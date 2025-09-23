RTL streicht Laura-Dahlmeier-Szenen aus „Drei gegen Einen“

Mit seiner Spielshow-Reihe "Drei gegen Einen" hat der Sender RTL unbeschwerte Samtagabend-Unterhaltung im Sinn. Die aktuelle Folge aber beginnt mit einer schwarzen Texttafel und gedämpften Klaviertönen. Grund ist das Mitwirken der früheren Biathletin und Extrembergsteigerin Laura Dahlmeier bei der Aufzeichnung der Show. Zu sehen bekommen die Zuschauer die entsprechenden Szenen im Anschluss nicht.

RTL: "Wir durften Laura Dahlmeier als außergewöhnliche Persönlichkeit erleben" "Die folgende Ausgabe von 'Drei gegen Einen' wurde im Frühjahr 2025 aufgezeichnet", heißt es in der Texteinblendung, mit der die Sendung beginnt. "In der ersten Challenge traten unsere drei Prominenten im Biathlon gegen die zweifache Olympiasiegerin Laura Dahlmeier an, die am 28. Juli auf tragische Weise bei einer Bergtour ums Leben kam."

Und weiter: "In unserer Show durften wir Laura Dahlmeier als außergewöhnliche Persönlichkeit erleben, die das Publikum mit ihrer Leidenschaft und Freude begeistert hat. Aus Rücksicht und Respekt verzichten wir darauf, die Challenge mit Laura Dahlmeier auszustrahlen. Wir widmen diese Sendung Laura Dahlmeier und ihrer Familie und sprechen unser tiefes Mitgefühl und unsere Anteilnahme aus."

Aus Pietätsgründen: RTL verzichtet auf die Ausstrahlung der Dahlmeier-Szenen Bei "Drei gegen Einen – Die Show der Champions" treten TV-Koch Tim Mälzer, Entertainer Jens "Knossi" Knossalla und erstmals Moderator Jan Köppen (er ersetzt Elton ) im Verbund gegen Ausnahmekönner verschiedener Disziplinen an. In der neuen Ausgabe sind diese "Champions" unter anderem die Florettfechterin Anne Kleibrink, die Stenografie-Meisterin Erika Just sowie das zwölfjährige Darts-Wunderkind Jayden Walker.

Die zweifache Olympiasiegerin Dahlmeier, die nach ihrer Biathlon-Laufbahn als TV-Expertin gefragt war, wäre ohne Zweifel das prominenteste Zugpferd der Folge gewesen (am Samstag, 27. September, 20.15 Uhr, bei RTL und schon vorab bei RTL+). Doch aus Pietätsgründen wird ihr TV-Auftritt nun nicht zu sehen sein.

Laura Dahlmeier war am 28. Juli beim Abstieg vom Laila Peak im Karakorum-Gebirge in Pakistan von Steinschlag getroffen worden. Zwei Tage später gab das Management den Tod der 31 Jahre alten Sportlerin bekannt. Die Nachricht löste in Deutschland und darüber hinaus große Betroffenheit aus. Eine Bergung des Leichnams war bislang nicht möglich.

