ZDF-"Traumschiff" zu Ostern: Eine verhängnisvolle Nacht an Bord!

Am Ostersonntag heißt es "Leinen los" - Florian Silbereisen steuert als Kapitän Max Parger das "Traumschiff" in den Hafen von Miami. Dort erwartet die Gäste eine aufregende Stadt, die für ihre Strände, das pulsierende Nachtleben und ihre vielfältige Kultur bekannt ist. Für manche Reisende wird der Aufenthalt anders als gedacht. Das betrifft auch die Promis an Bord. Wer neben Judith Williams , Sven Martinek und Atze Schröder noch mit dabei ist und welche aufregenden Geschichten auf dem "Traumschiff" passieren werden und alle weiteren Infos gibt es hier.

Dieses Mal wird es familiär für Staffkapitän Martin Grimm ( Daniel Morgenroth ). An Bord des "Traumschiffs" befindet sich auch seine 18-jährige Nichte. Lena Grimm (Mia Kasalo) hat nach einem Streit mit ihrer Mutter (Judith Williams) beschlossen, sich ihrem Onkel auf der Reise nach Miami anzuschließen. In Miami lebt ihr Vater Oliver Engelhardt (Sven Martinek). Da möchte die 18-Jährige hin und sich dort ebenfalls ein neues Leben aufbauen. Lenas Besuch kommt für ihren Vater überraschend, aber er möchte ihr trotzdem eine schöne Zeit bereiten. Von ihren Auswanderplänen weiß Oliver Engelhardt aber nichts. Das wird eine große Überraschung für ihn werden.

Eine verhängnisvolle Nacht

Für die Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes) wird der Trip nach Miami eine Reise, die ihr wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Die beste Freundin von Dr. Delgado, Maike Kappes (Birthe Wolter), ist ebenfalls an Bord des "Traumschiffs". Auf der Tour macht Jan (Karim Cherif), ihr Freund, einen Heiratsantrag, den Maike Kappes annimmt. Doch dann kommt es zu einer verhängnisvollen Nacht. Die beiden Freundinnen feiern den Junggesellinnenabschied in Miami und wachen am nächsten Morgen im Bett des charismatischen kubanischen Sängers Matteo Diaz (Manuel Cortez) auf. Dann lässt sich Matteo Diaz auch noch auf dem "Traumschiff" blicken. Plötzlich ist das Chaos an Bord groß. Wie wird Jan darauf reagieren?