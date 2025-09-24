Kaulitz-Brüder: Das war für Bill und Tom das Schönste am "HeidiFest"

"Wir waren diese Woche Memes ohne Ende", resümiert Bill Kaulitz. Unzählige Bilder und Videos vom "HeidiFest" seien in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien geteilt worden – ein Umstand, den Bills Bruder Tom Kaulitz in der jüngst veröffentlichten Jubiläumsfolge des Podcasts "Kaulitz Hills" als "positives Lästern" interpretiert.

Bill Kaulitz über das "HeidiFest" im Hofbräuhaus: "Klar ist das ein Meme" Auch Bill zeigt Verständnis für die Online-Witzchen. "Das war mehr so ein Mitfreuen. Und ganz ehrlich: Wenn ich jetzt den Sender eingeschaltet hätte und ich hätte dich da gesehen, wie du bei den Kastelruther Spatzen nebendran ein Tänzchen hinlegst, hätte ich als Zuschauer auch gedacht: 'Was geht denn hier ab?!"' Sein Zwilling pflichtet ihm bei: "Ich glaube, da fällt man vom Glauben ab."

"Man denkt sich: 'Was macht der denn da?'", lacht Bill. "Klar ist das ein Meme, weil es einfach so skurril ist. Weil man das einfach nicht erwarten würde." Der Tokio-Hotel-Sänger finde es jedoch "schön, wenn Dinge passieren, die man nicht erwartet. Die Leute müssen sich einfach ein kleines bisschen darauf einlassen."

Diese Sache war für die Kaulitz-Brüder das Schönste am "HeidiFest" Für all jene, die sich Heidi Klums Pre-Wiesn-Show "HeidiFest" am vergangenen Donnerstag auf ProSieben haben entgehen lassen, fasst ihr Ehemann Tom Kaulitz das Event noch einmal zusammen: "Heidi war im Prinzip so frech und hat eine Extra-Veranstaltung vorm Anstich gemacht im Münchner Hofbräuhaus." Die Stimmung sei "wahnsinnig schön" gewesen, findet der 36-Jährige: "Im Prinzip war es einfach eine große Party, und die Kameras haben draufgehalten."

Die rund 700 geladenen Gäste hätten sogar so ausgelassen gefeiert, dass die TV-Aufzeichnung für viele völlig in den Hintergrund gerückt sei. "Ich glaube, ganz viele, die da waren, haben gar nicht mitbekommen, dass es eine Fernsehsendung ist", erzählt Bill. Die Leute hätten auf den Tischen und Stühlen getanzt – "bis die dann irgendwann gesagt haben: 'Wir müssen mit den Kameras hier auch noch lang.'"

Ähnliches hat auch Tom zu berichten. Er habe mit den Kindern seiner Frau am Tisch gesessen, als ihn Heidi Klums jüngste Tochter Lou Samuel angesprochen habe. "Sie meinte: 'Hey, kannst du vielleicht mal den Kameras sagen, dass sie jetzt mal gehen sollen?'", lacht der Tokio-Hotel-Gitarrist. Ihm zufolge sei der 15-Jährigen nicht bewusst gewesen, dass es sich bei der Veranstaltung um eine Fernsehsendung handle. "Aber", findet Bill Kaulitz, "das war das Schöne daran."

