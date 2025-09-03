Home News Star-News

So viel verdienen die ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel, Markus Lanz & Co.

Gehaltsliste enthüllt

So viel verdienen die ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel, Markus Lanz & Co.

03.09.2025, 12.00 Uhr
von Annika Schmidt
ZDF-Moderatoren und Entertainer werden gut bezahlt – doch nicht alle erhalten für ihre Arbeit die gleiche Entlohnung. Ein Überblick der Gehälter.
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Wie viel Geld verdienen Andrea Kiewel und andere ZDF-Moderatoren? Wir verraten, wer der Spitzenverdiener unter den Promis ist.   Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern

Als Gast im ZDF-"Fernsehgarten": Das ist die Gage

Seit vielen Jahren prägen Markus Lanz, Oliver Welke oder Horst Lichter das deutsche Fernsehen. Auch Andrea Kiewel reiht sich in die Riege der bekannten TV-Persönlichkeiten ein. Die 58-Jährige führt sonntags durch den ZDF-„Fernsehgarten“ auf dem Mainzer Lerchenberg, den sie inzwischen - mit einer Unterbrechung - seit dem Jahr 2000 moderiert. Für ihren Auftritt im Kultformat erhalten die eingeladenen Künstler laut t-online eine festgelegte Gage von 750 Euro – der große Werbeeffekt für die auftretenden Acts kommt selbstverständlich obendrauf.

Ein hohes Gehaltsgefälle: So hoch ist der ZDF-Spitzenlohn

Lange Zeit war nicht bekannt, wie hoch Andrea Kiewel für ihren Gute-Laune-Marathon entlohnt wird. Doch laut Recherchen von Welt am Sonntag beträgt ihr Gehalt 400.000 Euro im Jahr, umgerechnet sind das 20.000 Euro pro Show. Bei ungefähr 20 Sendungen im Jahr kommt da eben einiges zusammen. Die Produktionskosten für die Sendung sind allerdings noch deutlich höher und sollen nach Angaben des Senders sogar in die Millionen gehen.

Star-Allüren? Backstage-Streit zwischen Inka Bause und Helene Fischer
Helene Fischer und Inka Bause hatten bei ihrem ersten Aufeinandertreffen einen holprigen Start. Ein Streit hinter den Kulissen war der Auslöser für Spannungen, wie Inka Bause im Interview verriet. Doch was sorgte zu dem Zoff und wie ist das Verhältnis heute?
Zoff hinter den Kulissen
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.

Derzeit beliebt:
>>Verrückt: Dieser Star lockte neuen Moderator schon vor Jahren zur "Sportschau"
>>Star-Allüren? Backstage-Streit zwischen Inka Bause und Helene Fischer
>>Im Bilderalbum der Moderatorin gekramt: Andrea Kiewels Verwandlung!
>>„Küchenschlacht XXL“: ZDF testet das Erfolgsformat in der Primetime

Doch wie steht sie damit im Vergleich zu den ZDF-Spitzenverdienern?

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Finanzthriller feiert TV-Comeback: 3sat zeigt preisgekrönte Serie
"Bad Banks"
Bad Banks
Promis im Wissens-Blackout: Wer wird „Deutschlands dümmster Promi“?
Promi-Quizshow
"Deutschlands dümmster Promi"
Was verdient Deutschland wirklich? Die Wahrheit über Gehälter!
Gehaltsreportage
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Aufregung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewels fragwürdige Bemerkung
Diskussion in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.
ZDF zeigt bewegende Reportage über Vergewaltigungs-Opfer
"37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma"
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma
Das plant Helene Fischer: Große Ankündigungen nach Babypause
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Mross im Fernsehgarten: Ein ARD-Star bei der Konkurrenz
Show-Überraschung
Stefan Mross
Gehalt geheim? ZDF-Reportage zeigt, wie groß die Angst ist
Gehaltsgeheimnisse
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Andrea Kiewel erklärt nach Kritik: So werden ihre Israel-Flüge bezahlt
Reisechaos
Emotionale Worte zum Auftakt des ZDF-"Fernsehgartens": Andrea "Kiwi" Kiewel (60) fühlt mit TV-Kollege Stefan Mross.
Staffel 17: "Die Bergretter" kehren zurück – und das früher als erwartet!
ZDF-Erfolgsserie
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?
Harte Vergangenheit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
"Tage mit Naadirah": Kritik zum ARTE-Drama mit Christoph Humnig
Ein fahrender Philosoph
"Tage mit Naadirah"
"Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag": So gut war der Selbstfindungs-Film
Mit Ronja Rath
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Der Franz-Beckenbauer-Supercup
"ran Fußball: Franz-Beckenbauer-Supercup – VfB Stuttgart – FC Bayern München"
FC Bayern München - VfB Stuttgart
Revolution der Nachbarschaft: Wie Städte wieder Gemeinschaft leben
"plan b: Auf gute Nachbarschaft"
plan b: Auf gute Nachbarschaft
Deutschlands Hit-Show feiert Jubiläum am Wörthersee!
"Starnacht am Wörthersee"
"Starnacht am Wörther See"
Dieser Pferdefilm bricht alle Klischees!
"Mein wildes Herz – Alles auf Sieg"
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Ein Baby, ein Mord und viele Fragen
"Erzgebirgskrimi – Familienband"
Erzgebirgskrimi - Familienband
Sommer 1999: ZDF-Komödie mit Nostalgie, Pommes und Herzklopfen
"Für immer Freibad"
"Für immer Freibad"
Giovanni und Jana Ina Zarrella: Ihr Sohn auf dem Weg zum Fußball-Profi!
Stolzer Schlagerstar
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
„Wunderschön!“: Spannende Fakten zur beliebten Reisesendung im WDR
Urlaubsfeeling im TV
Bei "Wunderschön!" werden die Zuschauer an herrliche Orte mitgenommen. Moderator Stefan Pinnow war mit Guide Sanni Diesner unterwegs. Der Weg führte ihn entlang der Lahn -. Von Marburg bis zum Rhein.
„Marcel war anders“: Kritik an TV-Darstellung in „Aktenzeichen XY... ungelöst“
Rätselhafter Tod
Peinliche Panne: Judith Rakers verrät kurioses Dating-Missgeschick
WhatsApp-Fauxpas
Ups, das ging nach hinten los! Judith Rakers versendete intime Fotos an den falschen Empfänger!
Caro Cult im Interview: "Frauen haben genauso ein Recht darauf, wütend und laut zu sein"
Im Interview
Caro Cult im Interview
Diese Highlights erwarten dich bei der Starnacht am Wörthersee
Musikshow
"Starnacht am Wörther See"
Neue DVD-Highlights der Woche: "Passenger", "Shadow Force" und "Niki de Saint Phalle"
DVD-Highlights
Passenger
True-Crime-Sensation: Der Fall Amanda Knox als Serie
Justizdrama
The Twisted Tale of Amanda Knox
Caro Cult über die Gehälter im Filmbusiness: "Frauen verdienen oft ein Drittel weniger"
Gleichberechtigung
Caro Cult im Interview
Nach "Das Kanu des Manitu": Folgt die Fortsetzung der Fortsetzung?
Neuer Film?
Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael "Bully" Herbig
Start der zweiten Staffel von "Love Island VIP": Das ist der vollständige Cast!
Auf RTLZWEI
Von Dschungelkönig bis GNTM-Teilnehmer: Dieser Cast verspricht heiße Flirts, Temperament und jede Menge Drama!