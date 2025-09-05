Home News Star-News

Jack Osburne trauert um seinen Vater Ozzy: So war der emotionale Abschied

Abschied

Emotionales YouTube-Video: Jack Osbourne trauert um Ozzy

05.09.2025, 13.42 Uhr
In einem emotionalen YouTube-Video nimmt Jack Osbourne Abschied von seinem verstorbenen Vater Ozzy. Der Frontmann von Black Sabbath hinterlässt nicht nur bei seinen Fans, sondern auch bei seiner Familie eine tiefe Leere.
Jack Osbourne
In einem YouTube-Video hat Jack Osbourne beschrieben, wie ihn die Nachricht vom Tod seines Vaters Ozzy erreichte.  Fotoquelle: Getty Images / Leon Neal
Ozzy und Jack Osbourne
Ozzy (links) und Jack Osbourne, hier auf einem Bild 2011, verband ein inniges Verhältnis.  Fotoquelle: Getty Images / Larry Busacca

"Ich wusste, dass etwas Schlimmes passiert war": In einem rührenden YouTube-Video hat Jack Osbourne nochmals Abschied von seinem verstorbenen Vater Ozzy genommen.

Am 22. Juli war ein trauriger Tag für die Musikwelt: Mit Ozzy Osbourne verstarb eine der größten Heavy-Metal-Legenden überhaupt. Der Frontmann von Black Sabbath hinterließ nicht nur bei seinen Fans eine Leere, sondern auch bei seiner Familie. In einem emotionalen YouTube-Video verriet sein Sohn Jack nun, wie er vom Tod seines Vaters Notiz nahm. "Ich wurde in Los Angeles gegen 3.45 Uhr morgens durch ein Klopfen an meiner Haustür geweckt", beschreibt er in dem Clip.

An der Tür habe er eine Person angetroffen, die "seit etwa 30 Jahren für meine Familie arbeitet". Der ungewöhnliche Besuch mitten in der Nacht ließ direkt eine schlimme Befürchtung aufkommen; "Als ich durch mein Fenster schaute und sah, dass er es war, wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert war." Noch zehn Tage davor habe er die Gelegenheit genutzt, um Zeit mit Papa Ozzy in England zu verbringen: "Er war gut gelaunt und glücklich."

Derzeit beliebt:
>>DVD-Highlights der Woche: "Bambi", "Hurry Up Tomorrow" und "The Ugly Stepsister"
>>"Goodbye-Deutschland"-Stars Steff Jerkel und Peggy Jerofke: Das sagen sie zu ihren Vorwürfen
>>3 Lifehacks zum Thema Streaming
>>BBC stoppt Doku über Ozzy Osbourne kurz vor Ausstrahlung!

Jack Osbourne über verstorbenen Ozzy Osbourne: "Er war nicht nur ein Vater für mich"

Mit tränenerfüllten Augen berichtet Jack Osbourne im Video, dass ihm schließlich die traurige Nachricht überbracht worden sei, dass sein Vater verstorben ist. Als er sich gesammelt hatte, habe er unmittelbar einen Flug nach England gebucht. Wie wichtig Ozzy Osbourne für den 39-Jährigen war, wird aus folgenden Worten klar: "Ich war vor Kurzem umgezogen, hatte eine Zeit lang keinen festen Wohnsitz und bin dann wieder bei ihm eingezogen. Er war mein Mitbewohner, als ich Ende 30 war, und es war super."



Weiterhin charakterisierte er die verstorbene Musiklegende als "Witzbold" und stufte ihn neben seiner Rolle als Vater auch als "Freund" ein: "Er war nicht nur ein Vater für mich. Er war mein Kollege. Wir haben in so vielen Funktionen zusammengearbeitet." Insgesamt spricht Jack Osbourne 16 Minuten in teils rührenden Worten über seinen Vater: "Er war lustig, seltsam, unbeholfen und tollpatschig und einfach urkomisch und so einfühlsam."

Boris Becker spricht über seine Zeit im Gefängnis: "Das zerfrisst deine Seele"
In einem bewegenden Interview mit dem SZ-Magazin spricht Tennislegende Boris Becker über seine entwürdigende Zeit im Gefängnis und die bewusste Entscheidung, den Besuch seiner Tochter Anna abzulehnen, um sie zu schützen.
Hinter Gittern
Boris Becker

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Downton Abbey-Star erwartet Baby: Michelle Dockery strahlt auf Premiere
Babyglück
Michelle Dockery und Jasper Waller-Bridge
Bill Kaulitz legt nach Poolparty krasses Geständnis ab
"Wir haben es getan!"
Bill Kaulitz
Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!
Comeback des Jahres
Jack White
Tanja Wedhorn privat: Das ist ihr Ehemann Simon Raiser
30 Jahre Eheglück
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
Dieser "Erzgebirgskrimi"-Star fand sein Liebesglück am Set!
Die große Liebe
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
Nach Thore Schölermann: Auch Rebecca Mir verlässt „taff“
Emotionaler Abschied
Rebecca Mir
Andrea Sawatzki offen über Alzheimer, Ehekrisen und Neustarts
Schauspielerin im Interview
Andrea Sawatzki im Interview
Poolparty in L.A.: Jannik Kontalis besucht Bill Kaulitz in den USA
Intime Poolfotos
Bill Kaulitz
Krebs im Endstadium: Patrice Aminati meldet sich mit Gesundheitsupdate
Unheilbar erkrankt
Daniel Aminati und Patrice Aminati
Andrea Kiewel mit bewegender Botschaft an Stefan Mross
Live im ZDF-"Fernsehgarten"
Emotionale Worte zum Auftakt des ZDF-"Fernsehgartens": Andrea "Kiwi" Kiewel (60) fühlt mit TV-Kollege Stefan Mross.
Boris Becker spricht über seine Zeit im Gefängnis: "Das zerfrisst deine Seele"
Hinter Gittern
Boris Becker
Louis Klamroths Podcast-Start: "Deep State" sorgt für Spannung
Neues Projekt
Louis Klamroth
Superman kehrt zurück: "Man of Tomorrow" angekündigt
Neuer Film
Superman
Dieter Hallervorden wird 90: Ein Leben voller Facetten
Didi-Dokumentation
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt
ZDF zieht den Stecker - damit ist jetzt Schluss beim Sender!
Umstellung
ZDF
"Club der roten Bänder" ist zurück: Neue Gesichter, alte Erfolgsformel
Erfolgsserie kehrt zurück
"Club der roten Bänder - Die neue Generation"
"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise": So gut ist der Filmklassiker von Peter Jackson
Abenteuer in Mittelerde
Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
Warum Verona Pooth jetzt in Dubai lebt
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Nach Babypause: Dieser GZSZ-Star ist zurück und sorgt für Wirbel!
GZSZ-Besetzung
Chryssanthi Kavazi
Wenn Influencer heiraten: Chaos vorprogrammiert
"Die Hochzeit"
Die Hochzeit
Hackerangriff auf deutsche Krankenhäuser: Die Whistleblowerin deckt auf
"Die Whistleblowerin"
"Die Whistleblowerin"
Drama im Kuhstall: Die Tierärztinnen retten den Bauern
"Zwei Frauen für alle Felle – Väter und Töchter"
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
Seine große Liebe: Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar
Das ist ihr Refugium
Wie sieht es bei Beatrice Egli privat aus?
Nach 14 Jahren Ehe: Schauspiel-Paar verkündet Liebes-Aus
Überraschende Trennung
Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes
Sebastian Ströbel über Die Bergretter: "Für mich gibt es einen großen Nachteil"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
Luna Wedler über ihre Rolle in "22 Bahnen": "Ich möchte Abgründe zeigen"
Nachwuchstalent
Luna Wedler
Kino-Highlights der Woche: "Conjuring 4", "22 Bahnen" und "Tafiti"
Kino-Neustarts
Conjuring 4: Das letzte Kapitel
Beatrice Egli verrät, wann sie auch mal Jogginghose trägt
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
Benno Fürmann: "Wenn ich Zeit habe, suche ich immer die Natur"
Europas Natur
Benno Fürmann