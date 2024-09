Legendär: Das sind die kultigsten Sprüche von Claudia Obert

Eines der Erkennungsmerkmale von Claudia Obert ist ihre Liebe für Alkohol. Denn die hat sie in den vielen Reality-Formaten, in denen sie bereits mitgewirkt hat, hinreichend unter Beweis gestellt. Nicht nur ist sie oftmals mit einem Glas in der Hand zu sehen. Sie klopft auch immer wieder Sprüche, die ihre Leidenschaft für Drinks zum Ausdruck bringen. Einer davon lautete: „Champagner ist nun wirklich kein Luxus. Diese französische Limonade ist Grundnahrungsmittel.“ Legendär ist auch ihre Aussage: „Ohne Nikotin und Alkohol rafft die halbe Menschheit hin. Ohne Alkohol und Rausch stirbt die andere Hälfte auch.“

Ihr Vermögen hat Claudia Obert mit dem Verkauf von Mode gemacht. Seit ihrem ersten TV-Auftritt 2012 steht die schrille Unternehmerin mit den speziellen Lebensweisheiten zudem in der Öffentlichkeit. Im Laufe der Zeit ist sich die 62-Jährige in ihrer Art treu geblieben, doch optisch hat sie sich gewandelt. Wir werfen einen Blick ins Fotoalbum von Claudia Obert.

Wofür Obert ihr eigenes Geld am liebsten ausgibt, verriet sie ihren Fans ebenfalls – selbstverständlich in Form eines Spruchs, der in Erinnerung blieb: „Für so die Nettigkeiten des Alltags: Haschisch, Kondome, Süßigkeiten. Sonst brauche ich nicht viel Geld.“