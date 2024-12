"Notre-Dame – Das Event-Konzert zur Wiedereröffnung": Infos zum großen Event in Paris

600 Feuerwehrleute löschten bis zum Morgen des 16. April 2019 den Brand, der am 15. April im Dachstuhl der Kathedrale Notre-Dame ausgebrochen waer. Fotoquelle: 2019 / Benoit Moser / Getty Images

Am 15. April begann der Dachstuhl der Kathedrale Notre-Dame in Paris zu brennen. Fünfeinhalb Jahre später kann die Kathedrale nun am 07. Dezember mit einem Festkonzert wiedereröffnet werden. Fotoquelle: 2019 Getty Images / Veronique de Viguerie