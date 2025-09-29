Dortmunder „Tatort“ ohne Rosa Herzog: Wird er der neue Ermittler?

Schauspielerin Stefanie Reinsperger verabschiedet sich nach rund fünf Jahren aus ihrer Rolle als Kommissarin Rosa Herzog. Ihr letzter Einsatz soll in der Folge "Schmerz" erfolgen, die Anfang 2026 im Ersten ausgestrahlt wird. prisma war bei den Dreharbeiten zu Besuch und hat herausgefunden, wie es danach weitergehen könnte.

Der WDR plant eine Neuaufstellung Was genau nach Herzogs Abgang passiert, ist derzeit noch offen, verrät der verantwortliche Redakteur beim WDR, Frank Tönsmann: "Wir sind noch mitten in den Überlegungen. In ein paar Monaten wissen wir mehr". Sicher scheint: Ein klassischer Einzel-Ermittler soll Peter Faber nicht werden. Zumindest macht Tönsmann deutlich, dass er selbst kein Befürworter eines Solo-Kommissars ist. Stattdessen soll das Zusammenspiel mehrerer Hauptfiguren im Fokus stehen.

Wieder ein fester Platz für Stefan Konarske? Doch wer könnte den Platz an der Seite von Peter Faber einnehmen? In Fan-Kreisen wurde zuletzt über eine mögliche Rückkehr von Stefan Konarske spekuliert, der in der Episode "Abstellgleis" als Daniel Kossik ein Comeback feierte und auch im "Tatort: Blutkultur" zu sehen sein wird, der aktuell gedreht wird.



Stefan Konarske (l.) und Jörg Hartmann (r.) in einer Drehpause (Bildquelle: WDR/Zeitsprung/Willi Weber)