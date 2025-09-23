Home News TV-News

RTL streicht Laura-Dahlmeier-Szenen aus „Drei gegen Einen“

"Drei gegen Einen"

RTL zeigt Respekt: Laura Dahlmeiers Auftritt bleibt unveröffentlicht

23.09.2025, 16.48 Uhr
RTL zeigt in "Drei gegen Einen" Respekt gegenüber der verstorbenen Laura Dahlmeier und verzichtet auf die Ausstrahlung ihrer Szenen. Die Folge wird der zweifachen Olympiasiegerin gewidmet.
Laura Dahlmeier
Laura Dahlmeier zeigte im Frühjahr ihr Können als Biathletin in einer RTL-Show. Doch die Szenen werden nach ihrem Tod nicht ausgestrahlt.  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Stanko Gruden/Agence Zoom
Drei gegen Einen - Die Show der Champions
Das neue Dream-Team der Show bilden nun Streamer Knossi (von links), Moderator Jan und Koch Tim.   Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny

Mit seiner Spielshow-Reihe "Drei gegen Einen" hat der Sender RTL unbeschwerte Samtagabend-Unterhaltung im Sinn. Die aktuelle Folge aber beginnt mit einer schwarzen Texttafel und gedämpften Klaviertönen. Grund ist das Mitwirken der früheren Biathletin und Extrembergsteigerin Laura Dahlmeier bei der Aufzeichnung der Show. Zu sehen bekommen die Zuschauer die entsprechenden Szenen im Anschluss nicht.

RTL: "Wir durften Laura Dahlmeier als außergewöhnliche Persönlichkeit erleben"

"Die folgende Ausgabe von 'Drei gegen Einen' wurde im Frühjahr 2025 aufgezeichnet", heißt es in der Texteinblendung, mit der die Sendung beginnt. "In der ersten Challenge traten unsere drei Prominenten im Biathlon gegen die zweifache Olympiasiegerin Laura Dahlmeier an, die am 28. Juli auf tragische Weise bei einer Bergtour ums Leben kam."

Und weiter: "In unserer Show durften wir Laura Dahlmeier als außergewöhnliche Persönlichkeit erleben, die das Publikum mit ihrer Leidenschaft und Freude begeistert hat. Aus Rücksicht und Respekt verzichten wir darauf, die Challenge mit Laura Dahlmeier auszustrahlen. Wir widmen diese Sendung Laura Dahlmeier und ihrer Familie und sprechen unser tiefes Mitgefühl und unsere Anteilnahme aus."

Aus Pietätsgründen: RTL verzichtet auf die Ausstrahlung der Dahlmeier-Szenen

Bei "Drei gegen Einen – Die Show der Champions" treten TV-Koch Tim Mälzer, Entertainer Jens "Knossi" Knossalla und erstmals Moderator Jan Köppen (er ersetzt Elton ) im Verbund gegen Ausnahmekönner verschiedener Disziplinen an. In der neuen Ausgabe sind diese "Champions" unter anderem die Florettfechterin Anne Kleibrink, die Stenografie-Meisterin Erika Just sowie das zwölfjährige Darts-Wunderkind Jayden Walker.



Diese Sendungen zeigen das wahre Leben von Laura Dahlmeier
Diese Dokus geben einen tiefen Einblick in das Leben der verstorbenen Laura Dahlmeier – und zeichnen das Bild einer außergewöhnlichen Frau.
Beim Bergsteigen verunglückt
Laura Dahlmeier lehnt an einer grauen Mauer und lächelt in die Kamera.

Die zweifache Olympiasiegerin Dahlmeier, die nach ihrer Biathlon-Laufbahn als TV-Expertin gefragt war, wäre ohne Zweifel das prominenteste Zugpferd der Folge gewesen (am Samstag, 27. September, 20.15 Uhr, bei RTL und schon vorab bei RTL+). Doch aus Pietätsgründen wird ihr TV-Auftritt nun nicht zu sehen sein.

Laura Dahlmeier war am 28. Juli beim Abstieg vom Laila Peak im Karakorum-Gebirge in Pakistan von Steinschlag getroffen worden. Zwei Tage später gab das Management den Tod der 31 Jahre alten Sportlerin bekannt. Die Nachricht löste in Deutschland und darüber hinaus große Betroffenheit aus. Eine Bergung des Leichnams war bislang nicht möglich.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

