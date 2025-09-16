"Die Heiland – Wir sind Anwalt": Kritik zur neuen Staffel mit Christina Athenstädt

Die blinde Anwältin Romy Heiland (Christina Athenstädt) ist wieder da. Fast zwei Jahre nach dem Finale der vierten startet nun die fünfte Staffel mit 13 neuen Episoden. Gleich zum Auftakt vertritt Heiland eine alte Bekannte (Gaststar Jeanette Biedermann) – und gerät selbst ins Visier der Justiz.

"Die Heiland – Wir sind Anwalt" Serie • 16.09.2025 • 20:15 Uhr

Kurz dachte man im Sommer 2019, mit der Serie über die blinde Berliner Anwältin Romy Heiland wäre es nach einer Staffel schon wieder vorbei. Zwar hatte man eine Verlängerung angekündigt, doch wenig später starb Hauptdarstellerin Lisa Martinek unter tragischen Umständen. Ein knappes halbes Jahr später dann die Meldung der ARD: Man wolle weitermachen, mit neuer Besetzung: "Christina Athenstädt besitzt aus Sicht aller Beteiligten die schauspielerische Qualität und emotionale Tiefe, nach der die Rolle verlangt", hieß es.

Eine gute Entscheidung, denn "Die Heiland – Wir sind Anwalt" geht nun, fast zwei Jahre nach Ausstrahlung der letzten Folge, in die bereits fünfte Staffel. Die Geschichten rund um die Anwältin, die an Pamela Pabst, die erste blinde Strafverteidigerin Deutschlands, angelehnt ist, kommt beim Publikum offenbar gut an. Im Schnitt schalteten zuletzt um die vier Millionen Menschen ein. Heiland-Vorbild Pamela Pabst stehe "dem Team seit Projektbeginn als Inspirationsquelle, Beraterin und vertrauensvolle Begleiterin zur Seite", freut sich Regisseur Christoph Schnee. So auch in der neuen Staffel.

In der ersten der 13 neuen Folgen, "Alles was zählt", am Dienstagabend im Ersten erhält Romy Heiland Besuch von einer alten Bekannten – Sängerin Jenny Wehlan, gespielt von Gaststar Jeanette Biedermann. Schon 2023, in der Episode "Im Rampenlicht", trat Biedermann in dieser Rolle in Erscheinung. Nun bittet Jenny die Anwältin erneut um Hilfe: Sie soll Texte der Poetry-Slammerin Luise Reimann (Elizabeth Churcher) gestohlen und sie außerdem angefahren und Fahrerflucht begangen haben. Jenny versichert, von beidem nichts zu wissen.

Romy Heiland hat einen neuen Widersacher Romy Heiland geht der Sache engagiert nach. Gleichzeitig bekommt sie selbst Ärger mit der Justiz: Sie soll Mandatsgelder unterschlagen haben. Wie kann das sein? Hat ihre Mitarbeiterin Tilly Vogel (Sina Reiß) einen Fehler gemacht, der Romy nun die Zulassung als Anwältin kosten könnte? Ben Ritter (Peter Fieseler, Christina Athenstädts Ehemann im wahren Leben) bietet Romy an, sie zu vertreten. Ben ist nicht nur Anwalt, sondern auch Romys Exfreund, engster Vertrauter – und zudem immer noch verliebt in sie.

Die weiteren Episoden der fünften Staffel gehen turbulent weiter. Es wird nicht beim Vorwurf der Unterschlagung bleiben, Oberstaatsanwalt Tümmler wird Romy Heiland auch noch Geldwäsche unterstellen. Verkörpert wird der Jurist von Bernhard Schir ("Vorstadtweiber"), der in der fünften Staffel als neuer Widersacher der Anwältin zum Cast stößt. Insgeheim aber hegt auch er durchaus Sympathien für sie ...

Und auch die liebe Familie sorgt in Romys Leben in den neuen Folgen für Turbulenzen – sie erfährt, dass sie eine Schwester hat und fällt aus allen Wolken. Neben Peggy Lukac als Romys Mutter Karin Heiland sind unter anderem auch Tim Kalkhof als ihr Assistent Ringo und Anne Diemer als Staatsanwältin Odette Santos in den neuen Folgen erneut dabei. Gedreht wurde für die neue Staffel laut ARD an ganz besonderen Orten in und um Berlin, darunter der Zitadelle Spandau, dem militärhistorische Museum in Gatow und der Falknerei in Potsdam.

Die 13 Episoden werden dienstags zur Primetime ausgestrahlt und sind jeweils eine Woche vorab online abrufbar.

