Home News TV-News

Neuer Versuch startet: Stefan Raabs RTL-Primetime-Show

Mysteriöser Start

Neuer Versuch startet: Stefan Raabs RTL-Primetime-Show

16.09.2025, 10.57 Uhr
Heute geht's los: Stefan Raabs RTL-Show startet um 20:15 Uhr. Was die Zuschauer erwartet ist noch weitgehend unklar. Ob er damit seinen Quotenflop von "Du gewinnst hier nicht die Million" wieder gut machen kann?
Stefan Raab
"Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" (Bild) war kein Quotenerfolg, nun bekommt Stefan Raab mit "Die Stefan Raab Show" eine neue Show bei RTL.  Fotoquelle: RTL / Raab Entertainment /Julia Feldhagen

Tagelang rätselten Fans über geheimnisvolle Nachrichten von Stefan Raab. Bei Instagram hatte der Moderator zunächst alle seine alten Beiträge gelöscht und dann schwarze Kacheln, kryptische Zahlen und seltsame Zeichenfolgen gepostet. Was genau er damit sagen wollte, ist zwar unklar, sicher ist, dass die Posts eine Art Countdown waren: Am Dienstagabend wurde bekannt, dass Raab eine neue Sendung bei RTL erhält, die bereits nächste Woche startet,

"Die Stefan Raab Show" feiert heute am Dienstag, den 16. September um 20.15 Uhr bei RTL ihre Premiere. Raab postete das Bild einer Neonreklame mit dem Namen der Show, der Kölner Sender ließ den Moderator in einer Instagram-Story zu Wort kommen. Darin spricht Raab von einer guten und einer schlechten Nachricht. Die gute: seine Show. Die schlechte: Danach folge "trotzdem" "Das Sommerhaus der Stars". Sein Kommentar dazu: "Aber ich bereite euch gut darauf vor."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Wird die neue Raab-Show ein größerer Erfolg?

Auch RTL selbst gibt sich euphorisch. "Wir schaffen Platz für König Lustig!", hieß es. Das bedeutet konkret: Die zehnte Staffel des "Sommerhaus" startet wie geplant am 16. September, aber erst eine Stunde später. Wie genau Raabs neue Show aussehen wird, bleibt vorerst geheim.

Derzeit beliebt:
>>Neuer Ermittler an der Seite von „Tatort“-Star Wotan Wilke Möhring
>>Nach Selfie-Shitstorm: Carmen Geiss setzt sich zur Wehr!
>>Start vom "Sommerhaus der Stars" - Daher kennst du die Kandidaten!
>>Stefan Raabs Rückkehr zu RTL - Sollte der Erfolgsgarant in den Ruhestand gehen?

Für RTL ist die Zusammenarbeit mit dem Entertainer ein Prestigeprojekt, Raab besitzt einen Exklusivvertrag über fünf Jahre. Im Herbst 2024 kehrte der ehemalige ProSieben-Star nach langer TV-Pause zurück. Seine erste Sendung bei RTL – "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" blieb allerdings hinter den Quotenhoffnungen zurück. Im Juni wurde das Format eingestellt.



RTL setzt aber weiterhin auf das Zugpferd Raab. Schon vor Kurzem wurde bekannt, dass er gemeinsam mit Elton eine große Samstagabendshow bekommt: "Die Unzerquizbaren" soll erstmals im Winter auf RTL zu sehen sein.

Stefan Raabs Rückkehr zu RTL - Sollte der Erfolgsgarant in den Ruhestand gehen?
Stefan Raab (58) trat im September 2024 nach 9-jähriger Pause zurück vor die Kameras. Für seine Fans ein wahrer Traum, doch kam seine Sendung wirklich so gut an? Wir ziehen die Quoten-Bilanz.
Quoten
Stefan Raab im Porträt.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Reality-Show mit Kultfaktor: Balko zieht ins "Sommerhaus der Stars"
"Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare"
Das Sommerhaus der Stars
Berchtesgadener Land: Ein Paradies für Naturfreunde
"ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land"
ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land
RTL bestätigt: 15 Anzeigen nach Cybergrooming-Doku mit Steffen Hallaschka
"Angriff auf unsere Kinder – Der Feind im Chat"
Angriff auf unsere Kinder
Liebesgeheimnis enthüllt: Darum sind Miriam Höller und Roland Trettl so glücklich
Rotes Teppich-Debüt
Roland Trettl und Miriam Höller
Krebsschicksal und Fernsehpreis: Burkhard Kress rührt Deutschland
Ergreifende Reportage
Burkhard Kress
Basketball-EM 2025: Wer überträgt das Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland?
Sport-Highlight
Dennis Schröder mit einem Basketball
Beatrice Egli: So viel verdient der Schlagerstar wirklich!
Ihr Vermögen
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Günther Jauch mit Krücken bei „Wer wird Millionär“
Große Sorgen um TV-Moderator
Günther Jauch
Neue Haare, neues Glück: Collien Fernandes überrascht nach Liebes-Aus
Neuanfang
Collien Fernandes
Enissa Amani auf Mission: Mit Greta Thunberg Richtung Gaza
Hilfsflotte
Enissa Amani
Iris Berben & Moritz Bleibtreu zerlegen das Märchen vom Star-Reichtum
Schauspielklischees
Moritz Bleibtreu
Kreativ-Duell um 10.000 Euro
"Guidos Deko Queen – Die Challenge"
Guido Maria Kretschmer
Von Dauerwelle bis Arschgeweih: Die Rückkehr der Jugendsünden
"Das war dann mal weg"
Das war dann mal weg
Das geheime Leben der Oktopusse: Hannes Jaenicke deckt auf!
"Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Oktopus"
Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Oktopus
Romy Heiland vor Gericht! Neue Staffel sorgt für Aufsehen
"Die Heiland – Wir sind Anwalt"
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
Keine traumhafte "Traumschiff"-Erfahrung: Nina Chuba packt über den Dreh aus
ZDF-Dauerbrenner
NIna Chuba
Jannik Kontalis wollte Oberbürgermeister werden - Das sagt er nach dem tiefen Fall
Wahlkampf
Jannik Kontalis
Drei Ehen: Das turbulente Liebesleben von Roland Kaiser
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Fabian Hinrichs im neuen "Tatort": So spannend geht es nach der Sommerpause weiter
Neuer Fall
Tatort: Ich sehe dich
So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen wirklich
Schlagerstars untereinander
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Die Wochenshow – Was machen die Stars von damals eigentlich heute?
90er-Jahre Kultformat
Das Team der Wochenshow im Jahr 1999.
Eva Ries und der Wu-Tang Clan: Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte
Unwahrscheinliche Heldin
Evil-E - Eva Ries und der Wu-Tang Clan
Eli Wasserscheid über "Tatort" ohne Dagmar Manzel: "Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
Fränkischer Krimi
Eli Wasserscheid steht vor einer "Tatort"-Fotowand und lächelt.
"Tatort: Ich sehe dich": Kritik zum düsteren Franken-Krimi mit Fabian Hinrichs
Keine Paula Ringelhahn
Tatort: Ich sehe dich
Wird Cillian Murphy der neue Voldemort?
Krasse Besetzung
Cillian Murphy
Hannes Jaenicke nennt Donald Trump "faschistoid"
Keine Hilfe nach Waldbränden
Hannes Jaenicke
Emmys 2025: Das waren die großen Gewinner der Preisverleihung!
Neue Rekorde aufgestellt
Stephen Colbert bei den Emmy Awards 2025
Herzinfarkt mit 38? Warum Fitness nicht immer schützt
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz – Jung, fit und doch gefährdet?"
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz - Jung, fit und doch gefährdet?
Wie gefährlich ist KI wirklich für unsere Jobs?
"Y-History: Arbeit 4.0 – Macht KI meinen Job kaputt?"
Y History
Geheimes Treffen: Wie Adenauer die Geschichte änderte
"Terra X History: An einem Tag im September – Die Dokumentation"
An einem Tag im September - Die Dokumentation