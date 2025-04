"Signora Volpe": Kritik zum neuen Fall mit Emilia Fox

Dolce Vita und dreiste Verbrecher: In der britischen Krimiserie "Signora Volpe" ermittelt die titelgebende Ex-Agentin wieder in den pittoresken Dörfern und grandiosen Landschaften Italiens. Das ZDF zeigt drei neue Folgen jeweils am Sonntagabend.

Signora Volpe Krimiserie • 20.04.2025 • 22:00 Uhr

Vor mediterraner Kulisse ermittelt es sich leichter, das weiß man nicht nur aus deutschen Regionalkrimis mit Mittelmeerbezug, sondern auch in Großbritannien. Von dort stammt die Krimiserie "Signora Volpe", in der es die titelgebende britische Agentin vor drei Jahren von der verregneten Insel ins sonnenreiche Italien verschlug. Genauer nach Umbrien, wo jedoch nicht nur schöne Landschaften bestaunt und kulinarische Highlights genossen, sondern auch Morde und andere Fälle aufgeklärt werden wollten. Nun kehrt Ex-MI6-Ermittlerin Sylvia Fox, gespielt von Namensvetterin Emilia Fox ("Der Pianist"), mit drei neuen Folgen zurück, die das Zweite jeweils am späten Sonntagabend zeigt.

Die ehemalige Agentin hat sich in ihrer neuen Heimat Panicale inzwischen hübsch eingerichtet, kann das tätige Ermittlerinnendasein aber natürlich auch in Bella Italia nicht ablegen. Und wie es der Zufall so will, gerät sie im ersten neuen Film "Ehrenschuld" mal wieder mitten in einen Mordfall: Der hoch angesehene und sozial engagierte Schulleiter Franco Gori (Gabriele Linari) wird erstochen aufgefunden. Unter Verdacht gerät Vittoria (Francesca Romana De Martini), die nicht nur mit Fox' Schwiegermutter befreundet ist, sondern zudem gerade ihren Mann durch Suizid verloren hat.

Hängen die Geschichten der beiden Toten zusammen? Die Ermittlerin forscht gemeinsam mit (ihrem Lover) Capitano Giovanni Riva (Giovanni Cirfiera) nach und gerät in einen Sumpf düsterer Geheimnisse – plötzlich erscheint der Ermordete nicht mehr als der große Wohltäter, den er darstellen wollte. Neben spannenden Fällen bietet Frau Fuchsens Krimi-Leben abermals jede Menge Dolce Vita.

Die zweite Folge "Verstrickung" läuft im ZDF am Sonntag, 27. April, 22.15 Uhr.

Signora Volpe – So. 20.04. – ZDF: 22.00 Uhr