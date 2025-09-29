Dortmunder „Tatort“ ohne Rosa Herzog: Wird er der neue Ermittler?

Home News TV-News

29.09.2025, 12.01 Uhr
von Julian Flimm
Im Dortmunder "Tatort" steht ein großer Wandel bevor: Stefanie Reinsperger verlässt nach fünf Jahren die Krimiserie. Was passiert danach?
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.
Wird dieser Darsteller die Nachfolge von Stefanie Reinsperger antreten?  Fotoquelle: WDR/Zeitsprung/Willi Weber

Schauspielerin Stefanie Reinsperger verabschiedet sich nach rund fünf Jahren aus ihrer Rolle als Kommissarin Rosa Herzog. Ihr letzter Einsatz soll in der Folge "Schmerz" erfolgen, die Anfang 2026 im Ersten ausgestrahlt wird. prisma war bei den Dreharbeiten zu Besuch und hat herausgefunden, wie es danach weitergehen könnte.

Der WDR plant eine Neuaufstellung

Was genau nach Herzogs Abgang passiert, ist derzeit noch offen, verrät der verantwortliche Redakteur beim WDR, Frank Tönsmann: "Wir sind noch mitten in den Überlegungen. In ein paar Monaten wissen wir mehr". Sicher scheint: Ein klassischer Einzel-Ermittler soll Peter Faber nicht werden. Zumindest macht Tönsmann deutlich, dass er selbst kein Befürworter eines Solo-Kommissars ist. Stattdessen soll das Zusammenspiel mehrerer Hauptfiguren im Fokus stehen.

Wieder ein fester Platz für Stefan Konarske?

Doch wer könnte den Platz an der Seite von Peter Faber einnehmen? In Fan-Kreisen wurde zuletzt über eine mögliche Rückkehr von Stefan Konarske spekuliert, der in der Episode "Abstellgleis" als Daniel Kossik ein Comeback feierte und auch im "Tatort: Blutkultur" zu sehen sein wird, der aktuell gedreht wird.

Stefan Konarske (l.) und Jörg Hartmann (r.) in einer Drehpause (Bildquelle: WDR/Zeitsprung/Willi Weber)

Ein Team im ständigen Wandel

Der Dortmunder „Tatort“ hat seit seinem Start im Jahr 2012 mehrfach das Gesicht gewechselt. Neben dem langjährigen Ermittler Peter Faber (Jörg Hartmann) waren zunächst Nora Dalay (Aylin Tezel) und später Martina Bönisch (Anna Schudt) Teil des Teams. Es folgten Daniel Kossik (Stefan Konarske), Jan Pawlak (Rick Okon) und zuletzt Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger). Immer wieder kam es zu Wechseln – zum Unmut vieler Fans und Zuschauer.

