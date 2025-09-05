Jack Osburne trauert um seinen Vater Ozzy: So war der emotionale Abschied

"Ich wusste, dass etwas Schlimmes passiert war": In einem rührenden YouTube-Video hat Jack Osbourne nochmals Abschied von seinem verstorbenen Vater Ozzy genommen.

Am 22. Juli war ein trauriger Tag für die Musikwelt: Mit Ozzy Osbourne verstarb eine der größten Heavy-Metal-Legenden überhaupt. Der Frontmann von Black Sabbath hinterließ nicht nur bei seinen Fans eine Leere, sondern auch bei seiner Familie. In einem emotionalen YouTube-Video verriet sein Sohn Jack nun, wie er vom Tod seines Vaters Notiz nahm. "Ich wurde in Los Angeles gegen 3.45 Uhr morgens durch ein Klopfen an meiner Haustür geweckt", beschreibt er in dem Clip.

An der Tür habe er eine Person angetroffen, die "seit etwa 30 Jahren für meine Familie arbeitet". Der ungewöhnliche Besuch mitten in der Nacht ließ direkt eine schlimme Befürchtung aufkommen; "Als ich durch mein Fenster schaute und sah, dass er es war, wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert war." Noch zehn Tage davor habe er die Gelegenheit genutzt, um Zeit mit Papa Ozzy in England zu verbringen: "Er war gut gelaunt und glücklich."

Jack Osbourne über verstorbenen Ozzy Osbourne: "Er war nicht nur ein Vater für mich" Mit tränenerfüllten Augen berichtet Jack Osbourne im Video, dass ihm schließlich die traurige Nachricht überbracht worden sei, dass sein Vater verstorben ist. Als er sich gesammelt hatte, habe er unmittelbar einen Flug nach England gebucht. Wie wichtig Ozzy Osbourne für den 39-Jährigen war, wird aus folgenden Worten klar: "Ich war vor Kurzem umgezogen, hatte eine Zeit lang keinen festen Wohnsitz und bin dann wieder bei ihm eingezogen. Er war mein Mitbewohner, als ich Ende 30 war, und es war super."

Weiterhin charakterisierte er die verstorbene Musiklegende als "Witzbold" und stufte ihn neben seiner Rolle als Vater auch als "Freund" ein: "Er war nicht nur ein Vater für mich. Er war mein Kollege. Wir haben in so vielen Funktionen zusammengearbeitet." Insgesamt spricht Jack Osbourne 16 Minuten in teils rührenden Worten über seinen Vater: "Er war lustig, seltsam, unbeholfen und tollpatschig und einfach urkomisch und so einfühlsam."

