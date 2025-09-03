Home News Star-News

Charlie Sheen wird 60: Das wurde aus dem abgestürzten "Two and a Half Men"-Star

Nach Totalabsturz

Charlie Sheen wird 60: Das wurde aus dem abgestürzten "Two and a Half Men"-Star

03.09.2025, 09.17 Uhr
Charlie Sheen, einst gefeierter Star von "Two and a Half Men", feiert seinen 60. Geburtstag – und meldet sich mit neuen Projekten zurück.
aka Charlie Sheen
Pünktlich zu seinem 60. Geburtstag legt Charlie Sheen mit "aka Charlie Sheen" eine Netflix-Doku (Bild, ab 10. September abrufbar) vor, in der er und zahlreiche Weggefährten "schonungslos" über sein Leben erzählen.  Fotoquelle: Netflix
Charlie Sheen
Nicht nur sein schelmisches Grinsen machte ihn zum Star: Charlie Sheen feiert am 3. September seinen 60. Geburtstag.  Fotoquelle: Concorde Home Entertainment
Wall Street
Eine seiner ersten großen Rollen: Charlie Sheen (Bild, links, mit Michael Douglas" in Oliver Stones "Wall Street".  Fotoquelle: Twentieth Century Fox
Hot Shots
Eine wunderbare Parodie auf "Top Gun" und andere Actionfilme: In "Hot Shots" spielte Charlie Sheen die Hauptrolle.  Fotoquelle: 20th Century Studios
Charlie Sheen
Ein Symbolbild aus dem Film "Good Advice" von 2001: Charlie Sheen sitzt vor einer Reihe leerer Alkoholflaschen.  Fotoquelle: RTL II
Charlie und Martin Sheen
Sein größter Erfolg: In der Sitcom "Two and a Half Men" spielte Charlie Sheen (Bild, links, mit Vater Martin Sheen) den Womanizer Charlie.  Fotoquelle: Warner Bros. Entertainment Inc.
Charlie Sheen
Geständnis im Fernsehen: Charlie Sheen machte 2015 seine HIV-Diagnose öffentlich.  Fotoquelle: Screenshot "Today"-Show
Charlie Sheen und Chuck Lorre
Inzwischen versöhnt: Charlie Sheen und Serienproduzent Chuck Lorre arbeiteten bei "Bookie" (abrufbar bei RTL+) wieder zusammen.  Fotoquelle: HBO / Max

Wohl kaum ein Schauspieler pendelte in den vergangenen Jahrzehnten so sehr zwischen Triumph und Absturz wie er: Charlie Sheen feiert am 3. September seinen 60. Geburtstag – und überraschte vor Kurzem mit einer Art Comeback-Ankündigung. Am 10. September startet mit "aka Charlie Sheen" eine zweiteilige Doku bei Netflix, in der er und zahlreiche Wegbegleiter (bis hin zu seinem Drogendealer!) angeblich schonungslos und "ohne Tabus" über seinen Aufstieg und Fall erzählen. Parallel dazu erscheint in den USA auch mit "The Book of Sheen" seine Autobiografie. Sheen ist mittlerweile wohl bereits länger "trocken" – doch will heute noch jemand mit dem Skandal-Star arbeiten?

Der Aufstieg und Absturz von Charlie Sheen 

In den 80er-Jahren war Charlie Sheen ein vielversprechender Shootingstar. Er hatte eine kleine Rolle im Kultfilm "Ferris macht blau", drehte gemeinsam mit Regisseur Oliver Stone "Platoon" und "Wall Street", war im Neo-Western "Young Guns" zu sehen und galt als durchaus ernstzunehmender Schauspieler mit Charisma.

Die 1990er führten ihn stärker ins komische Fach – mit "Die Indianer von Cleveland", "Hot Shots!", und später natürlich "Two and a Half Men". Die Sitcom machte ihn ab 2003 zu einem der bestbezahlten TV-Stars der Welt und brachte ihm weltweite Bekanntheit. Der abrupte Bruch mit Serienmacher Chuck Lorre im Jahr 2011 – begleitet von chaotischen Interviews und ausschweifenden Partynächten markierte jedoch den Wendepunkt: Sheens Karriere implodierte, seine privaten Probleme und seine exzessive Drogensucht wurden zum öffentlichen Spektakel.

Derzeit beliebt:
>>Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"
>>Dieser Ex-Dortmund-Trainer wird neuer Fußball-Experte bei RTL!
>>Staffel 17: "Die Bergretter" kehren zurück – und das früher als erwartet!
>>Geplatzte Illusionen: Das wahre Verhältnis bei der "Schwarzwaldklinik"

Nach Vorfall mit Tochter wird Sheen trocken

Doch nicht etwa seine 2015 öffentlich gemachte HIV-Diagnose sorgte für den endgültigen Wendepunkt. Laut Sheen brachte ihn erst ein Erlebnis mit seiner Tochter dazu, nicht nur den Drogen abzuschwören, sondern auch mit dem Trinken aufzuhören. Eines Tages "hatte ich vergessen, dass meine Tochter einen Termin hatte, zu dem ich sie fahren wollte, und ich hatte an diesem Tag schon ein paar Drinks gehabt", erzählte er 2021 in einem "Yahoo"-Interview.



Er habe dann einen Freund anrufen müssen, der das Auto gefahren habe: "Wir brachten sie pünktlich hin, aber es brach mir das Herz, weil sie auf dem Rücksitz saß und ich einfach merkte, dass sie dachte: 'Warum fährt Papa nicht?' Als ich nach Hause kam, beschäftigte mich das den Rest des Tages. Und am nächsten Morgen hörte ich einfach auf."

Das hat Charlie Sheen geplant

Seitdem arbeitet an einem Comeback. Für die Serie "Ramble On" tat er sich mit "Entourage"-Schöpfer Doug Ellin zusammen und spielte sich selbst: Charlie Sheen, einen gefallenen Star, der verzweifelt nach neuen Projekten sucht. Abnehmer fand das Projekt allerdings bislang keinen, eine TV-Ausstrahlung steht bislang aus. Mit einem weiteren Cameo-Auftritt klappte es allerdings: In der Serie "Bookie" spielte Sheen ebenfalls eine fiktionalisierte Version seiner selbst. Und mehr noch: Er versöhnte sich auch mit "Two and a Half Men"-Erfinder Chuck Lorre, den er auf dem Höhepunkt seiner Eskapaden als "dummen, dummen Menschen" und "kleine Made" bezeichnet hatte.

Parallel dazu hat sich Sheen gesundheitlich stabilisiert. Seit seiner HIV-Diagnose 2015 spricht er regelmäßig über Aufklärung und Prävention. Damit machte er sich sogar einen neuen Namen: Seine TV-Beichte sorgte für den später sogenannten "Charlie-Sheen-Effekt". Sein Auftritt, so stellten Forscher fest, habe dafür gesorgt, dass unmittelbar nach dieser Erklärung verstärkt Informationen im Internet zum HI-Virus, HIV-Prävention und HIV-Testverfahren gesucht wurden.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Netflix" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Nach Achillessehnenriss: ARD zeigt Doku über Benjamin Henrichs
"Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs"
Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs
„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set
Überraschendes Lob
Woody Allen
„Dune: Part Three“ startet 2026 – mit Timothée Chalamet & Zendaya
Neue Sci-Fi-Fortsetzung
"Dune"
Rückkehr von Unheilig: Neuer Song & große Tour nach TV-Auftritt!
Band-Comeback
Kopf der Band
„Das ist niederträchtig!“ – Heinos Manager wehrt sich nach Kritik an seinem Star
Verbale Attacke
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
Shania Twain: Die "Queen of Country-Pop" wird 60
Musik-Legende
Shania Twain
"Die Bergretter" sind zurück im ZDF – mit dieser Einschränkung
Mit Sebastian Ströbel
"Die Bergretter"-Schauspieler Sebastian Ströbel, Robert Lohr und Luise Bähr.
Abschied von "Rosenheim-Cops"-Kultfigur: Der Ersatz steht jetzt fest!
Personalie geklärt
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
"Barbie 2": Wird es eine Fortsetzung geben?
Das sagt Regisseurin Greta Gerwig
Greta Gerwig und Margot Robbie
Olga Kurylenko: Von 007 bis Marvel - Ihr unglaublicher Karriereweg!
Karriereentwicklung
Olga Kurylenko
Kochduell zur Primetime: Wer schlägt die Starköche?
"Die Küchenschlacht XXL"
Die Küchenschlacht XXL
Ein Dorf im Umbruch: Dorfidylle oder rechte Brutstätte?
"Wolfswinkel"
"Wolfswinkel"
Finanzthriller feiert TV-Comeback: 3sat zeigt preisgekrönte Serie
"Bad Banks"
Bad Banks
Deutscher Fernsehpreis 2025: RTL dominiert mit 18 Nominierungen
Heißer Favorit
Deutscher Fernsehpreis 2025
Promis im Wissens-Blackout: Wer wird „Deutschlands dümmster Promi“?
Promi-Quizshow
"Deutschlands dümmster Promi"
25 Jahre "Bernd das Brot": So kam es zu seiner mürrischen Art
Ein schlecht gelauntes Meisterwerk
Bern das Brot wird 25
„Sitting Bull“: Leonardo DiCaprio produziert neue History-Doku
Indigene Perspektive
"Sitting Bull"
"Didi"-Doku in der ARD: Dieter Hallervorden kontert Kritik seines Sohnes
Vater-Sohn-Konflikt
Dieter Hallervorden
"Prominent Getrennt": Erstmals folgt ein großes Wiedersehen der Show!
Die große Aussprache
Charlotte Würdig
Was verdient Deutschland wirklich? Die Wahrheit über Gehälter!
Gehaltsreportage
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!
Comeback des Jahres
Jack White
Nach Sommerpause: „Caren Miosga“ mit schlechtester Quote des Jahres
Quotenflaute
"Caren Miosga"
Verona Pooth verrät: Deshalb ist sie wirklich nach Dubai gezogen!
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Aufregung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewels fragwürdige Bemerkung
Diskussion in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.
Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Spannung auf dem Kreuzfahrtschiff: Mordfall um Bestseller-Autor
"Miss Merkel – Ein Kreuzfahrt-Krimi"
Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi
Putins Angstgegner: Doku zeigt das riskante Leben des Christo Grozev
"Putins Giftmischer"
Putins Giftmischer
ZDF zeigt bewegende Reportage über Vergewaltigungs-Opfer
"37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma"
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma