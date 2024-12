Marvel-Star Jack Veal mit Hilferuf bei TikTok

Der Nachwuchsschauspieler, der bereits in Filmen wie "The Favourite", "The Corrupted" und "Come Away" mitspielt und eine wiederkehrende Rolle in der Netflix-Dramedy "The End of the F...ing World"hatte, erklärte, dass er bisher "nicht viel" darüber erzählt habe, "was in meinem Leben passiert ist". Es sei aber nun "an der Zeit, die Wahrheit zu enthüllen", so Veal: "Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, wurde ich zu Hause missbraucht. Es war körperliche Gewalt, emotionaler Missbrauch und so weiter." Er habe auch mit psychischen Problemen zu kämpfen: "Ich habe Autismus, ADHS und werde gerade auf bipolare Störungen und Psychosen untersucht", sagte Veal in den Videos.