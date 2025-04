"TikTok, die mächtigste App der Welt": Die ARTE-Doku über das chinesische Imperium

Der lange schläfrig wirkende Riese ist längst erwacht – und angriffslustig: Mit der zweiteiligen Dokumentation "TikTok, die mächtigste App der Welt", die ARTE in deutscher Erstausstrahlung zeigt, steigt der Sender in einen China-Themenabend ein, der sich unter dem Titel "China – Aufstieg zur Nummer Eins?" mit den Großmacht-Bestrebungen des Landes befasst. Dabei spielt die digitale Leistungskraft des Landes, für die die international beliebte Kurzvideo-Plattform nur das bekannteste Beispiel ist, eine entscheidende Rolle. Es geht um weit mehr als um wirtschaftliche Erfolge oder den Kampf um Marktanteile. Über TikTok kann China die Stimmungslage der Welt mit verändern, Krisen und gesellschaftliche Spannungen befeuern und den Ausgang von Wahlen mit beeinflussen.

Dabei liest sich die Historie des Unternehmens wie eine klassische Aufsteigergeschichte, wie sie im Westen, vor allem in Hollywood, gerne erzählt wird: Zhang Yiming, einem junger Vertreter der chinesischen Tech-Szene, der zuvor außerhalb seiner privaten Blasen unbekannt bliebt, gelang es innerhalb nur weniger Jahre, an die Weltspitze im Social-Media-Geschäft vorzustoßen. Der Software-Entwickler gründete 2012 die Firma ByteDance in Peking, die vier Jahre später mit einer App auf den Markt ging – zunächst in China. Heute zählt TikTok weltweit rund 1,7 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer – darunter allein in den USA 170 Millionen. 40 Prozent der User sind unter 24 Jahren alt.