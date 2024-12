Thomas Gottschalk und Mike Krüger wollen Partei gründen: "Die Elite des Showgeschäfts arbeitet für uns"

"Wir wollten uns eigentlich aus der Politik raushalten", behauptet Mike Krüger in der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Die Supernasen", "aber das geht natürlich nicht mehr in solchen Zeiten." In den vergangenen Wochen sei es "viel schlimmer gekommen", als Krüger und sein Podcast-Partner Thomas Gottschalk gedacht hätten: "Es gab eine Meldung nach der anderen. Olaf will Kanzler werden, Annalena lässt sich scheiden ... und wir müssen uns jetzt umbenennen."