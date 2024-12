"Nutcrackers": Hintergrundinfos zum besonderen Familienfilm mit Ben Stiller

Mike ( Ben Stiller ) lebt und genießt sein Junggesellenleben in Chicago. Der erfolgsverwöhnte Immobilienmakler steht kurz davor den wichtigsten Deal seiner Karriere abzuschließen, als er nach dem Tod seiner Schwester und deren Ehemann nach Ohio gerufen wird. Dort muss er für seine vier verwaisten Neffen ein neues Zuhause zu finden. Mike plant nicht lange zu bleiben. Die Suche nach einer Pflegefamilie für die vier Wildfänge erweist sich aber als schwieriger zunächst gedacht. Als das Weihnachtsfest näher rückt, beginnt der grimmige Mike die vier wilden Jungen als das zu erkennen, was sie sind: vier trauernde Kinder.

Für Ben Stiller ist es die erste Hauptrolle nach sieben Jahren, in denen er vorwiegend als Regisseur (Severance) tätig war. An seiner Seite stehen die Jungen, die auch im wahren Leben Brüder sind: Homer, Ulysses, Arlo und Atlas Janson, zwischen acht und 13 Jahren alt.

Regisseur David Gordon Green, der zuletzt an der Horror-Reihe „Halloween“ und Serien wie „The Righteous Gemstones“ gearbeitet hat, findet mit „Nutcrackers“ zu seinen Wurzeln und zum Indie-Film zurück. Nach seinen jungen Hauptdarstellern musste Green auch nicht lange suchen: Green hat mit Karey Williams, der Mutter der Brüder, an der Filmschule zusammenstudiert. Dem Time-Magazine sagte er nach der Premiere des Films beim Toronto International Film Festival im September: „Nachdem sie (Karey Williams) an einigen Filmen mitgearbeitet hatte, kehrte sie auf ihre Farm zurück, die ihrer Familie in fünfter Generation gehört, und bekam vier wunderschöne Söhne“. Green und Williams blieben in Kontakt und so besuchte er die Familie im Laufe der Jahre. „Als wir uns weiter trafen und sie größer wurden, war ich immer überwältigt von ihrem Charisma und Charme. Und jedes Mal, wenn ich dorthin ging und mit ihnen abhing, hatte ich das Gefühl, dass hier ein Film entstehen könnte.“