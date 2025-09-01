Das plant Helene Fischer: Große Ankündigungen nach Babypause

Helene Fischer hat auf ihrem Instagram-Account einen handgeschriebenen Brief geteilt, in dem sie die Geburt ihrer zweiten Tochter bekannt gibt. Darin dankt sie ihren Fans herzlich für deren Verständnis und die Rücksicht während ihrer persönlichen Auszeit. Gleichzeitig nutzt sie die Gelegenheit, um auf geplante Projekte hinzuweisen und einen Ausblick auf kommende Vorhaben zu geben.

Zwei Alben & noch mehr Projekte von Helene Fischer Wie Helene Fischer mitteilt, werden im Jahr 2025 zwei neue Kinderalben erscheinen. Bereits 2014 veröffentlichte sie ein erstes Kinderliederalbum, das damals sehr unterschiedliche Reaktionen auslöste. Auch diesmal sei ihr das Projekt ein persönliches Anliegen. Die Sängerin schreibt dazu: „Für mich persönlich sind diese Kinderlieder ein echtes Herzensprojekt.“

Die neue Musik soll jedoch nicht ausschließlich aus Kinderliedern bestehen. Parallel befinde sich Fischer aktuell auf der Suche nach weiteren Songs, die zu ihrer künstlerischen Linie passen. Ziel sei es, auch weiterhin Lieder zu veröffentlichen, die emotional berühren und sich zum gemeinsamen Feiern eignen. Die Schlagerqueen stellt klar: "Natürlich wird es nicht nur Kinderlieder geben."



Große Stadiontour fürs nächste Jahr geplant Neben den neuen Alben arbeitet Helene Fischer bereits an einem weiteren Großprojekt: Im Jahr 2026 soll eine große Stadiontour stattfinden. Anlass ist ihr 20-jähriges Jubiläum als Solo-Künstlerin. Die Konzerte sollen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden stattfinden. Geplant ist eine Show mit den bekanntesten und emotionalsten Liedern aus zwei Jahrzehnten. Die Sängerin kündigt in ihrem Brief an: „Ich verspreche euch, es wird eine riesige Party mit Gänsehautmomenten.“