Bill Kaulitz: Knisternder Flug-Flirt mit einem Fremden – "Das Universum hat mir ein Zeichen geschickt!"

"Es ist eine ganz romantische Sache passiert", erzählt Bill Kaulitz in der aktuellen Ausgabe seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Aktuell befindet sich der 35-Jährige mit seiner Band Tokio Hotel auf Tour. Bei einem Flug von Mexiko nach Peru sei es dabei zu einer "Schicksalsbegegnung" gekommen: "Ich sitze da, und auf einmal kommt er rein. Ein bildschöner Mann. Er setzt sich neben mich und sagt sofort: 'Also, das gibt es ja nicht!'"

"Er kommt hin, er setzt sich. Haare auf der Brust, die gucken schon oben aus dem Shirt raus, also wirklich hot", schwärmt Bill Kaulitz. "Der Flug ging sechs Stunden. Am Anfang hat er noch kurz seine Kopfhörer aufgesetzt, fing noch einen Film an – aber dann kamen das Essen und die Drinks, wir haben beide Whiskey Cola bestellt. Und dann haben wir bestimmt fünf, sechs, sieben Whiskey Cola getrunken zusammen."