten sie pünktlich hin, aber es brach mir das Herz, weil sie auf dem Rücksitz saß und ich einfach merkte, dass sie dachte: 'Warum fährt Papa nicht?' Als ich nach Hause kam, beschäftigte mich das den Rest des Tages. Und am nächsten Morgen hörte ich einfach auf."

Das hat Charlie Sheen geplant Seitdem arbeitet an einem Comeback. Für die Serie "Ramble On" tat er sich mit "Entourage"-Schöpfer Doug Ellin zusammen und spielte sich selbst: Charlie Sheen, einen gefallenen Star, der verzweifelt nach neuen Projekten sucht. Abnehmer fand das Projekt allerdings bislang keinen, eine TV-Ausstrahlung steht bislang aus. Mit einem weiteren Cameo-Auftritt klappte es allerdings: In der Serie "Bookie" spielte Sheen ebenfalls eine fiktionalisierte Version seiner selbst. Und mehr noch: Er versöhnte sich auch mit "Two and a Half Men"-Erfinder Chuck Lorre, den er auf dem Höhepunkt seiner Eskapaden als "dummen, dummen Menschen" und "kleine Made" bezeichnet hatte.

Parallel dazu hat sich Sheen gesundheitlich stabilisiert. Seit seiner HIV-Diagnose 2015 spricht er regelmäßig über Aufklärung und Prävention. Damit machte er sich sogar einen neuen Namen: Seine TV-Beichte sorgte für den später sogenannten "Charlie-Sheen-Effekt". Sein Auftritt, so stellten Forscher fest, habe dafür gesorgt, dass unmittelbar nach dieser Erklärung verstärkt Informationen im Internet zum HI-Virus, HIV-Prävention und HIV-Testverfahren gesucht wurden.