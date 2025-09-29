Home News Star-News

Beatrice Egli lüftet endlich das Rätsel um den Ehering an ihrer Hand

Das steckt dahinter

Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist der Schlagerstars längst verheiratet?

29.09.2025, 12.35 Uhr
von Julian Flimm
Beatrice Egli trägt einen Ehering, der die Gerüchteküche anheizt. Doch was genau verbirgt sich hinter dem Schmuckstück? Mit einem emotionalen Song lässt sie tief blicken.
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Aufmerksamen Fans wird aufgefallen sein: Beatrice Egli trägt bei Auftritten und Fototerminen einen Ehering an ihrer Hand. Ein Detail, das die Gerüchteküche immer wieder anheizt. Viele sehen darin ein klares Zeichen einer Vermählung. Gibt es einen geheimnisvollen Unbekannten an ihrer Seite?

Seit Jahren schweigt der Schlagerstar über ihr Liebesleben. Spekulationen gibt es dennoch zuhauf: Mal soll sie mit Florian Silbereisen angebandelt haben, dann soll ein anderer Mann ihr Herz erobert haben. Spätestens mit der Veröffentlichung des gemeinsamen Duetts „Das wissen nur wir“ kochte die Gerüchteküche erneut über. Doch die beiden Stars bestreiten die Gerüchte bis heute. Was ist also die Geschichte hinter dem Ring?

Das steckt hinter dem Ehering an Beatrice Eglis Hand

Tatsächlich handelt es sich bei dem Schmuckstück um keinen gewöhnlichen Ring, sondern um ein Erinnerungsstück ihrer Großeltern. 2022 musste Beatrice Egli einen schweren Verlust verkraften – innerhalb weniger Wochen verstarben sowohl ihr Großvater als auch ihre Großmutter. Zu beiden hatte sie eine tiefe Verbindung. Seitdem trägt Egli den Ring als Erinnerung.

„Ich nehme viel von ihnen mit in meinem Herzen, und ich trage ihre Ringe an der Hand – den Ehering und den Ring zur Goldenen Hochzeit“, erklärte Egli im Interview mit dem Luxemburger Wort. Sie wuchs mit ihren Großeltern auf und verbindet mit ihnen viele schöne Erinnerungen: Mit ihnen verbrachte sie Urlaube, ihr Opa brachte ihr das Skifahren bei und ihre Oma beriet sie bei modischen Fragen.



Dieser Song hat für Beatrice Egli eine ganz besondere Bedeutung

Beatrice Egli hat ihren Großeltern sogar einen Song gewidmet. In „Zwischen den Wolken“ singt sie über ihren schmerzhaften Abschied: "Unser Abschied war leise. So still war’s noch nie hier. Es gab so viel auf unsrer Reise. Bin sehr dankbar dafür."

Das emotionale Lied half ihr, den Verlust zu verarbeiten. „Beim Schreiben und Aufnehmen des Songs konnte ich endlich richtig Abschied nehmen und meine Großeltern noch einmal bei mir spüren“, erklärte sie in einem Interview. Die Aufnahmen gingen ihr so nah, dass sie im Tonstudio mehrfach die Fassung verlor und weinte. Auch bei ihren Konzerten sorgte der Song für emotionale Momente – so etwa am 20. November 2023 im ausverkauften Stage Operettenhaus in Hamburg, wo sie selbst Tränen vergoss.

„Ein selbstbewusstes, kreatives Leben zu leben, das habe ich von den beiden mit auf den Weg bekommen“, verriet Egli in einem Interview. Diesen Rat hat sich die Schlagersängerin ohne Zweifel zu Herzen genommen.

