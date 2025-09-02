Home News Star-News

Verona Pooth verrät: Deshalb ist sie wirklich nach Dubai gezogen!

Ab in die Emirate

Verona Pooth verrät: Deshalb ist sie wirklich nach Dubai gezogen!

02.09.2025, 10.07 Uhr
von Julian Flimm
Verona Pooth beginnt mit ihrem Sohn Rocco ein neues Kapitel und lebt in Dubai. Deshalb hat sie den großen Schritt gewagt.
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Verona Pooth lebt aktuell in Dubai.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Georg Wendt

Die Moderatorin Verona Pooth hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie nun mit einem Teil ihrer Familie in Dubai lebt. Die Entscheidung, in die Vereinigten Arabischen Emirate zu ziehen, traf Pooth gemeinsam mit ihrem Sohn Rocco. Hintergrund des Umzugs ist Roccos Wunsch nach einem Austauschjahr in Dubai – doch seine Mutter hielt ihn für zu jung, um allein zu gehen. Daher beschloss sie, ihn zu begleiten; das verriet Pooth in einem Interview mit bild.de.

Pooths neues Kapitel in Dubai

Verona Pooth betont, dass sie nicht endgültig auswandern: Die Familie will nur „für eine gewisse Zeit“ in Dubai leben. Wie lange genau das Abenteuer dauern wird, ist noch offen. Schon in der Vergangenheit waren die Pooths mehrfach in Dubai unterwegs.

Die Familie ist in Dubai – aber nur zum Teil

Während Mutter und Sohn in Dubai leben, bleibt Ehemann Franjo Pooth überwiegend in Deutschland. Die Villa im Düsseldorfer Viertel Meerbusch, bislang der Wohnsitz der Familie, soll künftig vermietet werden. Franjo hat eine neue Bleibe in Düsseldorf gefunden und besucht seine Familie jetzt etwa einmal pro Monat in den Arabischen Emiraten – schon vorher lebte das Paar berufsbedingt oft räumlich getrennt.

Verona Pooth mit ihrem Sohn Rocco (Bildquelle: picture alliance/dpa | Henning Kaiser)



 

Verona Pooth selbst ist stolz auf ihren Umzug nach Dubai, wie sie im Interview verrät: "Für das Mädchen aus Hamburg, das aus einfachen Verhältnissen kommt, habe ich es ziemlich weit gebracht." Und ihre Karriere ist noch nicht zu Ende: In Dubai wagt sie jetzt den Einstieg ins Immobilienbusiness.

Das ist die Familie Pooth

Verona und Franjo Pooth sind seit 2000 ein Paar, ihr erster Sohn San Diego kam 2003 zur Welt. Der lebt mittlerweile in Berlin, studiert und gewann dieses Jahr die TV-Show „Let's Dance“. 2011 wurde dann der zweite Sohn Rocco geboren.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Let's Dance" finden Sie hier

