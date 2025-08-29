Home News Star-News

Bill Kaulitz feiert Poolparty – Jannik Kontalis ist mittendrin!

Intime Poolfotos

Poolparty in L.A.: Jannik Kontalis besucht Bill Kaulitz in den USA

29.08.2025, 13.27 Uhr
Eine Instagram-Story von Sara Alviti zeigt Bill Kaulitz und Jannik Kontalis gemeinsam im Pool in Los Angeles. Die beiden Männer, die sich aktuell besser kennenlernen, sorgen für Spekulationen.
Bill Kaulitz
Bill Kaulitz (Bild) feiert eine Poolparty - mit Jannik Kontalis!  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Andreas Rentz
Jannik Kontalis
Derzeit ist Jannik Kontalis bei "Prominent Getrennt" (RTL+) zu sehen. Nun will er für das Amt des Oberbürgermeisters in seiner Heimatstadt Mönchengladbach kandidieren.  Fotoquelle: RTL

Bill Kaulitz hat in Los Angeles eine Poolparty geschmissen. Wie viele Fans bereits vermutet hatten, war dort auch Jannik Kontalis zu Gast. Das geht nun aus einer Instagram-Story von Kaulitz' enger Freundin Sara Alviti hervor. Auf einem Foto, das die Stylistin am Mittwoch auf ihrem Profil teilte, sind Bill Kaulitz, Jannik Kontalis, dessen Reality-Kumpel Giuliano Hediger sowie einige weitere Personen zu sehen. Kontalis und Kaulitz sitzen auf dem Foto eng nebeneinander. Beide lächeln in die Kamera, während Kontalis humorvoll seinen Mittelfinger Richtung Kamera hebt.

Bill Kaulitz offenbart: Er lernt Jannik Kontalis aktuell kennen!

In einem Interview mit RTL hatte der Tokio-Hotel-Sänger zuletzt verraten, dass er den Reality-Star ("Make Love, Fake Love") aktuell "kennenlerne". Auf Instagram hatte Kontalis derweil in den vergangenen Tagen erklärt, nach Los Angeles zu reisen – um einen "besonderen Menschen zu besuchen". Bill Kaulitz lebt bereits seit mehreren Jahren in der südkalifornischen Stadt.

In der jüngsten Ausgabe des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" hatte der 35-Jährige zudem angekündigt, eine große Pool-Party veranstalten zu wollen und dabei erwähnt, dass er "Jungsbesuch aus Deutschland" erwarte. Zuvor hatten Fotos für Aufsehen gesorgt, die die beiden Männer eng aneinandergeschmiegt bei einer Veranstaltung zeigen.

Bill Kaulitz' Liebesgerüchte mit Jannik Kontalis: Tom Kaulitz genervt!
Bill Kaulitz heizt mit neuen Liebesgerüchten die Gerüchteküche an. Während er und Jannik Kontalis sich kennenlernen, zeigt sich Bruder Tom von den Schlagzeilen wenig begeistert.
Was läuft da?
Bill und Tom Kaulitz

Jannik Kontalis: Oberbürgermeister-Kandidat für Mönchengladbach

Jannik Kontalis war bis vor Kurzem gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc im RTL-Format "Prominent Getrennt" zu sehen. Schlagzeilen machte der 29-Jährige zuletzt nicht nur aufgrund seiner Verbindung zu Bill Kaulitz, sondern auch durch sein politisches Bestreben: Der Influencer kandidiert derzeit als Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Mönchengladbach. In seinem Wahlprogramm versprach der parteilose Kandidat unter anderem, "Döner für alle" und "mehr Attraktivität für Frauen" schaffen sowie "Schluss mit nervigen 30er-Zonen" machen zu wollen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

