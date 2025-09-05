Home News TV-News

ZDF zieht den Stecker - damit ist jetzt Schluss beim Sender!

05.09.2025, 11.42 Uhr
Das ZDF hat eine große Änderung angekündigt. Ab dem 18. November tritt sie in Kraft.
Das ZDF macht Schluss: Ab 18. November ist der Sender samt aller Programme nur noch in HD-Qualität abrufbar. Eine Ausstrahlung in SD ist dann Geschichte.

Gehörte SD-Qualität früher zum Standard bei TV-Ausstrahlungen, ist die niedrige Auflösung längst in die Jahre gekommen. Mittlerweile ist mindestens HD der Status Quo, zunehmend auch Full HD. Auch deshalb entscheidet sich das ZDF jetzt zu einem endgültigen Schritt: Wie der Sender am Freitag öffentlich machte, wird das Programm ab 18. November ausschließlich in HD-Qualität ausgestrahlt.

Die Maßnahme betrifft neben dem Hauptprogramm im ZDF auch die Spartensender ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KiKA. Damit beendet das ZDF eine Phase von 15 Jahren, in der das TV-Programm in unterschiedlichen Qualitätsstufen gesendet wurde. Das hat für den Sender einen willkommenen Nebeneffekt: Weil die Programmverbreitung durch den Schritt technisch erleichtert wird, sinken die Kosten – und den Rufen nach einem wirtschaftlichen Umgang mit den Rundfunkbeiträgen ist Genüge getan.

Im Vergleich mit anderen Sendern ist das ZDF mit der Einstellung des SD-Standards spät dran. ARTE und phoenix etwa zogen bei der Ausstrahlung in SD-Qualität bereits im November 2022 den Stecker.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

