Home News Star-News

Das plant Helene Fischer: Große Ankündigungen nach Babypause

Das hat sie vor

Das plant Helene Fischer: Große Ankündigungen nach Babypause

01.09.2025, 15.19 Uhr
von Julian Flimm
In ihrem aktuellen Brief auf Instagram verrät Helene Fischer unter anderem, wie es bei ihr weitergeht und womit die Fans noch rechnen können.
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mama geworden.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern

Helene Fischer hat auf ihrem Instagram-Account einen handgeschriebenen Brief geteilt, in dem sie die Geburt ihrer zweiten Tochter bekannt gibt. Darin dankt sie ihren Fans herzlich für deren Verständnis und die Rücksicht während ihrer persönlichen Auszeit. Gleichzeitig nutzt sie die Gelegenheit, um auf geplante Projekte hinzuweisen und einen Ausblick auf kommende Vorhaben zu geben.

Zwei Alben & noch mehr Projekte von Helene Fischer

Wie Helene Fischer mitteilt, werden im Jahr 2025 zwei neue Kinderalben erscheinen. Bereits 2014 veröffentlichte sie ein erstes Kinderliederalbum, das damals sehr unterschiedliche Reaktionen auslöste. Auch diesmal sei ihr das Projekt ein persönliches Anliegen. Die Sängerin schreibt dazu: „Für mich persönlich sind diese Kinderlieder ein echtes Herzensprojekt.“

Die neue Musik soll jedoch nicht ausschließlich aus Kinderliedern bestehen. Parallel befinde sich Fischer aktuell auf der Suche nach weiteren Songs, die zu ihrer künstlerischen Linie passen. Ziel sei es, auch weiterhin Lieder zu veröffentlichen, die emotional berühren und sich zum gemeinsamen Feiern eignen. Die Schlagerqueen stellt klar: "Natürlich wird es nicht nur Kinderlieder geben."

Derzeit beliebt:
>>Stefan Mross im Fernsehgarten: Ein ARD-Star bei der Konkurrenz
>>Gloria-Sophie Burkandt: Markus Söders Tochter in neuer TV-Show
>>Helene Fischer und Thomas Seitel: So verliebte sich das Traumpaar
>>Thomas Seitel: Das ist der Mann an Helene Fischers Seite

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.



Große Stadiontour fürs nächste Jahr geplant

Neben den neuen Alben arbeitet Helene Fischer bereits an einem weiteren Großprojekt: Im Jahr 2026 soll eine große Stadiontour stattfinden. Anlass ist ihr 20-jähriges Jubiläum als Solo-Künstlerin. Die Konzerte sollen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden stattfinden. Geplant ist eine Show mit den bekanntesten und emotionalsten Liedern aus zwei Jahrzehnten. Die Sängerin kündigt in ihrem Brief an: „Ich verspreche euch, es wird eine riesige Party mit Gänsehautmomenten.“

Helene Fischer und Thomas Seitel: So verliebte sich das Traumpaar
Helene Fischer und Thomas Seitel fanden unerwartet zueinander, als die Sängerin 2018 auf Tour ging. Ein magischer Moment veränderte alles.
Schicksalhafte Begegnung
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.

Diese Show lässt Helene Fischer ausfallen

Eine Nachricht betrifft besonders das TV-Publikum: Die „Helene Fischer Show“ wird 2025 nicht ausgestrahlt. Die Show, die seit Jahren fester Bestandteil des ZDF-Weihnachtsprogramms ist, werde wegen fehlender Vorbereitungszeit ausgesetzt. Die Sängerin betont in ihrem Schreiben, dass eine Produktion in dieser Größenordnung mehrere Wochen benötige und nur mit voller Konzentration umzusetzen sei.

Das könnte dich auch interessieren

Gehalt geheim? ZDF-Reportage zeigt, wie groß die Angst ist
Gehaltsgeheimnisse
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
„Being Franziska van Almsick“: ARD-Doku über Triumph und Tragik
Packende Dokumentation
Being Franziska van Almsick
Staffel 17: "Die Bergretter" kehren zurück – und das früher als erwartet!
ZDF-Erfolgsserie
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
"Familie Bundschuh – Wir machen Camping": Wir dieser Film der letzte?
Mögliches Finale
Familie Bundschuh - Wir machen Camping
Geplatzte Illusionen: Das wahre Verhältnis bei der "Schwarzwaldklinik"
Serienstar spricht Klartext
Anja Kruse und Sascha Hehn
Ein Zwillingsmord im Erzgebirge: So war der ZDF-Krimi mit Lara Mandoki
"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze"
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
Dieser "Erzgebirgskrimi"-Star fand sein Liebesglück am Set!
Die große Liebe
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
"The Diplomat": Darum geht's im ZDF-Krimi mit Sophie Rundle
Diplomatin in Barcelona
The Diplomat
"Terra X History: Diana und Dodi": Die wahre Geschichte
Dianas letzte Liebe
Diana und Dodi - Die Prinzessin und der Playboy
"Griechenland oder der laufende Huhn": Österreichische Komödie mit Charme
Griechenland oder der laufende Huhn
Griechenland oder der laufende Huhn
Stefan Raab - Rückkehr zu RTL: Eine enttäuschende Bilanz
Raabs Rückkehr
Stefan Raab im Porträt.
Horror trifft Disney: „Screamboat“, „Lilo & Stitch“ und „Guns Up“
DVD und Blu-rays der Woche
"Screamboat"
Podcast-Beichte: Hallaschka packt über Namen und Heimat aus
Im Gespräch mit Barbara Schöneberger
"Stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka war im Podcast von Barbara Schöneberger zu Gast.
Die Liebesdramen von Pop-Titan Dieter Bohlen enthüllt
Liebesgeschichte
Dieter Bohlen.
Thomas Anders und Dieter Bohlen: Endlich Versöhnung in Sicht?
"Modern Talking"
Thomas Anders und Beatrice Egli am 19. April in der "Beatrice Egli Show".
Kevin Costner und der Wilde Westen: Die neue Doku-Serie
"The West"
Kevin Costner's The West
Erste deutsche Poker-Serie "High Stakes" startet auf ZDFneo
Via Jikeli in der Hauptrolle
"High Stakes" bei ZDFneo
„Seit 2017“: Lola Weippert zeigt ihre unglaubliche Transformation
Gesunder Lebensstil
Lola Weippert
Andrea Kiewel erklärt nach Kritik: So werden ihre Israel-Flüge bezahlt
Reisechaos
Emotionale Worte zum Auftakt des ZDF-"Fernsehgartens": Andrea "Kiwi" Kiewel (60) fühlt mit TV-Kollege Stefan Mross.
"Die Höhle der Löwen" ist zurück – mit krasser Veränderung!
VOX-Show
Die Höhle der Löwen
"Deutschlands dümmster Promi": Hier wollen die Stars besonders schlecht sein
Comedy-Game-Show
Deutschlands dümmster Promi
Steffen Hallaschka moderiert ein neues RTL-Quiz
"7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser"
7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser
Dieter Hallervorden wird 90: Diese Doku beleuchtet sein Leben
"Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt"
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt
Drei Stars brechen Tabus: Aufklärung aus Krebsangst!
HPV, Impfung und Co.
Lisa-Marie Straube, Vanessa Mai und Collien Ulmen-Fernandes
Tanja Wedhorn privat: Das ist ihr Ehemann Simon Raiser
30 Jahre Eheglück
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
Der mysteriöse Fall des Kai Korthals: Kritik zum ARD-Krimi mit Lars Eidinger
"Tatort: Borowski und der stille Gast"
Tatort: Der stille Gast
Lohnt sich der Spielfilm mit Ryan Gosling und Margot Robbie?
"Barbie"
Barbie
Steffen Henssler und Johann Lafer auf Mission: Wer macht die beste Pizza?
"Grenzenlos Genial Gekocht"
Grenzenlos Genial Gekocht
Andrea Kiewel: Das waren die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin
„Kiwi" und die Liebe
Links der ehemalige Partner von Andrea Kiewel, die rechts steht. Beide in Abendrobe.
Marie Reim bei Konzert ausgebuht: Das steckt wirklich dahinter
Spannende Erklärung
Marie Reim