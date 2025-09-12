ZDF-"Fernsehgarten": Deshalb fällt die Sendung am Sonntag erneut aus

Erst vor sechs Wochen mussten die Fans auf eine Ausgabe des ZDF-"Fernsehgarten" verzichten. Anfang August musste die Show dem Live-Sport-Event "Finals 2025" weichen. Nun fällt die Sendung erneut aus.

Deshalb fällt der ZDF-"Fernsehgarten" erneut aus Für viele Fans gehört der ZDF-"Fernsehgarten" fest zum Sonntags-Programm. Über zwei Stunden führt Andrea 'Kiwi' Kiewel dann durch die beliebte Schlagershow – jedoch nicht am 14. September.

Denn wie schon am 3. August fällt der Fernsehgarten auch am zweiten Sonntag im September aus. Ein Blick in das TV-Programm der ARD zeigt, dass die Schlagershow ein weiteres Mal einem anderen TV-Ereignis weichen musste. Von 11.50 Uhr bis 15.45 Uhr läuft an diesem Tag im ZDF die Übertragung der Leichtathletik-Weltmeisterschaft live aus Tokio. Die WM findet vom 13. September bis zum 21. September in Japan statt.

Auch die Saison der beliebten ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" ist für dieses Jahr bereits vorbei, am 31. August lief die letzte Ausgabe. Schlagerfans müssen an diesem Wochenende also stark sein! Am 21. September kehrt Kiwi dann jedoch mit ihrem Fernsehgarten zurück ins ZDF. In der Ausgabe "Der Fernsehgarten singt" sind unter anderem Pierre Littbarski, Aleksandra Bechtel, Nik P. und Caleb Hearn zu Gast.

