Neuer Versuch startet: Stefan Raabs RTL-Primetime-Show

Tagelang rätselten Fans über geheimnisvolle Nachrichten von Stefan Raab. Bei Instagram hatte der Moderator zunächst alle seine alten Beiträge gelöscht und dann schwarze Kacheln, kryptische Zahlen und seltsame Zeichenfolgen gepostet. Was genau er damit sagen wollte, ist zwar unklar, sicher ist, dass die Posts eine Art Countdown waren: Am Dienstagabend wurde bekannt, dass Raab eine neue Sendung bei RTL erhält, die bereits nächste Woche startet,

"Die Stefan Raab Show" feiert heute am Dienstag, den 16. September um 20.15 Uhr bei RTL ihre Premiere. Raab postete das Bild einer Neonreklame mit dem Namen der Show, der Kölner Sender ließ den Moderator in einer Instagram-Story zu Wort kommen. Darin spricht Raab von einer guten und einer schlechten Nachricht. Die gute: seine Show. Die schlechte: Danach folge "trotzdem" "Das Sommerhaus der Stars". Sein Kommentar dazu: "Aber ich bereite euch gut darauf vor."



Wird die neue Raab-Show ein größerer Erfolg? Auch RTL selbst gibt sich euphorisch. "Wir schaffen Platz für König Lustig!", hieß es. Das bedeutet konkret: Die zehnte Staffel des "Sommerhaus" startet wie geplant am 16. September, aber erst eine Stunde später. Wie genau Raabs neue Show aussehen wird, bleibt vorerst geheim.

Für RTL ist die Zusammenarbeit mit dem Entertainer ein Prestigeprojekt, Raab besitzt einen Exklusivvertrag über fünf Jahre. Im Herbst 2024 kehrte der ehemalige ProSieben-Star nach langer TV-Pause zurück. Seine erste Sendung bei RTL – "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" blieb allerdings hinter den Quotenhoffnungen zurück. Im Juni wurde das Format eingestellt.

RTL setzt aber weiterhin auf das Zugpferd Raab. Schon vor Kurzem wurde bekannt, dass er gemeinsam mit Elton eine große Samstagabendshow bekommt: "Die Unzerquizbaren" soll erstmals im Winter auf RTL zu sehen sein.

