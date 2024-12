Unglaublicher Aufstieg: Zwei Berliner erobern die NBA

Der Traum von der NBA, der besten Basketballliga der Welt, war ganz weit weg und doch so nah. Die Brüder Franz und Moritz Wagner aus dem Prenzlauer Berg in Berlin träumten ihn, und er wurde wahr. Im vierteiligen Sportstudio-Film sprechen sie sehr offen über sich und ihre realisierten Träume – zu denen auch der WM-Sieg von 2023 gehört.

Inzwischen gehen sie in der amerikanischen Basketballliga NBA durch die Decke: Moritz, der Ältere, ist 27, Franz, der Jüngere, 23 Jahre alt. Der eine ist 2,13, der andere 2,11 Meter groß. Beide, Moritz und Franz, spielen heute zusammen für Orlando Magic in der NBA, der besten Basketballliga der Welt. Ein Traum wurde damit wahr, schon als Kinder hatten sie ihn in Berlin-Prenzlauer Berg geträumt. Dass sie ihn kaum zu träumen wagten und wie er dann doch in Erfüllung ging und der gemeinsame WM-Sieg mit der deutschen Nationalmannschaft obendrein, das berichten die Wagners erstaunlich uneitel und cool im vierteiligen ZDF-Reportage-Film "The Wagner Brothers – Zwei Brüder, ein Traum" (Samstag, 14., und Sonntag, 15. Dezember, im ZDF, außerdem in der Mediathek).

Beide führte nacheinander der Weg über Alba Berlin und die Nationalmannschaft in die USA, beide sind hochbegabte Basketballer – Franz, der Jüngere, noch etwas mehr als Moritz, der es zunächst nicht ganz leicht hatte mit den Gepflogenheiten der Profiliga NBA, mit den sogenannten Drafts, der Auswahl der Spieler in der Saisonpause, und den Tauschmöglichkeiten zwischen den Clubs. Auch jetzt, in der Doku ist das der Sommer 2023, gibt's für Moritz wieder so ein "Drama", wie er es nennt. Es geht um Millionen – zu welchem Club soll er gehen?

Mit seinem Manager handelt er am Handy die Summe aus. Der solle doch noch mal mit anderen Clubs verhandeln, sagt er cool, Orlando hat ihm zunächst zu wenig geboten. Er weiß, dass es dem Club vor allem um seinen Bruder Franz, den Superstar, geht. Doch ein Aufpasser auf den Bruder, ein "Babysitter", will er nicht sein.

Die Millionen werden verdrängt Alles wird gut, und Moritz kann zu einem angemessenen Preis (16 Millionen) für zwei Jahre in Orlando bleiben. Der Bruder freut sich stillschweigend mit ihm. An der kalifornischen Küste bereiten sich beide auf die WM in Asien vor, spielen Karten und ruhen sich aus.

Zwischen die Erholungsszenen sind im Film immer wieder Bilder aus früheren Zeiten geschnitten, viele Spielszenen aus Berlin und den USA. Nicht auszudenken, wie das mit anderen Spielern aussehen würde. Doch mit den eloquenten Berlinern wird's ein Bildertraum mit hohem Lärmpegel in den Riesenhallen und viel Rapmusik obendrein. Thomas Pletzinger (Drehbuch und Regie) hat schon mehrere Filme über Dirk Nowitzki gemacht, er weiß, wie so was geht. Aber dieser Film ist noch raffinierter, unbekümmerter und wie auf die coolen Brüder zugeschnitten, die sehr offen über ihre Gefühle, über das Davor und Danach mit den Schmetterlingen im Bauch und dem Einsatz bis zum Schwindel reden. Aber auch über die Millionen, die mit im Spiel sind, die sie verdrängen und an die sie gar nicht erst denken möchten.

Aber die Wagners wissen auch: NBA, das ist nicht nur Sport, das ist auch Entertainment und Show. Die Offenlegung der horrenden Spielergehälter gehört einfach dazu. 224 Millionen Dollar soll Franz laut Vertrag in den laufenden fünf Jahren verdienen. Egal, wichtig sind die Moves auf dem Platz und die Korbtreffer im Spiel. Nach der wunderbaren WM sind sie mit der Nationalmannschaft bekanntlich bei Olympia in Paris leer ausgegangen. Doch der Weg ist noch lange nicht zu Ende.

Viel Lob bekommen die Brüder von allen Seiten. Die Chancen, mal einer der Besten zu sein, stehen für Franz Wagner keineswegs schlecht. Wie aber alles kam, darüber reden die fantastischen Eltern gelassen mit. Keinerlei Druck hätten die beiden auf sie ausgeübt, sagen die Söhne. Man glaubt es, wenn man die coolen Eltern Beate und Alex über den Werdegang der Söhne reden hört, aufs Wort.

Teil zwei mit dem WM-Sieg folgt um 01.10 Uhr, die Teile drei und vier sind am Sonntag 15. Dezember, um 23.45 und 00.30 Uhr, zu sehen – dann mit Besuch des Michigan College' und den Orlando-Play-offs.