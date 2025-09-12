Home News TV-News

ZDF-"Fernsehgarten": Deshalb fällt die Sendung am Sonntag erneut aus

Das ist der Grund

12.09.2025, 12.23 Uhr
Schon wieder fällt der ZDF-"Fernsehgarten" erneut aus: Erst am 21. September wird Andrea "Kiwi" Kiewel die Zuschauer wieder auf dem Mainzer Lerchenberg begrüßen und für Unterhaltung sorgen. Doch was ist diesmal der Grund für den Sendungsausfall?
ZDF-Fernsehgarten
Am Sonntag fällt der beliebte ZDF-"Fernsehgarten" mit Andrea "Kiwi" Kiewel aus.  Fotoquelle: ZDF / Ralph Orlowski

Erst vor sechs Wochen mussten die Fans auf eine Ausgabe des ZDF-"Fernsehgarten" verzichten. Anfang August musste die Show dem Live-Sport-Event "Finals 2025" weichen. Nun fällt die Sendung erneut aus.

Deshalb fällt der ZDF-"Fernsehgarten" erneut aus

Für viele Fans gehört der ZDF-"Fernsehgarten" fest zum Sonntags-Programm. Über zwei Stunden führt Andrea 'Kiwi' Kiewel dann durch die beliebte Schlagershow – jedoch nicht am 14. September.

Denn wie schon am 3. August fällt der Fernsehgarten auch am zweiten Sonntag im September aus. Ein Blick in das TV-Programm der ARD zeigt, dass die Schlagershow ein weiteres Mal einem anderen TV-Ereignis weichen musste. Von 11.50 Uhr bis 15.45 Uhr läuft an diesem Tag im ZDF die Übertragung der Leichtathletik-Weltmeisterschaft live aus Tokio. Die WM findet vom 13. September bis zum 21. September in Japan statt.

Auch die Saison der beliebten ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" ist für dieses Jahr bereits vorbei, am 31. August lief die letzte Ausgabe. Schlagerfans müssen an diesem Wochenende also stark sein! Am 21. September kehrt Kiwi dann jedoch mit ihrem Fernsehgarten zurück ins ZDF. In der Ausgabe "Der Fernsehgarten singt" sind unter anderem Pierre Littbarski, Aleksandra Bechtel, Nik P. und Caleb Hearn zu Gast.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

