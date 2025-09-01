Staffel 17: "Die Bergretter" kehren zurück – und das früher als erwartet!

Fans verdauen vielleicht noch die dramatischen Ereignisse aus der 16. Staffel: Während sich Alexandra von Markus trennte und Nina ihn ebenfalls verlassen hat. Die Rückkehr der letzteren ist bestätigt und so dürfte es in diesem Liebesdreieck auch in der 17. Staffel turbulent weitergehen. Jede Menge Familiendrama gibt es außerdem: Markus Koflers (Sebastian Ströbel) Tochter Mia kehrt zurück – emotional und rebellisch. Markus muss sich aber nicht nur als Vater neu beweisen, auch das Auftauchen seines Halbbruders sorgt für reichlich Durcheinander. Tobias (Markus Brandl) kandidiert derweil fürs Bürgermeisteramt und wird dabei von niemand geringerem herausgefordert als von seiner eigenen Ehefrau Emilie.