Home News Star-News

Iris Berben & Moritz Bleibtreu zerlegen das Märchen vom Star-Reichtum

Schauspielklischees

Iris Berben & Moritz Bleibtreu zerlegen das Märchen vom Star-Reichtum

16.09.2025, 09.57 Uhr
von Gianluca Reucher
Moritz Bleibtreu spricht offen über das Klischee des wohlhabenden Schauspielers und gewährt Einblicke in seine tatsächlichen Finanzen. Auch Iris Berben und Emilia Schüle äußern sich zu den Herausforderungen der Branche.
Moritz Bleibtreu
Moritz Bleibtreu hat über sein Vermögen gesprochen.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Monika Fellner
"Call My Agent" Berlin
"Call My Agent: Berlin" ist kürzlich auf Disney+ gestartet.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Irgendwann keine Rollen mehr bekommen – das ist wohl die große Angst aller Schauspielstars. Und genau darum geht es unter anderem in der gerade erschienenen Disney+-Serie "Call My Agent: Berlin", dem deutschen Ableger der französischen Erfolgsserie "Call My Agent!". Die deutsche Version handelt von der fiktiven Schauspielagentur Stern und hat eine Besetzung zu bieten, die sich sehen lassen kann. Mittendrin: Moritz Bleibtreu!

Der 54-Jährige verrät gemeinsam mit seinen Co-Stars Iris Berben und Emilia Schüle gegenüber der BILD, dass die in der Serie thematisierte Angst, nicht mehr gebucht zu werden, selbst für einen so gefragten Darsteller wie ihn zur Normalität in seinem Job gehört. "Denn egal, wo du stehst, wie erfolgreich du bist: In unserem Beruf weißt du nie, was morgen kommt. Die jetzige Zeit ist übrigens ein gutes Beispiel", so Moritz Bleibtreu.

Moritz Bleibtreu: Ein Blick in die Finanzen

Dabei räumt Moritz Bleibtreu auch mit einem verbreiteten Klischee auf und gewährt einen Einblick in seine Finanzen: "Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ich renne seit zwanzig Jahren durch die Gegend und die Leute glauben, ich sei Multimillionär, weil ich im Fernsehen oder auf der Leinwand bin. Das bedeutet für viele immer noch: Ergo, der ist reich."

Derzeit beliebt:
>>Nach Selfie-Shitstorm: Carmen Geiss setzt sich zur Wehr!
>>Sammelklage gegen DAZN: 4.500 Kunden ziehen vor Gericht
>>„Deutschlands dümmster Promi“: Neue Blamage für Söder-Tochter
>>Deutsche Stars nehmen sich selbst aufs Korn: Das sind die Streaming-Tipps der Woche

Hier meldet sich auch Iris Berben zu Wort: "Ein Klischee! In Deutschland kannst du als Schauspieler kein Multimillionär werden." Moritz Bleibtreu bestätigt: "Im Gegenteil: Ich habe Filme gemacht, bei denen ich Geld mitbringen musste." So etwas kenne auch Iris Berben, wie die 75-Jährige einwirft.



Iris Berben mahnt: "Wollen sie Schauspieler werden oder berühmt?"

Um reich zu werden, hätte Moritz Bleibtreu ohnehin nicht mit der Schauspielerei angefangen. Er verrät: "Ich habe relativ frühzeitig die Entscheidung getroffen: all in! Ich glaube, das kann ich für uns alle drei sagen: Die Liebe zum Spiel ist das Einzige, das uns so weit gebracht hat. Keiner von uns hier wollte reich oder berühmt oder beides werden. Wir lieben das Spiel."

Stefan Raabs Rückkehr zu RTL - Sollte der Erfolgsgarant in den Ruhestand gehen?
Stefan Raab (58) trat im September 2024 nach 9-jähriger Pause zurück vor die Kameras. Für seine Fans ein wahrer Traum, doch kam seine Sendung wirklich so gut an? Wir ziehen die Quoten-Bilanz.
Quoten
Stefan Raab im Porträt.

Emilia Schüle stimmt dem zwar zu, fügt allerdings auch an: "Ja, sicher. Aber ich kann für mich auch sagen: Die Liebe und die Leidenschaft zum Beruf koexistieren mit der Angst." Iris Berben wird noch deutlicher: "Ich sage jungen Kolleginnen und Kollegen deshalb auch immer, wenn sie mich nach dem Beruf fragen, dass sie sich darüber im Klaren sein müssen, ob sie Schauspieler werden wollen oder berühmt." Das könne im besten Fall zusammenfinden, "taugt aber nicht als Grundidee", mahnt sie.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Disney+" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Giftige Beziehungen: Ein Psychothriller der besonderen Art
Prime-Serie
"Das Gift der Seele" | Prime Video
Drama im Kuhstall: Die Tierärztinnen retten den Bauern
"Zwei Frauen für alle Felle – Väter und Töchter"
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
Neue Serie "Task": Spannender Thriller von Brad Ingelsby
Duell der Gegensätze
Task
„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set
Überraschendes Lob
Woody Allen
Erste deutsche Poker-Serie "High Stakes" startet auf ZDFneo
Via Jikeli in der Hauptrolle
"High Stakes" bei ZDFneo
Über 1 Million Euro Schulden: Micaela Schäfer legt Finanzen offen
Nacktmodel hat Schulden
Micaela Schäfer in einem schwarzen Kleid
Dieter Bohlen packt aus: Deshalb hat er Angst um sein Vermögen!
"Soll ich mir das gefallen lassen?"
Dieter Bohlen macht sich zunehmend Sorgen um sein Vermögen.
Helen Mirren rechnet ab: "Gebt mir keine schrecklichen Etiketten"
Altersangst
Helen Mirren
Nach 31 Jahren: Dieser Hauptdarsteller zieht sich aus Kultserie zurück!
Serienausstieg
Wolfgang Hepp
Dieser Pferdefilm bricht alle Klischees!
"Mein wildes Herz – Alles auf Sieg"
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Stefan Raabs Rückkehr zu RTL - Sollte der Erfolgsgarant in den Ruhestand gehen?
Quoten
Stefan Raab im Porträt.
Kreativ-Duell um 10.000 Euro
"Guidos Deko Queen – Die Challenge"
Guido Maria Kretschmer
Von Dauerwelle bis Arschgeweih: Die Rückkehr der Jugendsünden
"Das war dann mal weg"
Das war dann mal weg
Das geheime Leben der Oktopusse: Hannes Jaenicke deckt auf!
"Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Oktopus"
Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Oktopus
Reality-Show mit Kultfaktor: Balko zieht ins "Sommerhaus der Stars"
"Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare"
Das Sommerhaus der Stars
Romy Heiland vor Gericht! Neue Staffel sorgt für Aufsehen
"Die Heiland – Wir sind Anwalt"
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
Keine traumhafte "Traumschiff"-Erfahrung: Nina Chuba packt über den Dreh aus
ZDF-Dauerbrenner
NIna Chuba
Jannik Kontalis wollte Oberbürgermeister werden - Das sagt er nach dem tiefen Fall
Wahlkampf
Jannik Kontalis
Drei Ehen: Das turbulente Liebesleben von Roland Kaiser
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Fabian Hinrichs im neuen "Tatort": So spannend geht es nach der Sommerpause weiter
Neuer Fall
Tatort: Ich sehe dich
So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen wirklich
Schlagerstars untereinander
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Die Wochenshow – Was machen die Stars von damals eigentlich heute?
90er-Jahre Kultformat
Das Team der Wochenshow im Jahr 1999.
Eva Ries und der Wu-Tang Clan: Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte
Unwahrscheinliche Heldin
Evil-E - Eva Ries und der Wu-Tang Clan
Eli Wasserscheid über "Tatort" ohne Dagmar Manzel: "Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
Fränkischer Krimi
Eli Wasserscheid steht vor einer "Tatort"-Fotowand und lächelt.
"Tatort: Ich sehe dich": Kritik zum düsteren Franken-Krimi mit Fabian Hinrichs
Keine Paula Ringelhahn
Tatort: Ich sehe dich
Wird Cillian Murphy der neue Voldemort?
Krasse Besetzung
Cillian Murphy
Hannes Jaenicke nennt Donald Trump "faschistoid"
Keine Hilfe nach Waldbränden
Hannes Jaenicke
Emmys 2025: Das waren die großen Gewinner der Preisverleihung!
Neue Rekorde aufgestellt
Stephen Colbert bei den Emmy Awards 2025
Herzinfarkt mit 38? Warum Fitness nicht immer schützt
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz – Jung, fit und doch gefährdet?"
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz - Jung, fit und doch gefährdet?
Wie gefährlich ist KI wirklich für unsere Jobs?
"Y-History: Arbeit 4.0 – Macht KI meinen Job kaputt?"
Y History