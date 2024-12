Gratis Fußball im TV: DAZN zeigt Fifa-Klub-WM 2025

DAZN hat wieder zugeschlagen! Nachdem sich die Streamingplattform gerade erst die Rechte an der Bundesliga-Livekonferenz am Samstag um 15.30 Uhr ab der Saison 2025/26 gesichert und damit Konkurrent Sky ausgestochen hat, gibt es nun den nächsten TV-Hammer. Wie die "Bild" vermeldet, wird DAZN auch die neue FIFA-Klub-WM 2025 übertragen – und zwar komplett kostenlos.

Vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 wird die neu aufgelegte Klub-WM der FIFA in den USA erstmals mit 32 Teams und damit größer denn je an den Start gehen. Mit dabei sind neben zahlreichen internationalen Top-Teams auch der FC Bayern München und Borussia Dortmund als deutsche Vertreter. Die Auslosung findet am Donnerstag, 5. Dezember, um 19 Uhr deutscher Zeit in Miami statt.