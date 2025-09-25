Home News TV-News

"Tatort" Münster: Sie ist die Neue im Ermittlungsteam

Abschied von Wilhelmine Klemm

25.09.2025, 13.53 Uhr
von Anja Kratz
Nach über zwei Jahrzehnten verlässt Wilhelmine Klemm den Münsteraner "Tatort". Doch der WDR bestätigt: Eine neue Staatsanwältin steht schon in den Startlöchern - und wird für frischen Wind und Reibungspunkte im Team sorgen.
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Diesen Anblick werden die Zuschauer des "Tatort" Münster im Dezember 2025 ein letztes Mal genießen dürfen. Dann wird Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann, 2.v.l.) ein letztes Mal in ihrer Rolle im Sonntagskrimi zu sehen sein.  Fotoquelle: © WDR/Thomas Kost

Nach über zwei Jahrzehnten im „Tatort“ Münster heißt es Abschied nehmen von Wilhelmine Klemm: Die beliebte Staatsanwältin, dargestellt von Mechthild Großmann, wird im Dezember aussteigen und dann ein letztes Mal in ihrer Rolle zu sehen sein. Für die Zeit danach steht bereits die Nachfolge fest, wie der WDR jetzt mitteilte.

Neuer Charakter, neue Dynamik

Der Sender bestätigte, dass Klemms letzte Folge die Episode „Die Erfindung des Rades“, die im Dezember zu sehen ist, sein wird. Im darauffolgenden Fall soll die „Interims-Staatsanwältin“ Nikola König – verkörpert von Lou Strenger – gemeinsam mit Hauptkommissar Thiel (Axel Prahl) und Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) ermitteln.

Eine Sprecherin des WDR äußerte: „So eine Instanz ist erst mal nicht zu ersetzen.“ Strenger soll als Neueinsteigerin frischen Wind in die etablierten Strukturen bringen und zugleich für neue Konfliktpotenziale mit Thiel und Boerne sorgen. Konfliktpotenzial ist also schon jetzt garantiert.

Wer ist Lou Strenger?

Lou Strenger wurde 1992 in Ludwigsburg geboren und ist als Schauspielerin und Hörspielsprecherin tätig. Im Jahr 2016 schloss sie ihr Schauspiel-Studium an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" ab. Während ihrer Ausbildung engagierte sie sich unter anderem am Schauspiel Köln.



Nach ihrem Abschluss gehörte sie von 2016 bis 2019 zum Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses. In diesem Zuge spielte sie unter anderem die Rolle der Julia in "Romeo und Julia", war als Jessica in "Der Kaufmann von Venedig" zu sehen und begeisterte als Prinzessin Eboli in "Don Karlos". Als Anerkennung für ihre herausragenden Leistungen wurde ihr unter anderem der Publikumspreis "Gustaf" des Düsseldorfer Schauspielhauses ausgezeichnet. In Kritikerumfragen wurde sie zur „Besten Schauspielerin in NRW“ gewählt.

In jüngerer Zeit wurde sie für ihre Leistungen auch für Film- und Fernsehen-Produktionen beachtet. Ihr Einstieg in den Münsteraner "Tatort" markiert den Schritt in eine etablierte Erfolgssendung - mit großen Fußabdrücken: Großmann war immerhin 23 Jahre lang als Klemm das juristische Rückgrat des Münster-Kosmos'. 

