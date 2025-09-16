Home News TV-News

"Die Heiland – Wir sind Anwalt": Kritik zur neuen Staffel mit Christina Athenstädt

"Die Heiland – Wir sind Anwalt"

Romy Heiland vor Gericht! Neue Staffel sorgt für Aufsehen

16.09.2025, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Die blinde Anwältin Romy Heiland, gespielt von Christina Athenstädt, ist zurück in der fünften Staffel der beliebten Serie. Mit neuen Herausforderungen und alten Bekannten wird es spannend auf ihrem Weg durch die Berliner Justizwelt.
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann (links) ist erneut als Gaststar in "Die Heiland" dabei. Als Sängerin Jenny Wehran braucht sie die Hilfe von Anwältin Romy Heiland (Christina Athenstädt). Ihr wird vorgeworfen, eine Frau absichtlich angefahren zu haben, die ihr vorwirft, ihre Texte geklaut zu haben.  Fotoquelle: ARD
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
Wer sagt hier die Wahrheit? Romy Heiland (Christina Athenstädt, links) vertritt als Anwältin die Sängerin Jenny Wehran (Jeanette Biedermann, Mitte). Die Poetry-Slammerin Luise Reimann (Elizabeth Churcher) wirft Jenny vor, ihr Texte gestohlen zu haben. Außerdem soll Jenny sie angefahren haben. Die weist alle Vorwürfe von sich.   Fotoquelle: ARD/Gordon Muehle
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
Romy Heiland (Christina Athenstädt, links) wird vorgeworfen, Mandatsgelder unterschlagen zu haben. Parallel vertritt sie mithilfe von Tilly Vogel (Sina Reiß, mit Ibrahim Al-Khalil) die Sängerin Jenny. Sie soll eine Frau angefahren haben.   Fotoquelle: ARD/Gordon Muehle
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
Ist Romy Heilands (Christina Athenstädt) Zulassung in Gefahr? Oberstaatsanwalt Dr. Wolfgang Tümmler (Bernhard Schir) lässt ihre Wohnung durchsuchen. Der Vorwurf: Unterschlagung von Mandatsgeldern, später wird noch Geldwäsche hinzukommen.  Fotoquelle: ARD/Rudolf Wernicke
Die Heiland - Wir sind Anwalt
In der zweiten Staffel übernahm Christina Athenstädt die Hauptrolle in "Die Heiland - Wir sind Anwalt". Nun startet die bereits fünfte Staffel mit 13 neuen Folgen.  Fotoquelle:  ARD/Reiner Bajo
Die Heiland - Wir sind Anwalt
Auch in Staffel fünf sind Sina Reiß als Tilly Vogel (links) und Tim Kalkhof als Ringo Holländer wieder als Assistenten der Anwältin Romy Heiland (Christina Athenstädt) im Einsatz.  Fotoquelle: ARD/Rudolf Wernicke
Die Heiland - Wir sind Anwalt
Seit Staffel vier ist Anne Diemer (links) als Staatsanwältin Odette Santos in der Serie dabei. Sie macht Anwältin Romy Heiland (Christina Athenstädt) regelmäßig das Leben und die Arbeit schwer. Dabei sind sich die Frauen gar nicht so unähnlich, wie Romy feststellen muss.  Fotoquelle: ARD/Rudolf Wernicke
Die Heiland - Wir sind Anwalt
Romy Heiland (Christina Athenstädt) setzt sich stets mit größtem Engagement für ihre Mandantinnen und Mandanten ein.  Fotoquelle: ARD/Rudolf Wernicke
Die Heiland - Wir sind Anwalt
Pamela Pabst (links) ist das reale Vorbild für Christina Athenstädts Rolle der Romy Heiland. Papst ist die erste blinde Strafverteidigerin Deutschlands und steht den Machern der Serie seit Folge eins als Beraterin zur Seite.  Fotoquelle: ARD/Rudolf Wernicke

Die blinde Anwältin Romy Heiland (Christina Athenstädt) ist wieder da. Fast zwei Jahre nach dem Finale der vierten startet nun die fünfte Staffel mit 13 neuen Episoden. Gleich zum Auftakt vertritt Heiland eine alte Bekannte (Gaststar Jeanette Biedermann) – und gerät selbst ins Visier der Justiz.

ARD
"Die Heiland – Wir sind Anwalt"
Serie • 16.09.2025 • 20:15 Uhr

Kurz dachte man im Sommer 2019, mit der Serie über die blinde Berliner Anwältin Romy Heiland wäre es nach einer Staffel schon wieder vorbei. Zwar hatte man eine Verlängerung angekündigt, doch wenig später starb Hauptdarstellerin Lisa Martinek unter tragischen Umständen. Ein knappes halbes Jahr später dann die Meldung der ARD: Man wolle weitermachen, mit neuer Besetzung: "Christina Athenstädt besitzt aus Sicht aller Beteiligten die schauspielerische Qualität und emotionale Tiefe, nach der die Rolle verlangt", hieß es.

Eine gute Entscheidung, denn "Die Heiland – Wir sind Anwalt" geht nun, fast zwei Jahre nach Ausstrahlung der letzten Folge, in die bereits fünfte Staffel. Die Geschichten rund um die Anwältin, die an Pamela Pabst, die erste blinde Strafverteidigerin Deutschlands, angelehnt ist, kommt beim Publikum offenbar gut an. Im Schnitt schalteten zuletzt um die vier Millionen Menschen ein. Heiland-Vorbild Pamela Pabst stehe "dem Team seit Projektbeginn als Inspirationsquelle, Beraterin und vertrauensvolle Begleiterin zur Seite", freut sich Regisseur Christoph Schnee. So auch in der neuen Staffel.

In der ersten der 13 neuen Folgen, "Alles was zählt", am Dienstagabend im Ersten erhält Romy Heiland Besuch von einer alten Bekannten – Sängerin Jenny Wehlan, gespielt von Gaststar Jeanette Biedermann. Schon 2023, in der Episode "Im Rampenlicht", trat Biedermann in dieser Rolle in Erscheinung. Nun bittet Jenny die Anwältin erneut um Hilfe: Sie soll Texte der Poetry-Slammerin Luise Reimann (Elizabeth Churcher) gestohlen und sie außerdem angefahren und Fahrerflucht begangen haben. Jenny versichert, von beidem nichts zu wissen.

Romy Heiland hat einen neuen Widersacher

Romy Heiland geht der Sache engagiert nach. Gleichzeitig bekommt sie selbst Ärger mit der Justiz: Sie soll Mandatsgelder unterschlagen haben. Wie kann das sein? Hat ihre Mitarbeiterin Tilly Vogel (Sina Reiß) einen Fehler gemacht, der Romy nun die Zulassung als Anwältin kosten könnte? Ben Ritter (Peter Fieseler, Christina Athenstädts Ehemann im wahren Leben) bietet Romy an, sie zu vertreten. Ben ist nicht nur Anwalt, sondern auch Romys Exfreund, engster Vertrauter – und zudem immer noch verliebt in sie.

Die weiteren Episoden der fünften Staffel gehen turbulent weiter. Es wird nicht beim Vorwurf der Unterschlagung bleiben, Oberstaatsanwalt Tümmler wird Romy Heiland auch noch Geldwäsche unterstellen. Verkörpert wird der Jurist von Bernhard Schir ("Vorstadtweiber"), der in der fünften Staffel als neuer Widersacher der Anwältin zum Cast stößt. Insgeheim aber hegt auch er durchaus Sympathien für sie ...

Und auch die liebe Familie sorgt in Romys Leben in den neuen Folgen für Turbulenzen – sie erfährt, dass sie eine Schwester hat und fällt aus allen Wolken. Neben Peggy Lukac als Romys Mutter Karin Heiland sind unter anderem auch Tim Kalkhof als ihr Assistent Ringo und Anne Diemer als Staatsanwältin Odette Santos in den neuen Folgen erneut dabei. Gedreht wurde für die neue Staffel laut ARD an ganz besonderen Orten in und um Berlin, darunter der Zitadelle Spandau, dem militärhistorische Museum in Gatow und der Falknerei in Potsdam.

Die 13 Episoden werden dienstags zur Primetime ausgestrahlt und sind jeweils eine Woche vorab online abrufbar.

"Die Heiland – Wir sind Anwalt" – Di. 16.09. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

