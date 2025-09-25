Pokerface: Florian Silbereisens Schwester überrascht mit krassem Talent

Florian Silbereisen gehört als Schlagersänger, Schauspieler und Moderator seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der Unterhaltungsbranche. Seine Geschwister jedoch haben sich für ganz andere Lebenswege entschieden. Jedes der fünf Kinder der Familie Silbereisen fand seine eigene Leidenschaft – und seine acht Jahre ältere Schwester überraschte dabei mit einem außergewöhnlichen besonderen Hobby.

So tickt die Schwester von Florian Silbereisen Florian Silbereisen hat vier Geschwister, die allesamt älter sind. Seine Schwester Sarina hält sich gänzlich aus der Showbranche heraus. Die 51-Jährige führt ein anderes, ausgefülltes Leben. Ihr Geld verdient die Schwester des Entertainers als Grundschullehrerin. Zudem ist sie verheiratet gewesen und ist Mutter. Neben diesen Aufgaben hat Sarina politisches Interesse und engagiert sich für ihren Heimatort. So organisierte die Grundschullehrerin unter anderem den Passauer Weihnachtsmarkt mit, wie die "Passauer Neue Presse" 2013 berichtete. Doch bei ihrem Hobby zeigt Sarina ein ganz anderes Gesicht - und zwar ein Pokerface.

Die 51-Jährige ist in ihrer Freizeit Poker-Spielerin. Das Kartenspiel beherrscht die Silbereisen Schwester so gut, dass sie auch an Turnieren teilnimmt. Bei einem Turnier in Innsbruck belegte sie den 13. Platz und war damit die beste Frau unter den Pokerspielern bei der Veranstaltung.



Florian Silbereisens Mutter Helga mit seiner Schwester Sarina im Jahr 2006. (Foto: picture alliance / Sascha Radke)

So verstehen sich Florian Silbereisen und sein Bruder Florian Silbereisens Bruder Franz hat ebenfalls seinen Weg gefunden. Der 54-Jährige begleitete missionarische Projekte in Gambia und Madagaskar und arbeitet er als Pfleger in einer psychiatrischen Klinik und einem Behindertenwohnheim. Wie sein Bruder, bekennt sich auch Florian Silbereisen zum christlichen Glauben, der ihm "Halt und Kraft" gebe. "Wir verstehen uns gut. Wir sehen uns nicht zu oft, weil unsere Lebensentwürfe doch sehr unterschiedlich sind. Aber insgesamt haben wir ein gutes Verhältnis", beschrieb der Schlagerstar die Beziehung zu seinem Bruder.