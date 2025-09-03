So viel verdienen die ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel, Markus Lanz & Co.

Als Gast im ZDF-"Fernsehgarten": Das ist die Gage Seit vielen Jahren prägen Markus Lanz, Oliver Welke oder Horst Lichter das deutsche Fernsehen. Auch Andrea Kiewel reiht sich in die Riege der bekannten TV-Persönlichkeiten ein. Die 58-Jährige führt sonntags durch den ZDF-„Fernsehgarten“ auf dem Mainzer Lerchenberg, den sie inzwischen - mit einer Unterbrechung - seit dem Jahr 2000 moderiert. Für ihren Auftritt im Kultformat erhalten die eingeladenen Künstler laut t-online eine festgelegte Gage von 750 Euro – der große Werbeeffekt für die auftretenden Acts kommt selbstverständlich obendrauf.

Ein hohes Gehaltsgefälle: So hoch ist der ZDF-Spitzenlohn Lange Zeit war nicht bekannt, wie hoch Andrea Kiewel für ihren Gute-Laune-Marathon entlohnt wird. Doch laut Recherchen von Welt am Sonntag beträgt ihr Gehalt 400.000 Euro im Jahr, umgerechnet sind das 20.000 Euro pro Show. Bei ungefähr 20 Sendungen im Jahr kommt da eben einiges zusammen. Die Produktionskosten für die Sendung sind allerdings noch deutlich höher und sollen nach Angaben des Senders sogar in die Millionen gehen.