"Bergretter"-Star Luise Bähr über Werte in der Kindererziehung: "Urvertrauen und Selbstvertrauen"

Luise Bähr ist nicht nur bei den "Bergrettern" als Katharina Strasser im vollen Einsatz. Die 45-Jährige ist Mutter einer Tochter. Trotz des straffen Drehplans verbringt die Schauspielerin viel Zeit mit der Achtjährigen. Das funktioniert nur, weil die Familie viel hin und her pendelt. Wie das abläuft und was Luise Bähr bei der Erziehung besonders wichtig ist, hat die gebürtige Frankfurterin zuletzt im Interview berichtet.

Pendeln zwischen Großstadt und Landleben

Luise Bähr ist seit über 18 Jahren mit dem Kameramann Bernhard Jasper liiert. Die beiden hat eine gemeinsame Tochter. Bei den zeitintensiven Jobs, die das Paar hat, braucht es ein gutes Zeitmanagement, um alles gut unter ein Hut zu bekommen. Die Schauspielerin wohnt mit ihrer Familie in Berlin, muss aber für die "Bergretter"-Dreharbeiten viel Zeit im bayerischen Ramsau verbringen. Auch für die Tochter bedeutet das ein ständiges Pendeln. "Sie verbringt die Zeit mit mir in den Bergen, geht ein halbes Jahr in Ramsau am Dachstein zur Schule und das andere halbe Jahr in Berlin", gibt Luise Bähr einen Einblick in ihr Privatleben. Die 45-Jährige schätzt den Ausgleich zwischen Großstadt und Landleben.