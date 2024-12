"Prince William": Alle Infos zur ARD-Doku über den britischen Prinzen

"Never complain, never explain" – "Beklage dich nie, erkläre dich nie": Dieser Lebensgrundsatz der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II. galt lange Zeit auch für die restlichen Mitglieder des britischen Königshauses. Doch die zurückliegenden Ereignisse des Jahres 2024 stellten diesen Grundsatz auf eine harte Probe: Im Februar verkündete König Charles III. an Krebs erkrankt zu sein. Einen Monat später schockierte seine Schwiegertochter Prinzessin Catherine die Öffentlichkeit mit der gleichen Hiobsbotschaft. Kein Wunder also, dass Catherines Ehemann, Prinz William, 2024 kürzlich in einem Interview als "das schwerste Jahr" seines Lebens bezeichnete. Was bedeutet die momentane Krisensituation für den Thronfolger? Wie arrangiert sich der dreifache Vater mit der Aussicht, dass er womöglich früher als gedacht zum nächsten König von Großbritannien und Nordirland gekrönt wird? Diese und weitere Fragen beleuchte die vom NDR produzierte Doku "Prince William – Vom Kronprinz zum König", die nun erstmals im Ersten zu sehen ist.