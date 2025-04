"Die Mafiamorde von Duisburg": Alle Infos zur ARD-Doku am Montagabend

Es war ein Fall, der ganz Deutschland erschütterte: In den frühen Morgenstunden des 15. September 2007 wurden sechs Männer vor einem beliebten italienischen Restaurant in der Duisburger Innenstadt kaltblütig ermordet. Schon bald entpuppte sich die grausame Tat als Racheaktion innerhalb der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta, die aus Kalabrien stammt, im großen Umfang aber auch in Deutschland operiert. Einen ähnlichen Vorfall hatte es hierzulande nie gegeben – der Schock war enorm.

Die vierteilige ARD-Doku "Die Mafiamorde von Duisburg" rollt den Fall noch einmal auf. Alle vier Teile waren bereits im WDR zu sehen, am Montagabend, 14. April, 23.05 Uhr, werden in der ARD die ersten beiden Folgen ausgestrahlt.

Die Blutnacht vor dem "Da Bruno" "Es ist unmöglich für jemanden, der ein italienisches Restaurant besucht, zu verstehen, welches Restaurant der Mafia gehört und welches nicht", erklärt die Soziologin Dr. Zora Hauser in der ARD-Doku eine beunruhigende Tatsache, die in Deutschland vor allem das Ruhrgebiet betreffe.

Am Abend vor den Morden stieg die Geburtstagsfeier eines 16-Jährigen im "Da Bruno", einem auch bei Promis beliebten italienischen Restaurant in Duisburg. Neben dem Jubilar waren am Ende der Feier noch fünf weitere Personen im Restaurant – sie alle wurden in der Nacht vor dem Lokal mit gezielten Kopfschüssen getötet.

Tat war Racheaktion "Das war die größte Mordkommission, an der ich jemals mitgearbeitet habe. Auch danach gab es keinen Fall mehr, der diese Dimensionen angenommen hat", berichtet Frank Rabe, Leiter der Duisburger Kriminaltechnik. In enger Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden konnte eine Spur nach NRW ermittelt werden, die schließlich zu einem der Täter führte. Der war bereits als Mitglied des Strangio-Nirta-Clans der 'Ndrangheta bekannt und besaß zwei Pizzaläden.

Bei den Ermittlungen sei auch klargeworden, dass es sich bei der schrecklichen Tat um eine Racheaktion gehandelt haben musste. Denn einige Monate zuvor war die Cousine des Todesschützen wohl von 'Ndrangheta-Mitgliedern des Pelle-Romeo-Clans in San Luca (Italien) erschossen worden. Schon damals wurde das Mafia-Mitglied bei der anschließenden Beerdigung auffällig, da er illegalerweise eine Waffe dabei hatte.

Ein Karnevalsstreich von 1991: der große Auslöser Wie der ARD-Film aufschlüsselt, sei die Ermordung der Cousine allerdings nur der unmittelbare Auslöser für den Vorfall in Duisburg gewesen. Die Fehde zwischen dem Pelle-Romeo-Clan und dem Strangio-Nirta-Clan innerhalb der 'Ndrangheta begann demnach bereits im Jahr 1991 – und zwar auf äußerst kuriose Weise, wie ein italienischer Kommandant berichtet.

Vor allem im Süden Italiens sei es Tradition, dass an Karneval Geschäfte mit Eiern und Mehl beworfen werden. Dabei traf es 1991 auch ein Geschäft der Pelle-Romeo-Familie. Die soll das jedoch überhaupt nicht amüsant gefunden haben und verprügelte die Eierwerfer, die der Strangio-Nirta-Familie angehörten. Schließlich eskalierte der Streit, und zwei Mitglieder des Strangio-Nirta-Clans wurden erschossen. Auslöser einer langanhaltenden Fehde zweier Mafia-Clans, die 2007, 16 Jahre später also, zu den sechs Ermordungen in Duisburg führen sollte ...

