Sorge um Lady Gaga: Sie muss ein Konzert absagen!

Lady Gaga musste am Mittwoch kurzfristig ihr Konzert im Kaseya Center in Miami absagen. Grund dafür waren Probleme mit ihrer Stimme, wie die Sängerin mitteilte.

"Hallo zusammen, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich muss die Show heute Abend in Miami verschieben", schrieb die Sängerin in einer langen Instagram-Story. Dort erklärte sie, dass ihre Stimme nach der Probe am Vortag und beim Aufwärmen extrem angespannt gewesen sei. Ihr Arzt und ihr Gesangscoach hätten ihr dringend geraten, nicht aufzutreten.

Die 14-fache Grammy-Gewinnerin ist aktuell mit ihrer "The Mayhem Ball"-Tour unterwegs. Auf ihrer Website sind als nächste Termine die Shows im Madison Square Garden in New York am 6. und 7. September angekündigt. Die geplante Miami-Show wäre die dritte in der Stadt gewesen. Schon am 31. August und 1. September hatte Gaga dort gespielt.

Lady Gaga: Neuer "Wednesday"-Song Die Sängerin machte deutlich, dass die bisherigen Auftritte körperlich viel von ihr gefordert hätten. "Ich möchte hart sein und das für euch durchziehen, aber ich möchte keine langfristigen oder dauerhaften Schäden an meinen Stimmbändern riskieren", hieß es in ihrer Botschaft. Sie erinnerte daran, dass sie jeden Abend live singe und das Risiko für ihre Stimme groß sei. Die Entscheidung sei für sie schwer und schmerzhaft gewesen. Dennoch habe sie mehr Angst vor dauerhaften Schäden als vor der kurzfristigen Absage.

Gaga bat die Fans mehrfach um Verständnis. Es tue ihr "so leid" und sie hoffe, dass die Entschuldigung angenommen werde. Ihr Team arbeite daran, den Termin "so schnell wie möglich" nachzuholen. Die Tournee hatte am 16. Juli in Paradise, Nevada, begonnen, das Finale ist für den 30. Januar in Tokio geplant.

Parallel zu ihrer Tournee brachte Gaga jüngst auch neue Musik heraus: Der Song "The Dead Dance" ist in der Netflix-Serie "Wednesday" zu hören, in dessen zweiter Staffel die Sängerin eine Gastrolle spielt. Das Video, für das "Wednesday"-Macher Tim Burton verantwortlich zeichnete, feierte am Mittwoch seine Premiere.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!