Fußball-Bundesliga-Zusammenfassung bleibt bei ARD-Sportschau

Die ARD sichert sich die Free-TV-Rechte für die Bundesliga-Zusammenfassungen und bleibt damit auch künftig die erste Anlaufstelle für Fußballfans im Free-TV, während Sky die Konferenz an DAZN verliert.

Für viele Fans gehören die "Sportschau" und die Fußball-Bundesliga zusammen. Doch nicht immer in der gut 50-jährigen Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse hatte die ARD die Rechte an den Spiel-Zusammenfassungen am frühen Samstagabend. Nun wurde verhandelt, welcher Sender sich ab der kommenden Spielzeit das entsprechende Rechte-Paket fürs Free-TV sichern darf.