Home News TV-News

Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"

Bekannter Ersatz

Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"

03.09.2025, 09.08 Uhr
Nach Eltons Abschied von "Wer weiß denn sowas?" übernimmt ein "Tatort"-Ermittler die Rolle des Teamkapitäns.
Wer weiß den sowas?
Sie standen bislang für den Erfolg von "Wer weiß den sowas?", von links: Bernhard Hoecker, Kai Pflaume und Elton.  Fotoquelle: ARD / Morris Mac Matzen
Wotan Wilke Möhring
"Tatort"-Star Wotan Wilke Möhring soll laut Medienberichten neuer Teamkapitän bei "Wer weiß denn sowas?" werden.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Joshua Sammer
Wer weiß denn sowas XXL
Im April feierte Elton (Mitte) seinen Abschied bei "Wer weiß denn sowas XXL".  Fotoquelle: NDR/Matzen/ARD/UFA SHOW&FACTUAL

Im April dieses Jahres endete die Ära von Elton bei "Wer weiß denn sowas?". In einer mehrstündigen XXL-Ausgabe am Samstagabend verabschiedete sich der 54-Jährige vom Publikum der ARD-Show, die auch dank seiner Einsätze als Rate-Teamkapitän enorme Popularität erlangt hat.

ARD äußert sich nicht zu "Spekulationen um den Teamkapitän"

Offen blieb seither die Frage, wer auf den TV-Star nachfolgen könnte. Die scheint inzwischen beantwortet zu sein. Wie zunächst "Bild" berichtete, soll Schauspieler Wotan Wilke Möhring die vakante Rolle als Teamkapitän einnehmen. Bestätigen wollte eine ARD-Sprecherin die Personalie nicht: "Wir beteiligen uns aktuell nicht an Spekulationen um den neuen Teamkapitän", hieß es auf "Bild"-Anfrage.

Allerdings berichtet inzwischen auch der Branchendienst "DWDL.de", dass der "Tatort"-Star "zunächst im Aufzeichnungsblock bis zum 29. Oktober" an der Seite von Teamkapitän Bernhard Hoëcker und Moderator Kai Pflaume zu sehen sein werde. Ob das Engagement des 58-Jährigen von Dauer sein wird, hänge auch von der Entwicklung der bislang starken Einschaltquoten ab. Zuletzt schalteten regelmäßig mehr als drei Millionen Menschen bei Vorabend-Quiz im Ersten ein. Die neue Staffel startet am Montag, 13. Oktober, auf dem gewohnten Sendeplatz um 18 Uhr.

Derzeit beliebt:
>>Dieser Ex-Dortmund-Trainer wird neuer Fußball-Experte bei RTL!
>>„Echtes Leben“: ARD zeigt Benjamin Henrichs zwischen Reha und Zweifel
>>Stefan Raab - Rückkehr zu RTL: Eine enttäuschende Bilanz
>>RTL-Schock: Elton weg – Wer ersetzt den Publikumsliebling in RTL-Show?

Deshalb verlässt Elton die Quiz-Show

Elton hatte Mitte März in einem in Video seinen Rückzug vom ARD-Erfolgsquiz angekündigt. "Was ich jetzt zu sagen habe, fällt mir nicht leicht. Und es ist wirklich eine traurige Nachricht", sagte der Moderator. Er wolle künftig "einfach mehr Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen und auch persönlich brauche ich mehr Zeit für mich". Er werde, so kündigte der 54-Jährige an, ganz allgemein im Fernsehen kürzertreten.



Die mehrmonatige Produktion von in der Regel um die 150 Folgen "Wer weiß denn sowas" pro Jahr war ohne Frage das zeitaufwendigste Engagement des zweifachen Familienvaters, der darüber hinaus spätestens seit der TV-Rückkehr seines alten Weggefährten Stefan Raab auch bei RTL wieder mehr eingebunden ist. Auch der traditionsreichen Kindersendung "1, 2 oder 3" im ZDF bleibt er erhalten.

Fans hatten andere Elton-Nachfolge erwartet

Dass die Wahl seiner Nachfolge bei "Wer weiß denn sowas?" nun offenbar auf den "Tatort"-Schauspieler Wotan Wilke Möhring fiel, dürfte viele Fans überraschen. Heiß gehandelt wurden bis dato unter anderem die Namen Wigald Boning, Bastian Bielendorfer und Wincent Weiss. Der Musiker und Entertainer gehört seit Jahren mit zum Team von Kai Pflaumes Rateshow "Kaum zu glauben" im Dritten Programm des NDR.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Tatort" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Promis im Wissens-Blackout: Wer wird „Deutschlands dümmster Promi“?
Promi-Quizshow
"Deutschlands dümmster Promi"
"Didi"-Doku in der ARD: Dieter Hallervorden kontert Kritik seines Sohnes
Vater-Sohn-Konflikt
Dieter Hallervorden
"Prominent Getrennt": Erstmals folgt ein großes Wiedersehen der Show!
Die große Aussprache
Charlotte Würdig
Nach Sommerpause: „Caren Miosga“ mit schlechtester Quote des Jahres
Quotenflaute
"Caren Miosga"
Verona Pooth verrät: Deshalb ist sie wirklich nach Dubai gezogen!
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Mross im Fernsehgarten: Ein ARD-Star bei der Konkurrenz
Show-Überraschung
Stefan Mross
„Being Franziska van Almsick“: ARD-Doku über Triumph und Tragik
Packende Dokumentation
Being Franziska van Almsick
Dieter Hallervorden wird 90: Diese Doku beleuchtet sein Leben
"Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt"
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt
Der mysteriöse Fall des Kai Korthals: Kritik zum ARD-Krimi mit Lars Eidinger
"Tatort: Borowski und der stille Gast"
Tatort: Der stille Gast
"Traumschiff"-Kapitän als Moderator bei der "Maus-Show": Silbereisen übernimmt
"Die große Maus-Show"
Die große Maus-Show
Kochduell zur Primetime: Wer schlägt die Starköche?
"Die Küchenschlacht XXL"
Die Küchenschlacht XXL
Ein Dorf im Umbruch: Dorfidylle oder rechte Brutstätte?
"Wolfswinkel"
"Wolfswinkel"
Finanzthriller feiert TV-Comeback: 3sat zeigt preisgekrönte Serie
"Bad Banks"
Bad Banks
Deutscher Fernsehpreis 2025: RTL dominiert mit 18 Nominierungen
Heißer Favorit
Deutscher Fernsehpreis 2025
25 Jahre "Bernd das Brot": So kam es zu seiner mürrischen Art
Ein schlecht gelauntes Meisterwerk
Bern das Brot wird 25
„Sitting Bull“: Leonardo DiCaprio produziert neue History-Doku
Indigene Perspektive
"Sitting Bull"
„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set
Überraschendes Lob
Woody Allen
Was verdient Deutschland wirklich? Die Wahrheit über Gehälter!
Gehaltsreportage
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!
Comeback des Jahres
Jack White
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Aufregung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewels fragwürdige Bemerkung
Diskussion in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.
Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Spannung auf dem Kreuzfahrtschiff: Mordfall um Bestseller-Autor
"Miss Merkel – Ein Kreuzfahrt-Krimi"
Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi
Putins Angstgegner: Doku zeigt das riskante Leben des Christo Grozev
"Putins Giftmischer"
Putins Giftmischer
ZDF zeigt bewegende Reportage über Vergewaltigungs-Opfer
"37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma"
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma
NDR-Doku über General Breuer: Deutschlands Weg zur Kriegstüchtigkeit
ARD Story: Soldat Nr. 1 – Der General und die Zeitenwende
Soldat Nr. 1 - Der General und die Zeitenwende
„Dune: Part Three“ startet 2026 – mit Timothée Chalamet & Zendaya
Neue Sci-Fi-Fortsetzung
"Dune"
Jan Stecker kommentiert neue NFL-Saison bei RTL
NFL-Kommentator
Jan Stecker
RTL-Star Katja Burkard: Hochzeit mit Hans Mahr nach 28 Jahren
Happy End
Katja Burkhard und Hans Mahr