Timothée Chalamet als Bob Dylan: Das sagt der Musiker zu dem "Dune"-Star

Timothée Chalamet wird für seine Rolle als Bob Dylan in "A Complete Unknown" gefeiert. Sogar Dylan selbst lobt ihn. Der Film ist ein Oscar-Favorit.

Für die Filmbiografie "A Complete Unknown" schlüpfte "Dune"-Star Timothée Chalamet in die Rolle von Bob Dylan. Nun ist der US-amerikanisch-französische Schauspieler von keinem Geringeren als der Singer-/Songwriter-Legende höchstpersönlich geadelt worden. In einem Eintrag auf dem sozialen Netzwerk X (früher Twitter) zeigte sich Dylan zuversichtlich, dass Chalamet ihn "glaubhaft" darstelle.

"Timmy ist ein brillanter Schauspieler", schreibt der Musiker über Chalamet, "also bin ich sicher, dass er mich absolut glaubhaft darstellen wird. Oder ein jüngeres Ich. Oder ein anderes Ich." Das Biopic "A Complete Unknown" feierte am 20. November in Los Angeles Weltpremiere. Offizieller Kinostart in den USA ist der 25. Dezember, in Deutschland soll der Film ab dem 27. Februar 2025 in den Kinos zu sehen sein.



"A Complete Unknown": Bob Dylan macht's elektrisch Die Filmbiografie hat James Mangold ("Logan – The Wolverine") auf Grundlage des Sachbuchs "Dylan Goes Electric!" von Elijah Wald inszeniert. Beleuchtet werden die Anfangsjahre Bob Dylans, der nach ersten Erfolgen als Folkmusiker Mitte der 1960er-Jahre einen Stilwandel hin zur Rockmusik vollführte. In weiteren Rollen sind Elle Fanning, Edward Norton und Monica Barbaro zu sehen.

Schon jetzt gilt "A Complete Unknown" als Oscar-Favorit. Zu den Anwärter für eine Nominierung gehört auch Timothée Chalamet, dessen Leistung hochgelobt ist. Mit dem Gotham Award in der Kategorie "Tribute Award Visionary" hat der Schauspieler zusammen mit Filmemacher Mangold schon einen ersten Preis erhalten.

Timothée Chalamet gehört zu den angesagtesten Hollywoods-Schauspielern. Nach ersten Serien-Auftritten ("Homeland") wirkte er in Christopher Nolans Sci-Fi-Drama "Interstellar" mit. Seinen Durchbruch hat er mit dem Drama "Call Me By Your Name". Zuletzt sah man den 28-Jährigen im Science-Fiction-Film "Dune: Part Two". Die Hauptrolle des Paul Atreides in der Verfilmung von Frank Herberts gleichnamiger Romanreihe spielte Chalamet auch im Vorgänger "Dune".

