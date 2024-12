TV-Tipp: Rätseln mit der Maus und Esther Sedlaczek

Warum schafft es die Deutsche Bahn nicht, pünktlich zu sein? Diese Frage stellen sich nicht nur Wartende am Bahnsteig, sondern sie ist auch Thema in der nächsten Ausgabe von „Die große Maus-Show“ am 14. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten. Der elfjährige Ashraf hat sich damit an die Maus gewandt – und auch viele andere wissbegierige Kinder haben spannende Fragen gestellt. Kostproben gefällig? Bekommen Pinguine kalte Füße auf dem Eis? Warum lande ich an derselben Stelle, wenn ich in einem fahrenden Bus hochspringe? Und wie entstehen eigentlich Polarlichter?