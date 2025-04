"Mord auf Shetland – Auf der Flucht": Kritik zum neuen Krimi-Fall im Ersten

Spannung und atemberaubende Landschaften: die neue Staffel der Krimi-Reihe "Mord auf Shetland" startet im Ersten. Ashley Jensen übernimmt als Ruth Calder den Staffelstab von Douglas Henshall. Los geht es mit einem Mord an einem Polizei-Informanten.

Mord auf Shetland – Auf der Flucht Krimi • 17.04.2025 • 21:45 Uhr

Neun Jahre lang verkörperte Douglas Henshall den herzensguten Detective Inspector Jimmy Perez, der gemeinsam mit Detective Constable Alison "Tosh" MacIntosh (Alison O'Donnell) und Detective Constable Sandy Wilson (Steven Robertson) in "Mord auf Shetland" ermittelte. Mit Ende der siebten Staffel, die in Deutschland im Mai 2024 erstmals ausgestrahlt wurde, verließ der 59-jährige Schotte das Format. "Ich würde gerne wieder einen Bösewicht spielen", sagte Henshall zum Abschied gegenüber der britischen Boulevard-Zeitung "The Sun".

Sein frei gewordener Posten wird in Staffel acht von Ashley Jensen besetzt: Di Schottin spielt Detective Inspector Ruth Calder. Das Erste zeigt mit "Auf der Flucht" nun ihren ersten Fall. Als Inspiration dienten abermals die "Shetland"-Romane der englischen Schriftstellerin Ann Cleeves.

Flucht in den hohen Norden Die Kriminalgeschichte beginnt in London, wo der Polizei-Informant Philip Remis (Joseph Thompson) eines Nachts in seinem Appartment erschossen wird. Die einzige Zeugin der Tat heißt Ellen Quinn (Maisie Norma Seaton). Gemeinsam mit ihrer Mitbewohnerin hatte sie Philip Remis vor seinem Tod in eine Falle gelockt, betäubt und eine große Summe Geld aus seiner Wohnung entwendet. Geld, das in Wahrheit jenem Mann gehört, der Philip Remis ermorden ließ. Ellen Quinn befindet sich seither mitsamt dem Geld auf der Flucht. Unterschlupf könnte sie in ihrer Heimat auf den Shetland-Inseln suchen. Ausgerechnet dort ist auch Ruth Calder aufgewachsen. Zwei Tage nach ihrem 18. Geburtstag, so erzählt sie später, ist sie von dort geflohen. Nun muss sie wohl oder über dorthin zurück und sich ihrer eigenen Vergangenheit stellen.

Die erste Anlaufstelle für Calder und die Interims-Polizeichefin DI Tosh ist die Familie von Ellen Quinn. Doch ihre Eltern Stella (Dawn Steele) und Kieran Quinn (Barry O'Connor, bekannt aus "Outlander") kennen den momentanen Aufenthaltsort ihrer Tochter nicht. Clan-Matriarchin Grace Bain (gespielt von "Downtown Abbey"-Star Phyllis Logan) hingegen ahnt, dass ihre Enkelin in Schwierigkeiten steckt. Schließlich galt sie schon immer als das schwarze Schaf in der Familie. Während Calder und Tosh nach Ellen suchen, kommen die Verbrecher John Howell (Don Gilét) und Lukas Nowak (Arnas Fedaravicius) ebenfalls auf die Insel ...

Atemberaubende Landschaft und mürrische Figuren Die Shetlands sind eine rund 100 Inseln umfassende Inselgruppe, die den nördlichsten Teil des Vereinigten Königreichs bildet. Insgesamt leben hier knapp 23.000 Menschen. Kein Wunder also, dass es nicht lange dauert, ehe die überraschende Heimkehr von Ruth Calder die Runde macht. Ihre privaten Verbindungen auf die Inseln, so viel sei verraten, werden der Kommissarin dabei schnell zum Verhängnis.

Die atemberaubende Landschaft der Shetlands, die aus schier unendlichen rauen, baumlosen Grünflächen auf dem türkisblauen Wasser besteht, wirkt in dem von Andy Newbery inszenierten Film (Kamera: Bjørn Ståle Bratberg) über weite Strecken eher grau und düster. Passend dazu sind alle Figuren von Grund auf schlecht gelaunt. Auf die Fortsetzung der Staffel kann man sich dennoch freuen, schließlich bleiben am Ende des in Großbritannien als Zweiteiler ausgestrahlten Films noch einige Fragen offen. Ob sie wohl bereits in "Mord auf Shetland – Böses Blut" beantwortet werden? Das Erste zeigt den Film bereits am Sonntag, 20. April, um 21.45 Uhr. Am Montag, 21. April, wird die Staffel mit "Mord auf Shetland – Das Familiengeheimnis" um 21.45 Uhr beendet.

Die BBC zeigte im November 2024 bereits die neunte Staffel der Krimi-Reihe. Ein deutscher Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Eine zehnte Staffel soll 2025 auf den Shetland-Inseln und in Schottland gedreht werden.

