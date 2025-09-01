Home News TV-News

Staffel 17: "Die Bergretter" kehren zurück – und das früher als erwartet!

01.09.2025, 10.00 Uhr
von Natasa Unkel
Der November ist eigentlich der „Bergretter“-Monat. Wie das ZDF jetzt aber bekanntgibt, rückt der Starttermin für die Ausstrahlung der neuen 17. Staffel ein Stück nach vorne.
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
"Die Bergretter" kehren schon bald mit neuen Folgen zurück.  Fotoquelle: ZDF/Barbara Bauriedl

Fans verdauen vielleicht noch die dramatischen Ereignisse aus der 16. Staffel: Während sich Alexandra von Markus trennte und Nina ihn ebenfalls verlassen hat. Die Rückkehr der letzteren ist bestätigt und so dürfte es in diesem Liebesdreieck auch in der 17. Staffel turbulent weitergehen. Jede Menge Familiendrama gibt es außerdem: Markus Koflers (Sebastian Ströbel) Tochter Mia kehrt zurück – emotional und rebellisch. Markus muss sich aber nicht nur als Vater neu beweisen, auch das Auftauchen seines Halbbruders sorgt für reichlich Durcheinander. Tobias (Markus Brandl) kandidiert derweil fürs Bürgermeisteramt und wird dabei von niemand geringerem herausgefordert als von seiner eigenen Ehefrau Emilie.

17. Staffel "Die Bergretter": Sendetermine

Los geht es am 30. Oktober im ZDF. Bereits am 23. Oktober erscheinen alle neuen Folgen in der ZDF-Mediathek.

  • Folge 1: 30. Oktober, 20.15 Uhr
  • Folge 2: 6. November, 20.15 Uhr
  • Folge 3: 13. November, 20.15 Uhr
  • Folge 4: 20. November, 20.15 Uhr
  • Folge 5: 27. November, 20.15 Uhr
  • Folge 6: 4. Dezember, 20.15 Uhr
  • Folge 7: 11. Dezember, 20.15 Uhr

Die Besetzung der 17. "Bergretter"-Staffel

Diese Stars sind wie gewohnt am Start:

  • Sebastian Ströbel als Markus Kofler
  • Luise Bähr als Katharina Strasser
  • Markus Brandl als Tobias Herbrechter
  • Robert Lohr als Michi Dörfler
  • Michael Pascher als Rudi Dolezal
  • Stefanie von Poser als Emilie Hofer
  • Josephin Busch als Nina Reuther
  • Heinz Marecek als Franz Marthaler
  • Sonja Kirchberger als Elisa Rödder
  • Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter
  • Viktoria Ngotsé als Alexandra Winkler

Und diese Stars sind neu dabei:



  • Lisa Junick als Mia Steiner
  • Marinus Hohmann als Leon Dörfler
  • Arne Löber als Halbbruder von Markus Kofler

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Die Bergretter" finden Sie hier

