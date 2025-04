"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Der bewegende Fall eines jungen Mannes in der ZDF-Sendung

Es hätte eine ganz normale Party-Nacht werden sollen: Ein junger Mann besucht eine Disco. Danach möchte er noch eine Kleinigkeit essen. Doch vor dem Lokal gerät er mit einer Gruppe Männern in Streit. Er wird brutal zusammengeschlagen. Als die Polizei eintrifft, sind seine Angreifer bereits über alle Berge. Der junge Mann hingegen kann sich an nichts erinnern. Nun landet der bislang ungelöste Kriminalfall bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im ZDF.

Rudi Cerne bittet in dieser vierten Ausgabe des Jahres 2025 auch in drei weiteren Kriminalfällen das Publikum um Mithilfe: So geht es unter anderem um einen jungen Mann, der seit mehreren Monaten vermisst wird. Inzwischen liegen der Polizei Hinweise auf ein mögliches Gewaltverbrechen vor.