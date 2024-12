Weihnachtsthriller bei Netflix! „Carry-On“ mit Taron David Egerton und Jason Bateman

In der Weihnachtszeit wird es noch einmal so richtig actionreich in der Streamingwelt, wenn Netflix seinen neuen Action-Thriller „Carry-On“ mit Taron Egerton und Jason Bateman in den Hauptrollen präsentiert. Alle Infos zum Inhalt, Streamingstart und mehr findet ihr hier.

Darum geht's Weihnachten mal anders. In „Carry-On“ verläuft das Weihnachtsfest für den jungen Flugsicherheitsbeamten Ethan Kopek (Taron Egerton) alles andere als feierlich. Im Gegenteil: Der Weihnachtsabend entpuppt sich als absoluter Alptraum, als ein mysteriöser Passagier (Jason Bateman) auf ihn zukommt und ihm ein Ultimatum stellt. Entweder Ethan schleust ein gefährliches Paket an Bord eines Flugzeuges oder er muss mit abscheulichen Konsequenzen rechnen. Während er mit sich ringt, eine Entscheidung zu treffen, versucht er gleichzeitig den Passagier von seinen abscheulichen Plänen abzuhalten, ohne das Leben der anderen Reisenden und seiner eigenen Mannschaft aufs Spiel zu setzen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Wird es ihm gelingen, den geheimnisvollen Passagier zu stoppen?

Daher kennt ihr Taron David Egerton und Jason Bateman Für thrillerbegeisterte Action-Fans ist der Film ein absolutes Muss. Er überzeugt nicht nur mit einem authentischen Setting am Flughafen, der durch seine Hektik und das alltägliche Treiben die gespannte Atmosphäre zwischen Ethan und dem Passagier perfekt widerspiegelt, sondern auch durch die schauspielerische Leistung der beiden Protagonisten Taron Egerton als Ethan Kopek und Jason Bateman als mysteriöser Passagier. Taron Egerton konnte schon in der Vergangenheit mit seinem schauspielerischen Talent glänzen: So erlangte er große Bekanntheit durch seine Hauptrollen in „Kingsman: The Secret Service“ (2014) und „Eddie The Eagle“ (2016).

2018 verkörperte er den Titelhelden Robin Hood im gleichnamigen Film „Robin Hood“. In der Filmografie „Rocketman“ wurde er sogar mit dem Golden Globe Award ausgezeichnet, in welchem er 2019 den weltbekannten Musiker Elton John spielte. Und auch der amerikanische Schauspieler, Regisseur und Produzent Jason Bateman ist kein Unbekannter: Berühmtheit erlangte er bereits als kleiner Junge in der Fernsehserie „Unsere kleine Farm“, in der er von 1981-1982 James Cooper verkörperte, welcher von der Familie Ingalls adoptiert wird. Später wirkte er auch in Filmen wie „Super süß und super sexy“ (2002), „Voll auf die Nüsse“ (2004), „All Inclusive“ (2009), „Voll abgezockt“ (2013), „The Gift“ (2015) oder „Thunder Force“ (2021) mit.

„Carry-On“: Streamingstart auf Netflix Mit Taron Egerton und Jason Bateman in den Hauptrollen bleibt „Carry-On“ unter der Regie von Jaume Collet-Serra also spannend bis zum großen Knall. Auf den offiziellen Streamingstart auf Netflix müssen die Fans auch nicht mehr lange warten. Ab Freitag, 13. Dezember 2024 ist es endlich so weit. Dann wird der etwa zweistündige Actionknaller auf Netflix verfügbar sein.