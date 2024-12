"Die Toten vom Bodensee": Alina Fritsch verlässt den ZDF-Krimi

Alina Fritsch, bekannt als Luisa Hoffmann aus "Die Toten vom Bodensee", verabschiedet sich von der ZDF-Krimireihe. Zwei Jahre lang arbeitete sie an der Seite von Hauptkommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin). Ein letztes Mal ist die Abteilungsinspektorin in "Die Medusa" zu sehen.

In "Die Toten vom Bodensee – Nemesis" ermittelte Alina Fritsch in der Rolle der Abteilungsinspektorin Luisa Hoffmann erstmals an der Seite von z. Knapp zwei Jahre später kehrt die 1990 geborene Wienerin der Reihe bereits wieder den Rücken.

Es ist ein überraschender Abschied, der Fans der ZDF-Krimireihe "Die Toten vom Bodensee" am Ende des 21. Films "Die Medusa" (Montag, 13. Januar 2025, 20.15 Uhr, im ZDF, sowie bereits ab Samstag, 4. Januar 2025, in der ZDFmediathek) erwartet: Abteilungsinspektorin Luisa Hoffmann (Alina Fritsch) verkündet ihrem Kollegen Micha Oberländer (Matthias Koeberlin), Bregenz zu verlassen und in ihrer alten Heimat Wien noch einmal neu anzufangen. Das ZDF bestätigt auf Nachfrage gegenüber prisma: "In dem Fernsehfilm 'Die Toten vom Bodensee – Die Medusa' wird die Hintergrundgeschichte um Luisa Hoffmann in einem Thriller zu Ende erzählt." Die Hauptdarstellerin Alina Fritsch werde die ZDF/ORF-Krimireihe verlassen "und sich beruflich neuen Aufgaben widmen".

Die 1990 in Wien geborene Alina Fritsch war erst im Februar 2023 zur Krimireihe gestoßen: Im 16. Film "Nemesis" übernahm sie den Platz von Nora Waldstätten, die über acht Jahre und 15 Filme hinweg die Kriminalinspektorin Hannah Zeiler spielte. Die Figur Zeiler, so erfuhr das ZDF-Publikum in dem im September 2023 erstausgestrahlten 17. Film "Der Nachtalb", war bei einem Motorradunfall im Urlaub tödlich verunglückt. Wer fortan an der Seite von Micha Oberländer ermittelt, will das ZDF zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Die Dreharbeiten zu zwei weiteren Filmen "Das Geisterschiff" und "Der Wunschbaum" sind bereits abgeschlossen.

Zwei letzte Filme mit Fritsch rund um den Jahreswechsel Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich bis dahin über zwei letzte Fälle mit dem altbekannten Duo freuen: In "Die Toten vom Bodensee – Nachtschatten" (Montag, 30. Dezember, 20.15 Uhr, ZDF, sowie bereits ab Samstag, 21. Dezember, in der ZDFmediathek) ermitteln Oberländer und Hoffmann im Fall eines ermordeten Krimiautors. Unter Verdacht stehen all diejenigen, die eine Benefiz-Lesung in seiner von Legenden umrankten Villa besucht hatten. In "Die Toten vom Bodensee – Die Medusa" zwingt die Entführung eines Kindes Luisa Hoffmann Kontakt zu ihrem im Gefängnis sitzenden Ex Antonio Zübert (Luka Dimic) aufzunehmen. Der gibt seine Informationen allerdings nicht ohne Gegenleistung heraus ...

