"Der verschwundene Van Gogh": 3sat-Film verfolgt die Spur des verschollenen Kunstwerks

Vincent van Gogh malte kurz vor seinem Tod Dr. Gachet. 100 Jahre später wurde das Bild für 82 Millionen Dollar versteigert und verschwand. Der 3sat-Film folgt der Spur.

Es ist ein trauriges, wenn nicht erschütterndes Bild: Kurz vor seinem nicht ganz geklärten, aber wohl selbstgewählten Tod am 29. Juli 1890 malte der aus einer Nervenheilanstalt entlassene Vincent van Gogh den Freund und Begleiter seiner letzten Tage, den Nervenarzt und Kunstsammler Paul Gachet in Auvers-sur-Oise bei Paris. In den Augen des Arztes spiegeln sich Verzweiflung und Entsetzen wider. Genau 100 Jahre danach, 1990, wurde das Bild auf einer Auktion bei Christie's in New York zum damaligen Rekordpreis von 82 Millionen Dollar verkauft. Danach aber blieb das Bild für immer verschollen.

Der Film "Der verschwundene van Gogh" (Erstsendung) von Stefan Koldehoff und Johannes Nichelmannmacht macht sich nun dezidiert auf die Suche nach dem Gemälde, das einst die Nazis unter dem Signum "Entartete Kunst" okkupierten – in den USA, in Frankreich, Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Es ist eine Detektivgeschichte, in der es um Kunst, Kunstsammler und die aberwitzigen Gesetze des Marktes geht. Bereits 1937 hatte Hermann Göring das Bild, das allerdings nicht in der NS-Ausstellung der "Entarteten Kunst" vertreten war, aus dem Frankfurter Städtischen Museum Städel okkupiert und zur Devisenbeschaffung weiterverkauft.

Im 3sat-Film kommen Kunstexperten, aber auch van Gogh-Liebhaber zu Wort. Nach der vergeblichen Suche glaubt die Kunsthistorikerin Cynthia Saltzman, die jahrzehntelang zur Geschichte des Bildes recherchierte, dass es eines Tages wieder auftauchen werde: "Es wird wieder zu sehen sein. Ich bin davon überzeugt, aber vielleicht nicht zu meinen Lebzeiten." Für den New Yorker Kunsthändler David Nash ist die Sache indessen ganz normal: "Das Bild wurde für den Kunstmarkt geschaffen", so glaubt er, "irgendwann landen solche Werke wieder in Museen, aber bis dahin verschwinden sie oft in privaten Händen."

Das ZDF strahlt die sehenswerte Kunstdoku am Sonntag, 8. Dezember, um 23.35 Uhr, aus.

