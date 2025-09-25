„The Voice of Germany“: Staffel 15 startet mit neuer "Comeback Stage"

Die roten Sessel drehen sich wieder – oder auch nicht. Nur, wenn ein Coach wirklich von einer Performance begeistert ist, geht bei "The Voice of Germany" ein Talent in die nächste Runde. Mit dem bewährten Konzept startet die 15. Staffel der Castingshow, die seit 2011 mit diesem spannenden Konzept erfolgreich auf Sendung ist. Ihre Wurzeln liegen in den Niederlanden, wo das Format 2010 erstmals ausgestrahlt wurde.

The Voice of Germany Musikshow • 25.09.2025 • 20:15 Uhr

Alt bekannte Jury und eine entscheidende Neuerung mit Sänger Calum Scott Auf den legendären roten Stühlen nehmen bekannte Gesichter Platz: Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier sind längst feste Größen der Show. In den Jahren 2014 und 2015 konnten sie den Sieg erringen. Der irische Sänger und Gitarrist Rea Garvey bringt mit seiner ruhigen, einfühlsamen Art Erfahrung und Bodenständigkeit ein – bereits zum fünften Mal gehört er zum Team der Coaches. Für geballte Frauenpower sorgt Shirin David: Mit ihrer energiegeladenen Präsenz trat sie in der 13. Staffel erstmals als Coach auf. Komplettiert wird die Runde von Nico Santos, der frischgebackene Papa überzeugt mit Charme und musikalischem Feingefühl und sitzt nun schon zum vierten Mal in der Jury.

Neu in der Show ist die "Comeback Stage by SEAT" mit dem britischen Sänger Calum Scott. Hier bekommen ausgeschiedene Kandidaten eine zweite Chance: Wer ihn überzeugt, darf um einen der zwei Halbfinalplätze kämpfen. Scott weiß aus eigener Erfahrung, wie aufregend und nervenaufreibend eine Talentshow sein kann. Vor zehn Jahren erhielt er selbst einen goldenen Buzzer.

Doppelmoderation als Königsdisziplin: Thore Schölermann und Melissa Khalaj Moderiert wird die Staffel erneut von Thore Schölermann und Melissa Khalaj. Das eingespielte Duo führt mit Charme und Schwung durch die Sendung und sorgt dafür, dass die Show für Talente wie Zuschauer gleichermaßen spannend bleibt. Bereits seit 2022 moderieren die zwei gemeinsam "The Voice of Germany". "Eine Doppelmoderation ist gar nicht so einfach. Das wird oft unterschätzt. Sie ist fast schon eine Königsdisziplin", verrät Melissa Khalaj im Interview. Die beiden sind gut darin, sich "aufeinander abzustimmen" und haben "denselben Flow". Während der Dreharbeiten verbringt das Moderatoren-Duo "sehr viel Zeit miteinander".

"The Voice of Germany" läuft ab 25. September donnerstags, um 20.15 Uhr, auf ProSieben und freitags, um 20.15 Uhr, auf SAT.1. Alle Folgen sind zudem nach der Ausstrahlung kostenlos auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar.

The Voice of Germany – Do. 25.09. – ProSieben: 20.15 Uhr

