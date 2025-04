Einschlafhilfe: So enttäuschend ist der Disney-Thriller "The Stolen Girl"

Hätte sie ihren Mutterinstinkten nur getraut und ihre Tochter Lucia (Beatrice Campbell) nicht bei dem neuen Mädchen in der Klasse übernachten lassen: Als Elisa (Denise Gough) ihre Tochter am nächsten Morgen abholen will, ist das Mädchen verschwunden. Auch von ihrer neuen Freundin und deren Mutter Rebecca (Holly Grainger) fehlt jede Spur: Es ist der Albtraum aller Eltern, von dem die Miniserie "The Stolen Girl" ab 16. April auf Disney+ erzählt.