Bester fremdsprachiger Film: Deutsches Drama hatte beste Oscar-Chancen

Der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof gewinnt mit dem in Deutschland produzierten Film "Die Saat des heiligen Feigenbaums" den Preis für den besten fremdsprachigen Film des National Board of Review und wird damit zur großen Oscar-Hoffnung.

Deutschlands Oscar-Kandidat "Die Saat des heiligen Feigenbaums" hat schon so manchen Preis gewonnen. Nun ist ein weiterer hinzugekommen: Der US-Filmverband National Board of Review hat das Drama von Mohammad Rasoulof zum besten fremdsprachigen Film des Jahres gekürt. Die Auszeichnung ist ein Indikator für die am 3. März stattfindende Oscar-Verleihung. Film und Filmschaffende, die vom National Board of Review geehrt werden, können sich Chancen auf eine Oscar-Nominierung ausrechnen.

Film eines iranischen Regisseurs ist deutscher Oscar-Kandidat

Mohammad Rasoulof ist ein iranischer Filmemacher, sein aktueller Film geht dennoch als deutscher Oscar-Kandidat ins Rennen, da "Die Saat des heiligen Feigenbaums" überwiegend in Deutschland produziert wurde. In dem Drama erzählt Rasoulof nach eigenem Drehbuch von einem Untersuchungsrichter in Teheran, dessen Leben inmitten der Unruhen in der iranischen Hauptstadt aus den Fugen gerät. Als seine Waffe verschwindet, verdächtigt der zunehmend unter Paranoia leidende Jurist seine Töchter, damit etwas zu tun zu haben. In seinem Wahn sperrt er die Frauen im Keller seines Hauses ein.